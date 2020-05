Francozi konec avgusta že v novo sezono, za slovenski pridih bo poskrbel Rene Krhin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rene Krhin in njegovi soigralci iz Nantesa bodo konec avguista že lahko štartali v novo sezono francoskega prvenstva.

Rene Krhin in njegovi soigralci iz Nantesa bodo konec avguista že lahko štartali v novo sezono francoskega prvenstva. Foto: Reuters

Francozi sicer še čakajo na to, kaj se bo zgodilo na sestanku Evropske nogometne zveze (Uefa) 17. junija glede novih igralnih datumov za evropska tekmovanja.

Toda pri LFP so pojasnili, da so po pogovorih z nosilci televizijskih pravic prišli do sklepa, da je 23. avgust možen datum začetka nove sezone, poroča STA.

Francoska prva liga je bila prva od večjih evropskih lig, ki je predčasno končala sezono zaradi novega koronavirusa.

Prvak je postal PSG, ki bo tako konec avgurta že lahko začel z branjenjem lovorike, za slovensko zastopstvo v francoskem prvenstvu pa bo kot kaže trenutno skrbel le Rene Krhin, član Nantesa. Amiens Luke Elsnerja je izpadel v drugo ligo, Rober Berić pa se je iz Saint etienna preselil v ZDA k Chicagu.

Preberite še: