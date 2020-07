Pred vami je zadnji Izbor z družabnih omrežij, s katerimi smo vam več kot pet let skušali popestriti ponedeljkove večere. Upamo, da ste uživali in smo vas nasmejali, a zdaj je napočil čas, da tej rubriki pomahamo v slovo. Na enem mestu se še zadnjič potopite v zabaven nogometni svet na spletu in preverite, kaj smo vanj umestili tokrat.

Mateja Kežman je danes videti kot brodolomec

Legendarni nekdanji srbski nogometaš Mateja Kežman nogometa ne igra že nekaj časa. Nazadnje je "brcal" leta 2012 na Kitajskem. Pred tem je v Evropi denar služil z igranjem za PSG, Feberbahče, Atletico Madrid, Chelsea in še številne druge klube, tudi PSV Eindhoven, v katerem je kot zelo mlad zablestel in v njegovi majici kar trikrat v štirih letih postal najboljši strelec prve nizozemske lige.

Danes je star 41 let, ukvarja pa se s posli nogometnega menedžerja, a se redko pojavlja v medijih. V zadnjem tednu se je. Na spletu se je namreč pojavila fotografija njegove nove podobe. "Zaraščen, kot da bi igral glavno vlogo v Brodolomu (Cast Away, op.p.)," je pod njo zapisal eden izmed spletnih uporabnikov in se spomnil na kulten film iz leta 2000, v katerem sta moči združila oskerjavca Robert Zemeckis in Tom Hanks, ki je v tej filmski uspešnici odigral glavno vlogo.

Legendarni nekdanji napadalec srbske reprezentance, ki je zaigral tudi na nepozabni prvi tekmi Slovenije na velikih tekmovanjih, obračunu evropskega prvenstva v Charleroiju (3:3), je bil za časa svoje kariere vedno do potankosti urejen, zato se marsikdo sprašuje, kaj se je z njim zgodilo. Bojda nič hujšega. Le zlil se je v morje tistih, ki so se v času koronakrize nekoliko zapustili …

Takole je danes videti Mateja Kežman:

Ako me neko pita, koja ti je prva asocijacija na Partizan, ja kazem Kežman Mateja.. pic.twitter.com/WoR00AVdpe — Astralis901 (@astralis901) July 5, 2020

Tom Hanks v filmu Brodolom:

he looks like tom hanks in cast away 💀 pic.twitter.com/gqbN8gbuzs — 𝚜𝚊𝚛𝚊𝚑 𝚕𝚘𝚟𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚛𝚕𝚜 ◟̽◞̽ (@cranberryIwt) July 5, 2020

Kdo je bolj podoben brodolomcu? Tom Hanks 4 +

Mateja Kežman 24 +

Milan Krek 19 + Oddanih 47 glasov

Na prav poseben način so opozorili na policijsko nasilje nad temnopoltimi

Nogometaši Philadelphie Union so v severnoameriški profesionalni ligi MLS prejšnji teden odigrali še tretjo tekmo v novi sezoni, ki se je kljub znanim razmeram v ZDA vseeno začela, in prišli do zmage. Z 1:0 so zmagali proti New York Cityju. Kdo ve, morda jim je do uspeha pomagala tudi gesta, s katero so pred začetkom opozorili na policijsko nasilje nad temnopoltimi v ZDA, ki je po brutalni smrti George Floyd v središču pozornosti povsod po svetu. In kaj so naredili nogometaši iz Philadelphie? Namesto svojih priimkov so na hrbtni strani dresov nosili priimke nekaterih izmed žrtev policijskega nasilja. "Že eden je preveč," pa je pisalo na majicah, ki so jih imeli prevlečene čez drese in z njimi fotografskim objektivom pozirali pred začetkom tekme.

The Philadelphia Union's jerseys are honoring the names of members of the Black community who lost their lives to police brutality. pic.twitter.com/NWQZrlgvpq — ESPN (@espn) July 9, 2020

Gerard Pique je na tekmo prišel kar s kolesom

Branilec Barcelone Gerard Pique, znan tudi kot soprog kolumbijske pop ikone Shakire, je prejšnji teden presenetil številne navijače, ki so tako kot vedno ure pred začetkom posedali pred vhodom na stadion Camp Nou in upali, da bodo ujeli kakšnega izmed zvezdnikov katalonskega nogometnega velikana. Zagotovo pa niso pričakovali, da se bo ob vseh dragocenih jeklenih konjičkov, ki so se vozili mimo njih, enega od glavnih zvezdnikov zagledali kar na kolesu. Dolgoletni vidnejši član Barcelone pa je storil prav to. Očitno mu je kolo prineslo srečo. S soigralci je namreč proti Espanyolu na velikem mestnem derbiju zmagal z 1:0 in ostal v igri za naslov.

Great to see @3gerardpique in normal clothes using a bike to get to work. Here he is heading into the office to play local rivals Espanyol yesterday. Barça won 1-0 and Pique played 90 mins. pic.twitter.com/Nw2qPpyW0j — Limerick Cycle Design (@LkCycleDesign) July 9, 2020

Gareth Bale se je spet igra z ognjem

Gareth Bale, ki je v zadnjem času vse bolj na udaru španske nogometne javnosti, je spet opozoril nase. Valižan, ki je k Real Madridu prišel pred sedmimi leti za kar sto milijonov evrov in je igral pomembno vlogo pri vseh štirih naslovih evropskega prvaka, ki so jih Madridčani v tem času osvojili, je namreč prejšnji teden pri prvenstveni zmagi nad Alavesom (2:0) spet ostal brez priložnosti za igro in obsedel na klopi. Spet pa je dal, tako kot je to storil že mnogokrat v zadnjem času, vedeti, da mu je za vse skupaj vseeno.

Mnogi so prepričani, da je tokrat to storil na neprimeren način. Zaščitno masko, ki jo morajo nogometaši ob igrišču nositi ob razsajanju novega koronavirusa, si je namreč povlekel kar čez oči in zaspal. "Wales. Golf. Real. V tem vrstnem redu," so valižanskemu zvezdniku, ki ne skriva ljubezni do igre golfa, pred časom očitali, da ga bolj kot njegov delodajalec zanima kaj drugega. Zdaj lahko temu naboru dodajo še spanje. In ga, seveda, postavijo pred Real.

Bale.

The ultimate Real Madrid Troll.

pic.twitter.com/8wGhvQR36R — ᴅᴀᴠɪᴅ ᴇʟʟɪs (@fullback03) July 11, 2020

Kakšna bi bila vaša prioritetna lestvica, če bi bili Gareth Bale? Nogomet, golf, spanje 3 +

Spanje, golf, nogomet 1 +

Golf, spanje, nogomet 3 +

Golf 8 (avtomobil), spanje, nogomet 13 + Oddanih 20 glasov

Franck Ribery ogorčen, potem ko so mu vlomili v hišo

Prejšnji teden je enega glavnih zvezdnikov italijanske prve lige Francka Riberyja, ki je po letih igranja za Bayern München lani poleti prišel k Fiorentini, ob povratku z gostovanja pri Parmi (s soigralci so zmagali z 2:1) pričakalo neprijetno presenečenje. Ugotovil je namreč, da so mu vlomilci vdrli v hišo in ga okradli, kar je tudi posnel in na spletu objavil video in ob njem še daljši zapis.

"To, kar me šokira, je občutek, da sem gol in imam spuščene hlače. Ne, na to ne bom pristal. Kako naj se spet počutim varno. Ni mi treba loviti milijone. Imam vse, kar je meni in moji družini potrebno. Nogomet igram zaradi strasti. Ne glede na vse je moja družina najpomembnejša zame, zato bomo sprejeli odločitve, ki jih moramo," je napisal francoski zvezdnik, zaradi česar so se številni navijači Fiorentine, med katerimi je zelo priljubljen, zbali, da bo odšel.

Takoj za tem se je z zapisom na Twitterju javil tudi predsednik Firenčanov Rocco Commisso, ki je napisal, da bodo v klubu naredili vse, da bi Riberyju povrnili varnost, ki jo je čutil pred tem. Ali je 37-letnega nekdanjega francoskega reprezentanta prepričal v to, da je v Firencah varen, ne vemo, a na zadnjih dveh tekmah, pri remijih s Cagliarijem in Hellas Verono, je igral.

Video Francka Riberyja:

Zapis predsednika Rocca Commissa:

Cristiano Ronaldo na "polnjenju"

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo se je prejšnji teden na Instagramu spet pohvalil s svojo brezhibno postavo. "Polnjenje," je zapisal ob fotografiji, na kateri pozira ob napenjanju mišic, ki mu jih res ne manjka. "Polnjenje" pa je bilo očitno uspešno. Konec tedna je namreč spet zabil dva gola (resda oba z enajstih metrov) in poskrbel, da je Juventus zdržal napade Atalante Josipa Iličića. Tekma se je končala z remijem z 2:2. Pa tudi sicer Portugalcu kljub temu, da šteje že 34 let, ne gre prav slabo. V tej sezoni je namreč še bolj učinkovit, kot je bil v prejšnji. V 28 prvenstvenih nastopih je namreč zabil kar 28 golov. Skupaj je v tej sezoni v vseh tekmovanjih že pri številki 32.

Takole se "polni" Cristiano Ronaldo:

Ronaldova izbranka spet razburila z videom, ki ga je objavila (1442819)

Ne samo Cristiano Ronaldo, s številnimi objavami na družabnih omrežjih všečke (in še kaj) nabira tudi lepotica Georgina Rodriguez, ki greje njegovo posteljo in sploh v zadnjem času redno skrbi, da je vroče tudi njenim sledilcem. Več kot 19 milijonov jih na Instagramu ima, prejšnji teden pa jim je srca ogrela z zelo izzivalnim videom, ki ga je objavila. Poglejte, kako.

Je drža hrbtenice Georgine Rodriguez ob vaji z videa pravilna? Izjemna. Vidi se, da je profesionalka. 5 +

Ne. Nepravilna je. Skrbi me za njeno hrbtenico. 1 +

Mogoče je res dobra za njo, a je slaba za moje srce. 3 +

Hrbtenica?. Oprostite, a opazil sem samo nekaj drugega. 4 + Oddanih 13 glasov

Na Instagramu je po novem tudi The Special One

Prejšnji teden se je na Instagramu pojavil sloviti portugalski trener Jose Mourinho, kar v nogometnem svetu ni ostalo neopaženo. Po dobrem tednu dni in sedmih objavah ima zdajšnji trener londonskega Tottenhama že skoraj 80 tisoč sledilcev, številni med njimi pa so hitro opazili, da bo očitno tudi na družabnih omrežjih ostal zvest samemu sebi. Njegova prva objava je bila njegov logo, pozneje je nase opozoril tudi z objavo, na kateri se je pohvalil z lovorikami, ki jih je osvojil, zraven pa je še nekaj sponzorskih objav. Tudi pogled na profile, ki jim nekdanji trener Manchester Uniteda, Real Madrida, Inter Milana, Chelseaja in Porta, samooklicani The Special One, sledi, razkriva marsikaj. Ob Tottenhamu le še šestim. Vsi so njegovi osebni sponzorji. Vse v znamenju pravljične številke sedem, torej …

Mario Mandžukić je brezposeln in v tem očitno uživa

Nekdanji dolgoletni član evropskih velikanov in srebrni s svetovnega prvenstva 2018 Mario Mandžukić je pred kratkim prekinil pogodbo s katarskim Al-Duhailom, h kateremu je iz Juventusa prišel konec lanskega leta. Izkušeni napadalec pri 34 letih verjetno še ne bo končal svoje bogate nogometne poti, a se s tem, da je trenutno brezposeln, ne obremenjuje preveč. Uživa v brezdelju, v tem času pa je očitno poprijel tudi za kitaro, a vse kaže, da pri glasbi ni niti približno tako spreten, kot je na nogometnih zelenicah. "Mr. No Good Music," je namreč zapisal ob fotografiji s kitaro, ki jo je objavil na Instagramu. Prevod verjetno ni potreben …

Marcelo Brozović pijan čez rdečo luč v 300 tisoč evrov vrednem avtomobilu

Zvezdnik milanskega Interja in soigralec našega Samirja Handanovića, hrvaški vezist Marcelo Brozović, ki ima za sabo sicer sijajno sezono, se je v teh dneh znašel na naslovnicah medijev iz napačnih razlogov. V zgodnjih sobotnih urah so ga namreč na cesti ustavili policisti, potem ko je v svojem prek 300 tisoč evrov vrednem avtomobilu znamke Rolls-Royce prevozil rdečo luč. Da bi bile stvari še hujše, je potem še napihal in zaradi vožnje pod vplivom alkohola (0,6 promila) ostal brez vozniškega dovoljenja. Kaznovali so ga tudi njegovi delodajalci. Italijanski mediji pišejo, da ga je doletela kar sto tisoč evrov visoka kazen.

Marcelo Brozović pozira ob svojem dragocenem avtomobilu: