Osmoljenec, ki še nikoli ni poskusil kave #video

21-letni Thomas Pidcock je eno največjih odkritij letošnje kolesarske sezone. Potem ko je vrhunske rezultate dosegal že na gorskem in ciklokros kolesu, je dokazal, da je med najboljšimi na svetu tudi na cestnem kolesu. Suveren je na vzponih, v vožnji na čas, dobro se znajde tudi na klasikah.

V britansko moštvo z najdebelejšo denarnico Ineos Grenadiers je prestopil februarja letos in že v dobrih dveh mesecih dodobra premešal štrene najboljšim.

Na enodnevni belgijski dirki Kuurne-Bruxelles-Kuurne je bil tretji, nato je presenetil s petim mestom na eni najlepših italijanskih dirk Strade Bianche in bil 15. na klasiki Milano-Sanremo, kjer je v zadnjih kilometrih drzno rezal veter na čelu glavnine.

Pred dnevi je bil vrstni red ravno obraten. Pidcock je dobil Brabantsko puščico, van Aert pa se je moral zadovoljiti z 2. estom. Tretji je bil moštveni kolega Tadeja Pogačarja in Jana Polanca Matteo Trentin. Foto: Guliverimage

Povsem na vrh je skočil 14. aprila, ko je zmagal na Brabantski puščici, in to pred sotekmovalcem Primoža Rogliča Woutom van Aertom, in bil včeraj v dramatičnem finišu nizozemske dirke Amstel Gold izjemen drugi. Nekaj časa je dišalo celo po zmagi, a je filigranski pregled fotofiniša pokazal, da je bila tokrat sreča na strani van Aerta. Pidcock je po premisleku dejal, da bi šprint moral začeti že prej, saj je čutil, da ima ta dan boljše noge kot konkurenca.

O zmagovalcu dirke Amstel Gold je odločil šele fotofiniš, a tudi ta ni bil preveč prepričljiv.

Odličen na vseh vrstah kolesa

Tom Pidcock je še eden v nizu kolesarjev, ki so izjemni v različnih kolesarskih disciplinah. Blesti tako v ciklokrosu, kjer se vztrajno vmešava v obračune Mathiea Van der Poela in van Aerta in je svetovni prvak v olimpijskem krosu. Tako kot van der Poel si želi letos v Tokiu osvojiti naslov olimpijskega prvaka v olimpijskem krosu, ne izključuje niti nastopa na cestni dirki, če bo vpoklican v reprezentanco.

V Leedsu rojeni Pidcock je kolo osedlal pri treh letih. Oba starša sta velika športna zanesenjaka in sta sina spodbujala pri razvijanju športne kariere. Ena od anekdot pravi, da mu je mama, še kot otroku, stopali zavezala na pedala, da bi mu s tem pomagala, da bi iz sebe iztisnil čim več moči pri obračanju pedal.

Že pri sedmih letih nastopil na svoji prvi dirki, a je zaradi tehnične okvare kolesa doživel totalen polom.

Foto: Guliverimage

2017 - leto preboja

Mednarodno javnost je nase opozoril leta 2017, ko je postal svetovni mladinski prvak v ciklokrosu, zmagovalec dirke Pariz-Roubaix za mlade in svetovni mladinski prvak v kronometru.

Leto pozneje je začel sodelovati s trenerjem Kurtom Bogaertsom, ki je navdušen nad tem, kako hitro je mladenič začel nizati vrhunske rezultate. "Vedeli smo, da gre za izjemen talent z odlično delovno etiko. Ko to dvoje združiš in za nameček dodaš še željo po uživanju v tem, kar počneš, potem veš, da bo delovalo," je povedal v enem od intervjujev.

Na svoji poti je doživel kar nekaj padcev, najbolj neprijeten se je zgodil leta 2019 na dirki Tour de l'Avenir, kjer je po grdem padcu pristal v bolnišnici in se poslovil od svojih sanj o zmagi na ti. Dirki po Franciji za mlade in polprofesionalne kolesarje.

V predstavitvenem videu ob prihodu v Ineos je razkril, da še nikoli ni poskusil kave, ki je sicer med kolesarji zelo priljubljena:

Komaj 157 centimetrov visoki ljubitelj računalniških igric se je dokazal tudi v koronskem letu 2020. Zmagal je na etapni dirki Baby Giro (Giro za kolesarje pod 23 let) in uplenil še tri etapne zmage na omenjeni dirki, postal svetovni podprvak v ciklokrosu in še svetovni prvak na prvem svetovnem prvenstvu za električna gorska kolesa.

Oktobra lani je v Leogangu v Avstriji postal svetovni prvak v olimpijskem krosu, zato upravičeno sanja o olimpijski medalji v tej disciplini gorskega kolesarstva. Foto: Guliverimage

Pritegnil je pozornost številnih kolesarskih ekip, pustil se je omrežiti ekipi Ineos Grenadiers, s katero je podpisal triletno pogodbo. Ta je v veljavo stopila s prvim februarjem, saj je pred tem želel dokončati sezono v ciklokrosu. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je v tej izjemno razgibani disciplini končal tik pod zmagovalnim odrom.

Domače se počuti tudi na poligonih za ciklokros. Foto: Red Bull Content Pool

Trener opozarja: Ne omejujmo ga z okvirji

Njegov trener Bogaertson, s katerim sodelujeta tudi pri Inesu, pravi, da je Pidcock tako dobro pripravljen, za nameček se menda sploh nikoli ne utrudi in preseneča iz tedna v teden, da sploh ne potrebuje treninga. Tega opravi kar spotoma na tekmah, pravi trener kolesarskega bisera, ki opozarja pred tem, da bi Pidcocka postavljali v določen kalup.

"Ne smemo ga postavljati v okvirje, to v njegovem primeru ne bo delovalo. Dopustiti mu moramo svobodo, dirkati mora s srcem. Tom mora biti svoboden in mora ohraniti svojo identiteto. To bo ključ do dolge in uspešne kariere," je prepričan.

Pidcock je na lanskem svetovnem prvenstvu v ciklokrosu osvojil 2. mesto. Zaostal je le za štirikratnim svetovnim prvakoim v tej disciplini van der Poelom. Foto: Guliverimage

Karakterno je dokaj umirjen in zadržan, a njegovi najožji prijatelji pravijo, da je to tako, ker je osredotočen. "Zelo je skoncentriran na svoje cilje in skrajno profesionalen, a je hkrati tudi zelo prizemljen in zabaven," ga je za revijo Red Bull Bulletin opisala fotografinja Twila Federica Muzzi.

Tako kot nizozemski superman Van der Poel tudi Pidcock živi v Belgiji, kjer kolesarstvo uživa status superšporta.

V sredo na istem poligonu kot Pogačar in Roglič

Kaj ga čaka v prihodnjih dneh? V sredo bo dirkal na Valonski puščici, kjer bosta tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, konec junija se odpravlja na Dirko po Avstriji, sredi avgusta naj bi se preizkusil na svoji prvi tritedenski dirki, španski Vuelti. A vmes ga čaka še športni vrhunec tega leta - olimpijske igre. In tudi tu bo eden njegovih največjih konkurentrov izjemni Van der Poel, stari znanec z blatnih stez ciklokorosa.