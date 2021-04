Po drami ga je razveselila žirija

V izjemno razburljivem zaključku nizozemske klasike Amstel Gold je fotofiniš določil končnega zmagovalca. Wout van Aert (Jumbo Visma) in Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) sta bila nekaj časa v negotovosti, nato pa je postalo jasno, da je junak 219 kilometrske preizkušnje postal moštveni kolega Primoža Rogliča. Slovenski šampion je imel v najbolj neprijetnem trenutku okvaro kolesa in ostal brez boja za vidnejša mesta. Najboljši Slovenec je bil na osmem mestu Matej Mohorič.

Nekoliko drugačna je bila nizozemska klasika Amstel Gold v primerjavi s preteklimi. Lanska je zaradi covid-19 razmer odpadla, letos pa je bila zaradi istega razloga spremenjena. Kolesarji so se tako podali v krožno vožnjo, pred njimi pa je bilo 219 kilometrov dolga pot.

Sprva se je deseterica ubežnikov odlepila od glavnine, v tej pa je postalo napeto v zadnji tretjini trase. Iz minute v minute so kolesarji poizkušali z napadi, posledično pa je kopnela prednost ubežnikov. Aktivna sta bila tudi slovenska kolesarja v vrstah Bahrain Victorious Jan Tratnik in Matej Mohorič, ki je bil na koncu odličen osmi. Poizkušala sta s pobegi oziroma diktirala tempo na čelu glavnine.

Okvara kolesa zaustavila Rogliča

Na to mesto se je v nadaljevanju preselil tudi Primož Roglič in pokrival napade. Videti je bil razigran in dobro nadziral celotno dogajanje. A se mu je pripetila smola. Zaustavila ga je okvara kolesa. Približno 20 kilometrov do cilja – nekaj kilometrov pred zadnjim krogom - je tako postalo jasno, da z morebitno vrhunsko uvrstitvijo ne bo nič. Zaostal je, na koncu pa prikolesaril na cilj na 69. mestu. A ga nevšečnost ni spravila v slabo voljo, saj je bilo že pred dirko nekako jasno, da bo osrednji adut Jumbo-Visme Wout van Aert.

La photo-finish qui a départagé Wout Van Aert et Tom Pidcock au millimètre sur l'Amstel Gold Race https://t.co/FBlsoFtZaC via @lequipe — CHARLIOT Guy (@CharliotGuy) April 18, 2021

Belgijec je v zaključku skupaj z Maxom Schachmannom (Bora-hansgrohe) in Thomasom Pidcockom odskočil, na koncu pa se je s slednjim udaril za zmago. Videli smo ponovitev sredinega dvoboja, v katerem se je na barbantski puščici velike zmage veselil Pidcock. Tokrat je šlo še bolj na tesno, saj je šele fotofiniš nato pokazal, kdo je bil hitrejši.

Van Aert od žirije izvedel za zmago, Pidcock se je čutil najhitrejšega

Velikega uspeha razveselil Rogličev moštveni kolega, ki je za nekaj milimetrov prehitel tekmeca. Za vsega štiri tisočinke ga je prehitel: "Prepozno sem šel. Moral bi iti prvi. Mislim, da sem bil hitrejši, najmočnejši na dirki. Frustrirajoče je, če izgubiš s tako majhno razliko. Kljub vsemu sem bil drugi in sem tudi zaradi tega vesel."

Bistveno bolj pa se je smejalo belgijskemu kolesarju Woutu van Aertu: "Tako na tesno je šlo. Dve minuti po koncu sem od žirije izvedel, da sem zmagal. Ponavadi mi gredo daljši šprinti v korist. Tokrat sem ga začel v najslabšem možnem položaju. A je bilo dovolj za zmago."

Nato se je dotaknil še moštvene predstave: "Pred velikim finalom sta Primož in Jonas (Jonas Vingegaard, op. a.) pokrila veliko napadov. Primož je imel mehanične težave na vzponu na Cauberg, vendar sem vesel, da sem bil takrat v dobri poziciji za zmago. To je velik trenutek za našo ekipo. Pred 30 leti je tu slavil zmago naš športni direktor Frans Maasen. Vso sezono že govori, da je to za nas najpomembnejša dirka. V letošnji spomladi sem zmagal nekaj lepih dirk, zato sem zadovoljen."

Na dirki sta nastopila še dva Slovenca, Luka Mezgec (BikeExchange) in Jan Polanc (UAE Team Emirates), ki pa tako kot Roglič in Tratnik nista bila v ospredju. Tratnik je na koncu osvojil 47. mesto (+2:12), v isti skupini je v cilj pripeljal tudi Polanc. Roglič je preizkušnjo končal na 69. mestu (+3:44), Mezgec pa je bil 97. (+6:17)

Žensko preizkušnjo je dobila Nizozemska Marianne Vos (Jumbo-Visma) in slavila še 233. zmago v profesionalni karieri. Tudi drugo in tretje mesto sta osvojili domačinki, Demi Vollering (SD Worx) in Annemiek van Vleuten (Movistar). Slovenk na dirki ni bilo, najboljša iz italijansko-slovenske ekipe Ale BTC Ljubljana pa je bila Španka Mavi Garcia na šestem mestu.