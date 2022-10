Navaditi se bo treba na dirke brez njih

Po pregledu napovedi o kolesarskem slovesu je razvidno, da je ali pa bo do konca leto svojo kariero končalo več kot 30 kolesarjev, med njimi so tudi zmagovalec francoskega Toura, Gira in Vuelte v eni osebi, svetovni prvak, serijski zbiralec zmag na t. i. kolesarskih spomenikih, brat trikratnega svetovnega prvaka in še bi lahko naštevali.

Kolesarji, ki bodo s koncem sezone 2022 sklenili svojo športno kariero:

Priimek in ime Ekipa Starost SAGAN Juraj TotalEnergies 33 TERPSTRA Niki TotalEnergies 38 VALVERDE Alejandro Movistar Team 42 HARDY Romain Team Arkéa Samsic 34 CUADROS Álvaro Caja Rural - Seguros RGA 27 CLAEYS Dimitri Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 35 BAGÜES Aritz Caja Rural - Seguros RGA 33 KULSET Kristian Uno-X Pro Cycling Team 27 LANGEVELD Sebastian EF Education-EasyPost 37 NIEVE Mikel Caja Rural - Seguros RGA 38 HULGAARD Morten Uno-X Pro Cycling Team 24 VAN MELSEN Kévin Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 35 KANGERT Tanel Team BikeExchange - Jayco 35 PORTE Richie INEOS Grenadiers 37 DUCHESNE Antoine Groupama - FDJ 31 HIVERT Jonathan B&B Hotels - KTM 37 KEISSE Iljo Quick-Step Alpha Vinyl Team 39 JAUREGUI Quentin B&B Hotels - KTM 28 DOWSETT Alex Israel - Premier Tech 34 KING Ben Human Powered Health 33 BRÄNDLE Matthias Israel - Premier Tech 32 BEWLEY Sam Team BikeExchange - Jayco 35 ROUX Anthony Groupama - FDJ 35 GILBERT Philippe Lotto Soudal 40 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 37 NIV Guy Israel - Premier Tech 28 MEYER Cameron Team BikeExchange - Jayco 34 DUMOULIN Tom Jumbo-Visma 31 BROWN Nathan Human Powered Health 31 GENIEZ Alexandre TotalEnergies 34 TRAININI Tomas Bardiani-CSF-Faizanè 21 VISCONTI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 39

Alejandro Valverde, Movistar (42 let)

Alejandro Valverde in Vincenzo Nibali sta za zadnjo dirko v kariero izbrala Dirko po Lombardiji. Foto: Guliverimage

Španski matador Alejandro Valverde je kariero končal pri 42 letih, a mu je morda ne bi bilo treba, saj je bil po dveh desetletjih dirkanja še vedno konkurenčen. Najbolj prepoznaven član ekipe Movistar ima v svoji statistiki toliko lovorik, da jih je težko našteti. Med najpomembnejšimi velja izpostaviti naslov svetovnega prvaka leta 2018 in zmago na Dirki po Španiji leta 2009. Valverde je dvakrat zmagal v skupnem seštevku Kriterija po Dofineji (2008 in 2009) in zabeležil štiri zmage na belgijski klasiki, spomeniku Liège–Bastogne–Liège ('17, '15, '08, '06) ter peterček zmag na Valonski puščici ('17, '16, '15, '14, '06).

Več o legendarnem El Bali, ki mu tudi dopinški madež v aferi Puerto, ki mu je sledila dveletna prepoved nastopanja in izbris vseh rezultatov v sezoni 2010, ni prišel do živega, je svojo zadnjo dirko odpeljal prejšnjo nedeljo v Lombardiji (6. mesto), v svoji statistiki pa ima kar 133 profesionalnih zmag.

Več o njem si lahko preberete na spodnji povezavi:

Vincenzo Nibali, Astana Qazaqstan (37 let)

Foto: Guliverimage

Tekmovalni oder zapušča tudi 'morski pes iz Messine', Vincenzo Nibali, ki za seboj pušča veliko praznino v italijanskem kolesarskem loncu. Zmagovalec vseh treh Grand Tourov – italijanskega Gira (2013, 2016), španske Vuelte (2010) in francoskega Toura (2014) – dvakratni junak Lombardije (2015, 2017) in etapne dirke od Tirenskega do Jadranskega morja ter zmagovalec prvega spomenika sezone, dirke Milano–Sanremo (2018) bo po novem dirkal zgolj za lasten užitek.

