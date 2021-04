Španski kolesar Alejandro Valverde dokazuje, da se tudi pri 41. letih lahko še vedno kosa s skoraj pol mlajšimi konkurenti. Tadej Pogačar je denimo od španskega veterana mlajši kar 18 let, Tom Pidcock, britanski mojster na vseh vrstah kolesa, pa je še leto mlajši.

A kljub temu da je včasih treba pogledati tudi EMŠO na osebni izkaznici, pa Valverdeju prav nič ne kaže, da bi se kralj španskega kolesarstva, svetovni prvak iz leta 2018, iztrošil, upehal ali izgubil motivacijo.

Leta 2019 je Valverde na zmagovalnem odru španske Vuelte v središču Madrida stal v družbi dveh Slovencev, zmagovalca Primoža Rogliča in takrat novinca na tritedenski dirki, komaj 21-letnega Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Valverde je na dirki Liege−Bastogne−Liege zmagal štirikrat (2006, 2008 2015 in 2017). Zmago več ima le Belgijec Eddy Merckx.

Bo dočakal še 132. profesionalno zmago?

Kapetan in zaščitni znak španske kolesarske ekipe Movistar, lastnik kar 131 profesionalnih zmag, je letos odličen.

Na Valonski puščici je bil tretji, na nedeljski dirki Amstel Gold Race je osvojil peto mesto, bil je sedmi v skupnem seštevku Dirke po Baskiji in četrti na Dirki po Kataloniji.

Tudi zmago letos že ima. Dva dni pred začetkom napornega kroga po španski avtonomni pokrajini Baskija je že tretjič zmagal na enodnevni dirki za veliko nagrado Miguela Induraina.

Kljub uspehom, ki potrjujejo, da je vse prej kot za staro šaro, je že napovedal, da bo v karavani vztrajal samo še do konca te sezone. Poslovil naj bi se na njegovi domači tritedenski dirki na Vuelti.

Pred dnevi je na kolesarski dirki Valonska puščica ponovno skočil na zmagovalni oder. Foto: Guliverimage

Kdo sploh je Alejandro Valverde in kako močno je zaznamoval svet profesionalnega kolesarstva?

Rodil se je pred 41 leti v kraju Las Lumbreras v pokrajini Murcia na jugovzhodu Španije. Njegov oče Juan je bil amaterski kolesar, s kolesarstvom pa se je ukvarjal tudi njegov brat Juan Francisco.

Alejandro je tekmovalni adrenalin prvič okušal na dirki v kraju Jumilla v domači Murcii in dirko končal na drugem mestu. Že naslednji teden je zmagal. Legenda pravi, da je med 11 in 13 letom zmagal na več kot 50 kolesarskih dirkah, zaradi česar si je prislužil vzdevek El Imbatido ali Neporažen.

Na najpomembnejši dirki v svetu kolesarstva, Dirki po Franciji, je bil najvišje uvrščen leta 2015, ko je osvojil tretje mesto. Foto: Guliverimage

Vzdevki Alejandra Valverdeja: Balaverde (Zeleni naboj), El Bala (Naboj) in El Imbatido (Neporažen).

Kalil se je v amaterskih ekipah Puente Tocinos (1989−1998), Banesto Amateur (1999) in Kelme–Costa Blanca Amateur (2000–2001), nato pa v sezoni 2002, pri 22 letih, potrkal na vrata profesionalnega kolesarstva.

Dirkal je za ekipe Kelme–Costa Blanca (2002–2004) in Illes Balears–Banesto (2005–2010), ki se je pozneje preobrazila v Movistar, kjer vztraja še danes.

V karieri Alejandra Valverdeja ni manjkalo izstopajočih dosežkov, in tudi ne padcev ter z dopingom povezanih namigovanj.

Foto: Guliverimage

Zloglasni hladilnik "dopinškega" zdravnika Fuentesa

V sezonah 2010 in 2011 ni tekmoval, saj je moral odslužiti dveletno kazen zaradi kršitev, povezanih z dopingom, čeprav nikoli ni bilo povsem jasno, kaj se je pravzaprav zgodilo.

