Pred tridesetimi leti se je svet vrtel nekoliko drugače. Aprila 1990 je na britanskih glasbenih lestvicah vladala Madonna, vzhodna in zahodna Nemčija sta se odločili za ponovno združitev, Nelson Mandela pa je bil po 27 letih izpuščen iz zapora. Istega leta se je zgodil razpad Jugoslavije, Milan Kučan pa je bil izbran za predsednika predsedstva SR Slovenije, saj Slovenija, ki je včeraj praznovala 29. rojstni dan, takrat še ni bila samostojna. V športnem svetu je teniška legenda Martina Navratilova v Wimbledonu osvojila svoj zadnji grand slam. Rojena sta bila tudi smučarski skakalec Gregor Schlierenzauer in slovenski nogometaš Rene Krhin.

Svet se je takrat odvijal brez prisotnosti interneta, Liverpool pa je takrat osvojil tudi svoj zadnji naslov angleškega prvaka. Gola klubskih legend Iana Rusha in Johna Barnesa sta rdečim priborila zmago z 2:1 nad Queen's Park Rangers in dva kroga pred koncem angleškega prvenstva takrat rekordni 18. naslov angleških prvakov. Na Otoku rdečim ni bilo para. Hkrati je bil naslov Liverpoola v sezoni 1989/90 že njihov osmi v dvanajstih letih, in kot si je verjetno mislil redko kdo, tudi zadnji. Vse do letos.

Slavje v Liverpoolu po osvojitvi naslova, foto: Reuters:

V tem času prejel plemiški naziv in prebolel novi koronavirus

V zadnjem zmagoslavnem letu 1990 je Liverpoolu poveljeval Kenny Dalglish, nekoč tudi igralec rdečih, ki je z Liverpoolom osvojil kar sedem lovorik angleškega prvaka, štiri kot nogometaš in tri kot trener. Škot se je na klop Liverpoola neuspešno vrnil še leta 2010, ko je na mestu trenerja zamenjal Roya Hodgsona. Liverpool je nato sicer po šestih letih popeljal do pokalne ligaške lovorike, a prave forme v prvenstvu takrat ni našel.

Kenny Dalglish leta 1990 ... Foto: Getty Images

"Če bi nekdo pred tridesetimi leti dejal, da bo Liverpool potreboval toliko časa, da osvoji nov naslov angleškega prvaka, bi bil verjetno aretiran. A stvari se zgodijo. Ekipa v zadnjih letih pod vodstvom Jürgena Kloppa deluje naravnost fantastično. Klopp pooseblja vse, kar je Liverpool. Spoštuje igralce in ve, kaj počne. Za takšen dosežek potrebuješ fantastično ekipo in Liverpool to ima," je bil ob potrditvi naslova rdečih navdušen Dalglish, ki je v tem času dopolnil že 69 let, angleška kraljica mu je podelila tudi plemiški naziv Sir, pred kratkim pa je prebolel tudi novi koronavirus. Včeraj pa je dočakal še naslov Liverpoola.

... in Kenny Dalglish na sredini tekmi Liverpoola. Foto: Reuters

Kriza v devetdesetih in Steven Gerrard

A vrnimo se nazaj. Po osvojenem prvenstvu leta 1990 so Redsi v devetdesetih osvojili le še dve lovoriki. Leta 1992, ko se je angleško prvenstvo preimenovalo v premier ligo, je Liverpool osvojil pokal FA, tri leta pozneje pa je visoko dvignil še ligaški pokal. Sledili sta veliki eri Arsenala in Manchester Uniteda, Liverpool pa je zaspal na starih lovorikah. Nova trenerja Graeme Souness in Roy Evans sta poskušala slediti stari filozofiji kluba, vendar jima ni uspelo ponoviti prejšnjih uspehov, medtem ko so starajoče se legende v ekipi nadomestili z zvezdniki, ki niso mogli parirati preostalim klubom (Dean Saunders, Torben Piechnik, Neil Ruddock).