Philippe Gilbert, Lotto Soudal (40 let)

Philippe Gilbert z Remcom Evenepoelom, svetovni prvakom leta 2022. Gilbert je mavrično majico svetovnega prvaka oblekel leta 2012. Foto: Guliverimage

Philippe Gilbert je kar deset let čakal na belgijskega naslednika v mavrični majici svetovnega prvaka in ga septembra letos v podobi Remca Evenepoela tudi dočakal. 40-letnik iz Verviersa v belgijski pokrajini Liège, ki se lahko pohvali z zmagami na kar štirih kolesarskih spomenikih (Liege–Bastogne–Liege, Dirka po Flandriji, Pariz–Roubaix in Lombardiji, brez je ostal le na dirki Milano–Sanremo), se je v začetku oktobra poslovil na dirki Paris–Tours (27. mesto).

Philippe Gilbert retired today. His palmares:



World Champion

2xLombardia

Flanders

Roubaix

Liege-Bastogne-Liege

4xAmstel

2xOmloop

2xBrabantse

2xGran Piemonte

2xParis-Tours

Strade Bianche

Fleche Wallonne

San Sebastian

Quebec

2xNational Champion

National ITT Champion

11 GT stages — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) October 9, 2022

Tom Dumoulin, Jumbo-Visma (31 let)

Tudi nizozemski kolesarski zvezdnik Tom Dumoulin izstopa iz tekmovalnega vlaka. Foto: Guliverimage

Že pred koncem sezone se je kljub prvotnim načrtom, da nastopi še na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, iz kolesarske karavane umaknil Tom Dumoulin, zmagovalec italijanskega Gira (2017) in svetovni prvak v kronometru (prav tako 2017) ter olimpijski podprvak (2016, 2021). Dumoulin se je zadnja leta spopadal z iztrošenostjo, mentalnimi težavami in ni več našel ne motivacije ne užitkov na kolesu.

Richie Porte, Ineos Grenadiers (37 let)

Richie Porte na Elizejskih poljanah v Parizu leta 2020, kjer si je zmagovalni oder francoskega Toura delil s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Foto: Sportida

Poslavlja se je tudi na Tasmaniji rojeni Richie Porte, ki je večino kariere preživel v vlogi pomočnika, a mu kljub temu uspelo nanizati kopico vrhunskih rezultatov, pod katerimi bo zapisano njegovo ime. Lani je zmagal na Kriteriju po Dofineji, v koronskem letu 2020 pa je ob boku s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem v dresu ekipe Trek-Segafredo slavil tretje mesto na Dirki po Franciji. Njegovo zadnje tekmovalne dejanje je Dirka po Britaniji, ki pa se je zaradi smrti kraljice Elizabete II. predčasno končala in okrnila njegovo tekmovalno slovo.

Med svežimi kolesarskimi upokojenci velja izpostaviti še 38-letnega Nikija Terpstro in pet let mlajšega Jurija Sagana (oba iz ekipe TotalEnergies), zvestega kompanjona bolj slavnega in uspešnega brata Petra Sagana, trikratnega svetovnega prvaka, Iljo Keisseja (Quick-Step Alpha Vinyl) in Sebastiana Langevelda (EF Education-EasyPost).

Sezona 2022 je bila zadnja za krotenje tekmovalnih apetitov tudi za Alex Dowsetta (Israel Premier Tech) in Giovanija Viscontija (Bardiani-CSF-Faizanè) ter Američana Bena Kinga in Nata Browna (Human Powered Health) in Kanadčana Antoina Duchesneja (Groupama-FDJ), ki bodo pustili veliko praznino v severnoameriški kolesarski karavani.

Slovencev ni med svežimi upokojenci. Primož Roglič kariero nadaljujejo v ekipi Jumbo-Visma, kar je potrdil na nedeljski dobrodelni prireditvi v Mariboru, Tadej Pogačar bo zmage še naprej zbiral v dresu UAE Emirates, ki ga bo v novi sezoni oblekel tudi Domen Novak, medtem ko Matevž Govekar in Matej Mohorič ostajata pri ekipi Bahrain-Victorious. Sredino bo zamenjal tudi Jan Tratnik, ki se iz Bahraina seli k Rogliču v Jumbo, ni pa še znano, kako bo z Janom Polancem, ki se mu konec te sezone izteče pogodba pri Emiratih.