Fifa odobrila 1,5 milijarde dolarjev pomoči zaradi koronakrize

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sprejela, da bo zvezam, ki jih je prizadel novi koronavirus, namenila 1,5 milijarde dolarjev (1,3 milijarde evrov) pomoči in posojil.

Predsednik krovne nogometne organizacije, Gianni Infantino, je dejal, da so pomoč soglasno podprli vsi člani odbora. Ob tem so se zavzeli za natančno preverjanje porabe denarja.

Vse izmed 211 članih imajo pravico do osnovnega dodatka v višini milijona ameriških dolarjev (890.000 evrov) pomoči in še dodatnih 500.000 dolarjev (446.000 evrov), ki pa morajo biti namenjeni ženskemu nogometu. Poleg tega bodo zveze lahko zaprosile tudi za posojilo, in sicer v višini 35 odstotkov letnih prihodkov oziroma največ pet milijonov dolarjev (4,5 milijona evrov).

Fifa je pomoč napovedala že marca, ko se je nogomet zaustavil v večini držav sveta. "Klubi in zveze so v veliki nevarnosti. V nekaterih delih sveta še ni nogometnih tekem. Moramo jim pomagati," je danes dejal Infantino.

Fifa je sporočila tudi, da bosta zaradi pandemije zadnja udeleženca svetovnega prvenstva v Katarju 2022 znana šele sredi leta 2022. Medcelinske zaključne kvalifikacijske tekme, katerih del do reprezentance iz Azije, Južne Amerike, Oceanije, Severne in Srednje Amerike ter Karibov, so namreč z marca prestavili na junij, je v video konferenci danes odločila Fifa.

SP v Katarju bo potekalo med 21. novembrom in 18. decembrom 2022, kot generalka pa bo služil vsearabski turnir, na katerem bo decembra 2021 nastopilo 22 afriških in azijskih arabskih reprezentanc.

Fifa je na srečanju prav tako potrdila razpored Evropske nogometne zveze (Uefa), kar pomeni, da bi letos še lahko videli reprezentančne tekme.