Potem ko so Redsi sezono v Angliji leta 1991 končali na drugem mestu, jim nato prvenstva vse do leta 2002 ni uspelo končati med najboljšima dvema ekipama. Sezone po letu 2000 so bile za Liverpoolčane polne vzponov in padcev. Leta 2004 je klub prevzel Rafael Benitez, ki ga je že v naslednjem letu popeljal do trofeje v ligi prvakov, to obdobje pa je zaznamoval tudi Steven Gerrard, ki je v klubu preživel kar 17 let, a naslova angleškega prvaka ni dočakal. Še danes je za privržence Liverpoola boleč spomin na leto 2014 in spodrsljaj Gerrarda na tekmi proti Chelseaju.

Steven Gerrard naslova angleškega prvaka ni dočakal. Foto: Getty Images

Tisto sezono je imel Liverpool v angleškem prvenstvu vse niti v svojih rokah, a po porazu s Chelseajem, ki je letos Liverpoolu "priskočil na pomoč", so se sanje Redsev razblinile. Četa Joseja Mourinha je tisti obračun dobila z 2:0, največ zaslug za to pa je imel ravno kapetan Stevie G, ki mu je med tekmo nerodno spodrsnilo, do žoge je prišel napadalec modrih Demba Ba in zabil zadnji žebelj v krsto rdečih.

Era Jürgena Kloppa

Jürgen Klopp je med najzaslužnejšimi za preporod Liverpoola. Postal je prvi nemški trener, ki je od ustanovitve Premier League (1992) popeljal ekipo do naslova angleškega prvaka. Foto: Reuters Po odhodu Gerrarda pa se je leta 2015 začela pisati nova zgodba Liverpoola. Osmega oktobra tistega leta se je na trenerski stolček usedel Jürgen Klopp in začel pisati naslednje poglavje angleškega prvoligaša. Počasi, a vztrajno je oblikoval ekipo, ki je postala strah in trepet ne samo v Angliji, temveč tudi v Evropi. Lani je tako po dolgih 14 letih Liverpool znova popeljal do naslova v ligi prvakov, letos pa po več kot dvakrat daljšem čakanju še do tako želenega naslova angleških prvakov.

"Vse skupaj je zasluga celotne ekipe. Našli smo pravo mero vsega potrebnega. Sicer smo za to potrebovali nekaj časa, saj samo napisali povsem novo zgodbo, a to nam je dalo še več moči. Celoten klub živi za nogomet, imeli smo zlato roko pri izbiri igralcev. Vsi so rojeni zmagovalci. Do letos nam je manjkala konstantnost, točno smo vedeli, kaj potrebujemo. Za to smo trdo garali, tega ne moreš zahtevati. Brez igralcev mi to ne bi uspelo. To je res velik trenutek, nimam besed, s katerimi bi opisal trenutne občutke. Nisem pričakoval, da se bom tako počutil," je včeraj ob osvojitvi naslova dejal Klopp, ki so ga ob koncu intervjuja za Sky Sports premagale tudi solze sreče.

Klopp v prvem intervjuju po osvojitvi naslova prvaka:

Podirajo rekord za rekordom

Sicer lahko sezone, ko so bili Liverpoolčani resni konkurenti za naslov angleškega prvaka med Dalglishovo in Kloppovo dobo, skorajda preštejemo na prste ene roke. V zadnjih tridesetih letih so Liverpoolčani petkrat osvojili drugo mesto, najbližje so bili v lanski sezoni, ko so na koncu le za točko zaostali za prvakom Manchester City, a so grenak priokus popravili z naslovom v ligi prvakov. Na eni izmed medsebojnih tekem z Meščani v lanski sezoni je Liverpool za nekaj milimetrov ostal brez zadetka, saj žoga po strelu Sadia Maneja ni v celoti prečkala golove črte. Nekaj milimetrov, ki bi lahko tudi spremenili potek prvenstva, saj so rdeči tisto tekmo na koncu izgubili (2:1). A letos so Liverpoolčani svojemu najbližjemu zasledovalcu vrnili z dvojno mero, saj so si naslov prvaka zagotovili že sedem krogov pred koncem prvenstva, pred zadnjimi tekmami pa imajo pred Man Cityjem kar 23 točk naskoka.

1.12 centimeters.



The incredible margin between Man City and Liverpool this morning.#OptusSport #MCILIV pic.twitter.com/khtbyBK6Qq — Optus Sport (@OptusSport) January 4, 2019

Trideset let Liverpoola v številkah:

Sezona Končno mesto Liverpoola v prvenstvu Število osvojenih točk Prvak (št. osvojenih točk) 1989/1990 1. 79 Liverpool (79) 1990/1991 2. 76 Arsenal (83) 1991/1992 6. 64 Leeds United (82) 1992/1993 (prvič premier liga) 6. 59 Manchester United (84) 1993/1994 8. 60 Manchester United (92) 1994/1995 4. 74 Blackburn Rovers (89) 1995/1996 3. 71 Manchester United (82) 1996/1997 4. 68 Manchester United (75) 1997/1998 3. 65 Arsenal (78) 1998/1999 7. 54 Manchester United (79) 1999/2000 4. 67 Manchester United (91) 2000/2001 3. 69 Manchester United (80) 2001/2002 2. 80 Arsenal (87) 2002/2003 5. 64 Manchester United (83) 2003/2004 4. 60 Arsenal (90) 2004/2005 5. 58 Chelsea (95) 2005/2006 3. 82 Chelsea (91) 2006/2007 3. 68 Manchester United (89) 2007/2008 4. 76 Manchester United (87) 2008/2009 2. 86 Manchester United (90) 2009/2010 7. 63 Chelsea (86) 2010/2011 6. 58 Manchester United (80) 2011/2012 8. 52 Manchester City (89) 2012/2013 7. 61 Manchester United (89) 2013/2014 2. 84 Manchester City (86) 2014/2015 6. 62 Chelsea (87) 2015/2016 8. 60 Leicester City (81) 2016/2017 4. 76 Chelsea (93) 2017/2018 4. 75 Manchester City (100) 2018/2019 2. 97 Manchester City (98) 2019/2020 1. ? Liverpool (?)

Za četo Kloppovih varovancev je tako v angleškem prvenstvu naravnost odlična sezona. Na dozdajšnjih 31 tekmah so zmagali kar 28-krat, dvakrat so igrali neodločeno, izgubili pa so le enkrat. Z 19 naslovi angleškega prvaka, sicer prvega, odkar se je angleško prvenstvo preimenovalo v premier ligo, zdaj na lestvici najuspešnejših klubov zaostajajo le za klubom Manchester United, ki je bil angleški prvak dvajsetkrat, tretji Arsenal jih je zbral 13.

Klub iz mesta na severozahodu Anglije je z osvojenim naslovom sedem krogov pred koncem postal tudi ekipa z najhitreje osvojenim naslovom angleškega prvenstva. Do danes sta rekord držala Manchester United (2000/01) in Manchester City (2017/18), ki jima je to uspelo pet krogov pred koncem. Redsom sedem krogov pred koncem dobro kaže tudi v boju za presežek absolutnega rekorda osvojenih točk v eni sezoni. Zato bi morali v zadnjih sedmih krogih osvojiti še vsaj 15 točk, da bi presegli rekord Man Cityja iz prejšnje sezone, ko so se sinje modri ustavili pri številki sto. Zaradi pandemije novega koronavirusa pa je Liverpool tudi ekipa, ki je datumsko najpozneje osvojila naslov prvaka premier lige.

Vse lovorike Liverpoola: Domače:

19-krat angleški prvak (2020, 1990, 1988, 1986, 1984, 1983, 1982, 1980, 1979, 1977, 1976, 1973, 1966, 1964, 1947, 1923, 1922, 1906 in 1901),

7-krat pokal FA (20056, 2001, 1992, 1989, 1986, 1974 in 1965),

8-krat ligaški pokal (2012, 2003, 2001, 1995, 1984, 1983, 1982 in 1981),

15-krat superpokal (2006, 2001, 1990, 1989, 1988, 1986, 1982, 1980, 1979, 1977, 1976, 1974, 1966, 1965 in 1964). Mednarodne:

6-krat evropski prvak (2019, 2005, 1984, 1981, 1978 in 1977),

3-krat pokal Uefa/liga Europa (2001, 1976 in 1973),

4-krat evropski pokal pokalnih zmagovalcev (2019, 2005, 2001 in 1977).

