Amiens se bo pritožil, usoda Luke Elsnerja je znana

Pri francoskem prvoligašu Amiensu, na klopi katerega sedi Luka Elsner, se ne morejo sprijazniti s četrtkovo odločitvijo francoske nogometne zveze in vodstva ligaških tekmovanj LFB, ki je končalo tamkajšnjo nogometno sezono in bo za končno razvrstitev upoštevala odigrane tekme do prekinitve sezone, kar pomeni, da se Amiens seli v drugo ligo. Predsednik Bernard Joannin je že napovedal pritožbo. Ob tem je dejal, da status slovenskega trenerja v nobenem primeru ni vprašljiv.

Luka Elsner je lani poleti nekoliko presenetljivo postal trener francoskega prvoligaša Amiensa in postal drugi Slovenec po Bojanu Prašnikarju (v prvi nemški ligi je vodil Energie Cottbus), ki se je usedel na klop kakšnega izmed prvoligašev iz nogometno najbolj razvitih držav, med katere štejemo Anglijo, Francijo, Italijo, Nemčijo in Španijo. Zdaj je je ta njegov status postavljen pod velik vprašaj, a zato ne bi smelo biti dvoma o tem, ali bodo v prihodnosti pri Amiensu še računali nanj.

"Z Luko Elsnerjem in športnim direktorjem Johnom Williamsom bomo še naprej sodelovali. Vidimo ju v naši viziji kluba. Z njima in s preostalimi bomo krenili v novo sezono," je v petek zvečer, nekaj ur po uradni objavi francoske nogometne zveze, ki je dvignila veliko prahu, v pogovoru, predvajanem na klubski Facebook strani, povedal predsednik Amiensa Bernard Joannin in razblinil dvome okoli prihodnosti mladega slovenskega trenerja, s katerim ima pogodbo do konca junija 2021.

Pritožbo je napovedal tudi osmoljenec Lyon

Francozi so po navodilih tamkajšnje vlade zaradi epidemije koronavirusa konec nogometne sezone v vseh tekmovanjih razglasili v četrtek in določili, da bo prvak PSG, ki bi bil prvak skorajda zagotovo tudi tako ali tako. Veliko več prahu so po pričakovanjih dvignile uvrstitve nekaterih drugih klubov.

Lyon, ki se je letos uvrstil v osmino finala lige prvakov, je v prvenstvu šele sedmi, kar pomeni, da je po dolgih 20 letih ostal brez lovorike. Toulouse, ki je s 13 točkami prikovan na dno, in Amiens, ki ima 23 točk in za štiri točke zaostaja za Nimesom, bosta izpadla.

Pri vseh treh klubih so že napovedali pritožbe na odločitev vodstva francoske nogometne zveze in tamkajšnjih ligaških tekmovanj.

Amiens je nazadnje igral 6. marca, ko je v 28. krogu francoskega prvenstva z 2:2 remiziral v Marseillu. Foto: Reuters

Predsednik Amiensa: To je nepoštena odločitev

"Z vsemi močmi se bomo borili, da bi spremenili to odločitev. Počakali bomo na potrditev uradne odločitve, potem pa se bomo pritožili," je napovedal prvi mož Amiensa Joannin, ki je prepričana, da takšna odločitev ni pravična. "Nepošteno je. Mi smo že igrali s PSG, Marseillom in Lyonom, medtem ko našega tekmeca te tekme še čakajo. To ni v skladu s športnim duhom," je še povedal.

Francosko ligaško tekmovanje se je ustavilo po 28 odigranih tekmah. PSG ima na vrhu lestvice kar 12 točk več in tekmo manj kot Marseille na drugem mestu. Prav Marseille je Amiens presenetil tik pred prekinitvijo nogometnega tekmovanja, ko je z nekdanjim evropskim prvakom 6. marca na njegovem kultnem stadionu Velodrome remiziral z 2:2.

Amiens na novo prvenstveno zmago po dobrem začetku sezone sicer čaka že celo večnost. Nazadnje je 2. novembra lani doma z 1:0 odpravil Brest. Od takrat je minilo že kar 16 tekem. Pred tem je štirikrat zmagal, štirikrat remiziral in štirikrat izgubil. S 3:1 je pred domačimi navijači 4. oktobra lani premagal tudi veliki Marseille.