Dlje časa so ga povezovali s španskim "dopinškim" zdravnikom Eufemianom Fuentesom in mu leta 2008 sodelovanje tudi dokazali. Vzorec, ki so mu ga predstavniki italijanske protidopinške agencije odvzeli na prost dan Dirke po Franciji, ko je ta zavila v Italijo, so primerjali z vzorci, ki so jih našli v več kot 200 vrečkah krvi in plazme v Fuentusovem zloglasnem hladilniku (Operación Puerto). Vzorci so se ujemali.

Povezovali so ga z "dopinškim" zdravnikom Eufemianom Fuentesom. Valverde je bil zaradi zlorab, povezanih z dopingom, suspendiran v sezonah 2010 in 2011. Foto: Guliverimage

Po dolgotrajnem sodnem žongliranju o vprašanju pristojnosti, so Valverdeju naložili dveletno prepoved tekmovanj in mu izbrisali vse dosežke v letu 2010, vključno z zmago na Dirki po Romandiji. Španec je kazen zelo tiho in diskretno odslužil kazen ter se leta 2012 vrnil v karavano. Pri Movistarju so ga pozdravili odprtih rok. O tej temni epizodi svojega življenja ne želi govoriti, se pa trudi, da bi spomine nanjo izbrisal z izjemnimi dosežki.

In teh ni bilo malo. Že leta 2011, leto po suspenzu, je zmagal na etapi dirke Pariz−Nica in tudi na etapi francoskega Toura, leto pa sklenil s skupno drugim mestom na španski tritedenski dirki Vuelta in bronom na svetovnem prvenstvu.

Julija 2017 je grdo padel na uvodni kronometrski etapi Dirke po Franciji, tako da se je moral od dirke posloviti. Foto: Guliverimage

14 mesecev po hudem padcu na Touru do naslova svetovnega prvaka

Ko je leta 2017 v ovinku razmočenega asfalta na uvodnem kronometru Dirke po Franciji grdo padel in si huje poškodoval koleno, ga je marsikdo odpisal, a se je vrnil še močnejši.

Septembra 2018, 14 mesecev po padcu na Touru, je pri 38 letih doživel največji uspeh v svoji karieri – v Innsbrucku v Avstriji je na zahtevni, kar 258,5 kilometra dolgi trasi, osvojil svoj prvi in edini naslov svetovnega prvaka v cestni vožnji.

Valverde o svoji največji zmagi:

Kako močno si je želel tega naziva, so videli vsi, ki so ga spremljali v cilju, kjer je kar hitel objemati vse ljudi, ob tem pa še glasno vzklikal. "Velikokrat sem jokal, moram pa priznati, da je zelo čustveno, ko postaneš svetovni prvak. Celo večnost sem lovil zlato medaljo. Imel sem jih šest, nikoli pa ne zlate," je hitel pripovedovati v cilju ter se zahvaljevati španski ekipi. Morda bo priložnost za zahvaljevanje dobil tudi konec julija na olimpijskih igrah v Tokiu.

Septembra 2018, 14 mesecev pozneje, je v Innsbrucku v Avstriji osvojil svoj prvi in edini naslov svetovnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

Medaljo mu jo podelil trikratni svetovni prvak Peter Sagan. Foto: Vid Ponikvar

Najpomembnejši dosežki v karieri Alejandra Valverdeja: Tritedenske dirke: Dirka po Franciji 4 etapne zmage (2005, 2008, 2012), Dirka po Italiji etapna zmaga (2016), Dirka po Španiji zmaga v generalni razvrstitvi (2009), 12 posamičnih etapnih zmag,



dve zmagi v ekipnem kronometru (2012, 2014). Etapne dirke: kriterij Dauphiné (2008, 2009), Dirka po Kataloniji (2009, 2017, 2018), Dirka po Baskiji (2017), Dirka Abu Dabi (2018), Vuelta a Andalucía (2012, 2013, 2014, 2016, 2017), Vuelta a Burgos (2004, 2009), Volta a la Comunitat Valenciana (2004, 2007, 2018). Enodnevne dirke in klasike: svetovni prvak v cestni vožnji (2018), državni prvak v cestni vožnji (2008, 2015, 2019), državni prvak v kronometru (2014), zmagovalec dirke Liège–Bastogne–Liège (2006, 2008, 2015, 2017), zmagovalec dirke Valonska puščica (2006, 2014, 2015, 2016, 2017), zmagovalec dirke klasika San Sebastián (2008, 2014), zmagovalec dirke za VN Miguel Induráin (2014, 2018, 2021).



