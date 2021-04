Velika smola Rogliča, dramatičen zaključek nizozemske klasike

V živo dogajanje na klasiki Amstel Gold Race: Cilj - Kakšen zaključek nizozemske klasike. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) sta se udarila za končno zmago, na koncu pa je fotofiniš pokazal, da je van Aert za milimetre premagal mladega Angleža, ki ga je pred dnevi premagal na Barbantski puščici. Men's Amstel Gold nail biter pic.twitter.com/0VAp5pnQQP — Canadian Cyclist (@cdncyclist) April 18, 2021 🇳🇱 #AGR21



What a finish😱🥳 pic.twitter.com/4OV1j0fOnz — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 18, 2021 2 km do cilja - Kot prvi je skušal skočiti Max Schachmann (Bora Hansgrohe), a sta ga Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) takoj ujela. 2,5 km do cilja - Petnajst sekund prednosti ima trojica. Obeta se izjemen zaključek. 5 km do cilja - Bo trojica Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), Max Schachmann (Bora Hansgrohe) in Wout van Aert (Jumbo-Visma) ujeta? Skupina prihaja iz ozadja in zaostaja le še 13 sekund. 8 km do cilja - Jasno je, da bo zmagovalca odločil boj med trojico Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), Max Schachmann (Bora Hansgrohe) in Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki imajo 22 sekund prednosti. 12 km do cilja - Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), Max Schachmann (Bora Hansgrohe) in Wout van Aert (Jumbo-Visma) so se katapulitrali naprej. 21-letni britanski kolesar Pidcock je pred dnevi slavil zmago na enodnevni belgijski dirki Barbantska puščica. V ciljnem šprintu je premagal med drugim tudi Van Aerta. Kako bo tokrat? 14 km do cilja - Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) je skočil. Lovi ga sedmerica kolesarjev, med katerimi so tudi Wout van Aert, Max Schachmann, Michael Matthews, Pidcock, Richard Carapaz in Julian Alaphilippe. 16 km do cilja - Kolesarji so začeli z zadnjim krogom. Primož Roglič je zaradi tehničnih težav ostal brez boja za zmago. V igri zanjo jo je še njegov moštveni kolega pri Jumbo Vismi Wout van Aert. 18 km do cilja - Tehnične težave so botrovale, da je Primož Roglič, ki je bil pred tem zelo aktiven v dirki, zaostal za skupino. In to v najbolj neprimernem trenutku, ko se dirka lomi in pred vzponom na Cauberg. Posledično ga ne bo nihče počakal, kar pomeni, da se ne bo mogel vmešati za zmago. 20 km do cilja - Kolesarji se še zadnjič približujejo Caubergu, ki predstavlja najtežji del trase (800 m/6,5-odstotni naklon z maksimalnim naklonom 12 odstotkov). V zadnjem krogu tega vzpona ne bo. Kolesarji Deceuninck-QuickStep narekujejo izjemno hiter tempo. Stavijo na Juliana Alaphilippa. 24 km do cilja - V izjemno razburljivi klasiki Amstel Gold je zelo napeto. Ubežnik Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) bo kmalu ujet. 30 km do cilja - Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) je edini ostal v begu, a ga bo glavnina kmalu ujela. Njegova prednost znaša 10 sekund. Primož Roglič je v ospredju glavnine. 32 km do cilja - Pred kolesarji sta le še dva kroga, še zadnjič pa se bodo povzpeli na Cauberg. Ker predstavlja najtežji del dirke, lahko pričakujemo, da bodo tam sledili novi napadi. 35 km do cilja - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je navil tempo v glavnini in ujel šesterico ubežnikov. A se ne zaustavlja. 39 km do cilja - Šesterici kolesarjev (Dylan van Baarle (Ineos), Florian Senechal (Deceuninck-QuickStep), Simon Clarke (Qhubeka-Assos), Rui Costa (UAE Team Emirates), Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal) in Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious)) je uspel pobeg glavnini in za ubežniki zaostajajo le še 17 sekund. Med njimi ni slovenskega kolesarja. V glavnini zdaj tempo narekujejo kolesarji Jumbo-Visme, ki za vodilnimi zaostajajo 47 sekund. DIRECTO TV Amstel Gold Race



-35 kms. Roglič se mueve en el Cauberghttps://t.co/YsBNpdpTZn#AGR21 pic.twitter.com/8g4tUUtRZA — Ciclo 21 (@ciclo21) April 18, 2021 43 km do cilja - Prednost deseterice ubežnikov znaša le še 39 sekund. Wout van Aert (Jumbo Visma) se je znašel povsem v ozadju glavnine. Robert Gessink ga skuša pripeljati v ospredje. 46 km do cilja - Primož Roglič (Jumbo Visma) je prišel v ospredje glavnine, tempo medtem navija Matej Mohorič (Bahrain Victorious). 51 km do cilja – Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je navil tempo in je povsem v ospredju glavnine. Prednost desetih ubežnikov zdaj znaša 1:05. 53 km do cilja - Padec v glavnini se je na srečo zgodil pri nekoliko nižji hitrosti. Med tistimi, ki so se znašli na tleh, so bili tudi Max Schachmann, Bob Jungels in Mauri Vansevenant. 58 km do cilja – Jan Tratnik je spet skočil, vendar ga je kolesar Jumbo-Visme Sam Oomen kmalu ujel in tako priključil glavnino. Zaostanek za ubežniki znaša le še 1:30. 60 km do cilja - Zaradi številnih napadov je začela glavnina razpadati. Nastala je velika kača, tempo pa je vse hujši. Zaostanek za ubežniki je le še 2:08. Primož Roglič je prišel v ospredje glavnine, kjer se veliko dogaja. Povsem v ospredju je tudi Jan Tratnik, ki je bil v zadnjih trenutkih med najbolj aktivnimi. Jan Tratnik je poizkušal s pobegom. Foto: Peter Podobnik/Sportida 67 km do cilja - V glavnini postaja vse bolj vroče. Devet kolesarjev je skočilo, med njimi tudi Jan Tratnik (Bahrain Victoriuos), ki so si sprva prikolesarili nekaj prednosti, vendar jih je glavnina štiri kroge pred koncem ujela. Zaradi pospeševanja je prednost ubežnikov padla na le 2:30. 72 km do cilja – Robert Power (Qhubeka-Assos) je odskočil iz glavnine. Ambiciozno se je odločil za pobeg povsem sam, saj je do konca še veliko kilometrov. Prednost desetih ubežnikov znaša 3:19 - Edward Theuns (Trek-Segafredo), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert), Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert), Chad Haga (DSM), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) in Anders Skaarseth (Uno-X). 77 km do cilja - Deceuninck-QuickStep, Movistar in Jumbo-Visma so na čelu glavnine, ki zaostaja 3:27. Primož Roglič je varno v glavnini. Pričakujemo lahko, da se bo kmalu v pelotonu začelo dogajati. 95 km do cilja – Zmagovalec dirke Pariz-Nica Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) bo najverjetneje krojil razplet na koncu: "Dobro se počutim. Dirka po Baskiji je bila zahtevna, vendar sem imel nekaj časa vmes, da sem se regeneriral. Na današnji dirki imamo močno ekipo in več kart na razpolago, s katerimi lahko igramo." 100 km do cilja – Alejandro Valverde (Movistar) ni nikdar užival na nizozemski klasiki kot denimo na Valonski puščici in Liege-Bastogne-Liege. Kljub vsemu je bil na odru za zmagovalce trikrat (2008, 2013 in 2015). 110 km do cilja - Favoriti za današnjo zmago so še varno v zavetju glavnine. Ker je letošnja trasa Amstel Gold Race podobna tistim s svetovnih prvenstev, lahko pričakujemo, da so bo osrednje dogajanje začelo približno 80 kilometrov do cilja. 120 km do cilja - Nič novega na trasi. Ubežniki so še vedno v ospredju, vendar jih glavnina nadzoruje. Prednost znaša 4 minute. 145 km do cilja - Ubežniki počasi zaključujejo četrti krog. Povprečna hitrost znaša 42,5 km/h, njihova prednost pa znaša 4:15. 155 km do cilja – Na čelu glavnine zdaj Jumbo-Vismi pomagajo kolesarji Movistarja. Prednost ubežnikov je 4:35. V ospredju kolesarijo Edward Theuns (Trek-Segafredo), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert), Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert), Chad Haga (DSM), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) in Anders Skaarseth (Uno-X). 160 km do cilja - Eden od današnjih favoritov za zmago Julian Alaphilippe ima pred seboj najbolj pomemben teden v spomladanskem delu leta. Tri klasike, v katerih bo skušal dobiti katero izmed njih. "Valonska puščica mi najbolj ustreza, vendar sanjam o zmagi na Liegeu. Na treh ardenskih klasikah mi današnja Amstel Gold Race najmanj ustreza," je dejal francoski kolesar. 168 km do cilja - Na čelu glavnine je ekipa Jumbo-Visme, ki želi na domačih tleh priti do zmage. V svojih vrstah imajo tri kolesarje, ki bi lahko zaznamovali klasiko – Wouta van Aerta, Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda. Njihov zaostanek za deseterico ubežnikov znaša 4.50 185 km do cilja - Prednost ubežnikov je narasla na pet minut. 196 km do cilja - Ubežniki imajo še vedno približno 1:30 naskoka pred glavnino, v kateri je vsa peterica Slovencev. 202 km do cilja - Prvi krog je končan, prednost ubežnikov je ob vstopu v drugega narasla na 1:30.

Amstel gold race 2021! 😎 #agr21 #bemelerberg pic.twitter.com/URctSck0r8 — Jean-Louis Houben (@JeanLouisHouben) April 18, 2021 205 km do cilja - Skupina desetih kolesarjev je pobegnila glavnini in si je prikolesarila 30 sekund prednosti - Edward Theuns (Trek-Segafredo), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert), Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert), Chad Haga (DSM), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) in Anders Skaarseth (Uno-X). 210 km do cilja - Poročajo o padcu znotraj pelotona, vendar ne o imenih, prav tako pa ni nihče zaradi tega predčasno končal dirke. Medtem majhna skupina kolesarjev skuša s pobegom. 208 km do cilja - Dirka ni v celoti brez gledalcev. Nekateri domačini so se podali ob progo. Tom Dumoulin, ki se je odločil za tekmovalni premor, prav tako živi v bližini trase, in so ga opazili na štartu. Slovenski kolesarski junak Primož Roglič je v petek o vrnitvi moštvenega kolega pri Jumbo-Visma dejal sledeče: "Bila sva nekoliko v stiku. Napisal mi je, da še vedno ni povsem prepričan. Odgovoril sem mu, naj ne čuti nobenega pritiska. Njegova odločitev je. Mislim, da je najbolj pomembno, da naredi tisto, kar je zanj najboljše, mi bomo pa to sprejeli." Wie herkent m? pic.twitter.com/8MGowuMVSb — Maxim Horssels (@Horssels) April 18, 2021 215 km do cilja – Osrednji adut ekipe UAE Emirates, ki tokrat v svojih vrstah nima slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja, je Marc Hirschi. Pred etapo je povedal: "Mislim, da je dirka nekoliko podobna kanadskima v Montrealu in Quebecu, kjer se v zadnjih treh krogih začne dogajati. Ko bodo že vsi utrujeni, se bo dirka šele začela." Letošnja izvedba nizozemske klasike je zaradi covid-19 razmer nekoliko spremenjena in poteka v krogih, prav tako pa ob progi ni gledalcev. 219 km do cilja – Peloton je prešel kilometer nič, kar pomeni, da se je letošnja izvedba Amstel Gold Race začela. V prvih dvanajstih krogih bodo kolesarji morali opraviti s tremi vzponi - prvi je Geulhemmerberg (1 km/5-odstotni povprečni naklon), drugi Bemelerberg (900 m/4,5-odstotni naklon) in tretji Cauberg (800 m/6,5-odstotni naklon z maksimalnim naklonom 12 odstotkov). Slednjega v zadnjem, trinajstem krogu ne bo, saj bo trasa speljana nekoliko drugače. 12.05 – Začela se je 219 kilometrov dolga klasika Amstel Gold Race. Pred tem se je že končala ženska preizkušnja, ki je pripadla Marianne Vos. Članica Jumbo-Visme je bila najhitrejša v zaključku. Bo šel po njenih stopinjah tudi kdo od moških predstavnikov nizozemskega kluba? V svojih vrstah imajo dva favorita – Wouta van Aerta in našega Primoža Rogliča. Na delu je tudi še preostala četverica Slovencev - Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain-Victoriuos), Jan Polanc (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Team BikeExchange). 🇳🇱 #AGRWomen @marianne_vos wins the Amstel Gold Race!🎉 #samenwinnen pic.twitter.com/jO06xcQzhT — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 18, 2021

Kolesarji bodo morali na 55. izvedbi nizozemske klasike prevoziti izjemno napornih 219 kilometrov. V vsakem krogu bodo morali opraviti s tremi krajšimi klanci, ki bodo ob koncu zagotovo naredili selekcijo med najboljšimi. Prvi je Geulhemmerberg (kilometer na petodstotni povprečni naklon), Bemelerberg (900 metrov/4,5-odstotni naklon) in Cauberg (800 metrov/6,5-odstotni naklon z maksimalnim naklonom 12 odstotkov). Zadnjega bodo v poslednjem, trinajstem krogu izpustili.

Favoritov je zaradi specifičnosti proge veliko, zato je težko izpostaviti le enega. Med tiste, ki se lahko vmešajo za končno zmago, so Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Primož Roglič, Maximilan Schachmann, Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski, Michael Matthews, Wilco Kelderman, Alejandro Valverde, Warren Barguik, Soren Kragh Andersen, Jakob Fuglsang in Tom Pidcock. Na štartu ne bo zadnjega zmagovalca Mathieua van der Poela, ki se pripravlja za olimpijski nastop na gorskem kolesu.

In kaj pravi pred začetkom Roglič, ki je ob Van Aertu osrednje orožje domače zasedbe Jumbo-Visme? "Ne bi rekel, da je dirka pisana meni na kožo, vendar to ni pomembno. Tu smo z izjemno močno ekipo in ničesar se ne bi smeli bati," odgovarja Roglič. Če bi bil potek dogodkov normalen, bi bil on tisti, ki bi danes pomagal Van Aertu, saj je zadnji znan kot kolesar za klasike. In ob Jonasu Vingegaardu bo imel še eno veliko pomoč. "Wout je hitrejši kolesar od mene, zato bi bilo zanj pomembno počakati do samega zaključka. Pred tem bomo morali mi opraviti delo. Nisem super specialist za tovrstne dirke, vendar sem lahko tudi zraven, da ne bo treba Woutu skočiti ob vsaki potezi tekmecev. Tako bo lahko privarčeval energijo za zaključek. Če bo pa Jonas šel v beg 50 kilometrov pred ciljem, nam prav tako ustreza."

Wout Van Aert spada v ožji krog favoritov za končno zmago. Foto: A.S.O./ Alex Broadway

Danes bodo na delu še štirje slovenski kolesarji – Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain-Victoriuos), Jan Polanc (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Team BikeExchange). Nizozemsko klasiko bo izpustil Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bo nastopil na belgijskih klasikah Valonska puščica in Liege-Bastogne Liege, ki sta na sporedu 21. in 25. aprila.