Elsnerjevi na vrhovno sodišče, francoski olimpijski komite zavrnil drugoligaše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski olimpijski komite je zavrnil prošnjo nogometnih drugoligašev Ajaccia, Troyesa in Clermonta, da bi igrali kvalifikacije za napredovanje v prvo ligo.

Francoski olimpijski komite je zavrnil prošnjo nogometnih drugoligašev Ajaccia, Troyesa in Clermonta, da bi igrali kvalifikacije za napredovanje v prvo ligo. Foto: Reuters

Francoski olimpijski komite je zavrnil prošnjo nogometnih drugoligašev Ajaccia, Troyesa in Clermonta, da bi igrali kvalifikacije za napredovanje v prvo ligo. V Franciji so sicer že prejšnji mesec končali sezono zaradi pandemije novega koronavirusa. Lyon, ki ga je v zadnji sezoni treniral Luka Elsner, se bo pritožil na vrhovno sodišče.

Olimpijski komite je pojasnil klubom, naj se držijo odločitve, ki so jo sprejeli 30. aprila. Po njej so ekipe med tretjim in petim mestom v drugi ligi ostale brez možnosti kvalifikacij za napredovanje.

Zadnjeuvrščena iz elitne lige Toulouse in Amiens, ki ga vodi Luka Elsner, sta izpadla v drugo ligo, Lorient in Lens pa bosta v prihodnji sezoni prvoligaša.

Lyon po zadoščenje na vrhovno sodišče

Francoski nogometni prvoligaš Lyon bo odločitev vodstva lige, ki je predčasno končalo sezono zaradi pandemije novega koronavirusa, izpodbijal na vrhovnem sodišču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V klubu so kritizirali odločitev, ki jo je 30. aprila sprejelo vodstvo lige (LFP), da predčasno konča sezono, potem ko je premier Edouard Philippe dejal, da se sezona ne more nadaljevati zaradi zdravstvene krize.

Foto: Vid Ponikvar

Lyon, ki se je prebil v osmino finala lige prvakov, je pred prekinitvijo zasedal sedmo mesto v domačem prvenstvu in je bil zunaj mest, ki prinašajo evropska tekmovanja v prihodnji sezoni.

Sodišče v Parizu je že zavrnilo Lyon, tako da se je slednji odločil, da gre na vrhovno sodišče, ki lahko, kot so pojasnili pri LFP, edino izpodbija odločitev vodstva lige.

Na vrhovno sodišče nameravajo tudi pri Amiensu. Klub, ki ga vodi Luka Elsner, je namreč po odločitvi o koncu prvenstva izpadel v drugo ligo, saj je takrat zasedal mesta pri repu prvoligaške lestvice.

Preberite še: