Naj zmaga Slovenec

Ko beseda nanese na kolesarstvo, se lahko slehernemu Slovencu smeji, razumljivo najbolj Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju. Slovenija je vendarle kolesarska velesila, naša junaka sta na vsakem koraku oziroma dirki, na kateri se pojavita, v središču pozornosti. Posledično sta v središču tudi v raznoraznih debatah, v katerih ima mlajši povsem po nepotrebnem kdaj tudi negativen predznak. Da je paradoks še večji bo letos, zaradi zmage na dirki vseh dirk, tam soj luči spet uperjen v njiju. In kaj bi bilo lepše, če bi tudi tokrat na francoskih tleh osvojila prvo in drugo mesto? Ne glede na vrstni red.

Ko je Primož Roglič pred tremi leti osvojil Dirko po Baskiji, je bil to njegov največji uspeh v karieri. Prva zmaga na najvišji ravni na enotedenski etapni dirki. Razumljivo je dosežek kanil pozornost, vendar v slovenskem prostoru še ni bilo takšnega kolesarskega navijaškega arzenala kot ob njegovem letošnjem uspehu. Razlog? Vsega dvomilijonska Slovenija ima tri leta pozneje z njim in Tadejem Pogačarjem kar dva najboljša kolesarja na svetu. Pa ni to edini in o tem malce pozneje.

Če bi nas pred dvema letoma zamrznili in danes zbudili ter nam bi rekli, da imamo zaradi nevarnega virusa omejeno življenje, da sta bila Tadej Pogačar in Primož Roglič lani osrednja junaka največje dirke na svetu, Roglič je v tem času osvojil dve tritedenski španski Vuelti zapored, bi mu zagotovo rekli, naj nas ne vleče za nos in obenem vprašali, če smo slučajno zadeli tudi na lotu.

Slovensko kolesarstvo doživlja pravljico, resnično. In Slovenija ima največjo možno reklamo, ki bi si jo lahko zaželela. Brezplačno. Ne le to, da sta Roglič in Pogačar po narodnostni Slovenca, pripadnost kažeta tudi na svojih kolesih, nogavicah, dresih … Kar je v peturnih dolgih etapah v televizijskih prenosih venomer dodobra izpostavljeno. Če dodamo tu še Luko Dončića, ki čara v svojem košarkarskem svetu, Jana Oblaka in Samirja Handanovića kot ena najboljših nogometnih vratarjev na svetu, lahko vidimo, kakšne zlate športnike imamo na sončni strani Alp.

A žal pride na tej strani visokogorja tudi do delitve ob največjih uspehih slovenskega športa. Povsem normalno je, da športni navdušenci simpatizirajo s svojimi junaki. Ljudje smo si vendarle različni in vsakemu se v očeh iskrijo drugačne iskrice. Ni pa normalno, da ob tem prihaja do sovraštva na račun slovenskih šampionov.

Lep primer je Tadej Pogačar. Prvi Slovenec, ki je osvojil sloviti Tour de France. Športni dogodek, ki je ob svetovnem prvenstvu v nogometu in poletnih olimpijskih igrah najbolj gledan na zemeljski obli. Kljub tem dejstvom je za nekatere v rodni domovini postal negativni lik, pa čeprav je šampion svetovne klase.

Samo zato, ker je Rogliču slekel rumeno majico na Dirki po Franciji. Verjetno ni osebe v svetu kolesarstva, ki ni bil presenečen nad zgodovinsko vožnjo v kronometru. Presenečen je bil sam, presenečen je bil Roglič, presenečeni so bili vsi strokovnjaki tega športa … Medtem so mu nekateri v rodni domovini ob velikem uspehu očitali, da se je na Touru "šlepal" za Rogličevo ekipo, pa čeprav je bil zelo aktiven, velikokrat napadal in se pohvalil celo s tremi etapnimi zmagami. Če smo že prej omenjali nogomet, lahko dodamo, da je tudi v kolesarstvu veliko taktike in na koncu rezultat pove, kdo je bil boljši. Ne glede na vtis, ki se kaže na terenu.

Če bi Pogačar lani na Touru z identično vožnjo slekel rumeno majico kakšnemu izmed tujih kolesarjev, bi ga prav vsi nosili po rokah. Verjetno bi bilo enako, če bi osvojil drugo mesto za Rogličem in bi njegov uspeh tako rekoč enačili z morebitno Rogličevo zmago. Ker je do zgodovinskega uspeha prišel ob pričakovanju Rogličevega vrhunca, je prišel na tapeto, kar je skregano z logiko. Vendarle je Slovenec. In prah se še ni polegel. Tudi na nedavno končani Dirki po Baskiji, na kateri je Roglič slavil zmago, Pogačar bil tretji, so padali raznorazni škodoželjni komentarji na njegov račun.

Vse skupaj nekoliko spominja na dogodke iz leta 2015, ko so slovenski ljubitelji smučarskih skokov neupravičeno krivili Jurija Tepeša, da Peter Prevc ni osvojil velikega kristalnega globusa, potem ko je imel zadnji na koncu identično število točk kot Severin Freund, a Nemec več posamičnih zmag od slovenskega skakalca. Zato je osrednja nagrada pripadla Freundu. Tepeš je namreč na takratni tekmi v Planici zmagal, potem ko je bil v prvi seriji šele četrti. Peter je celo vodil in sam zapravil priložnost za veliki met ter hkrati izpostavil, da je globus izgubil že med sezono.

Vsi vemo, kaj se je zgodilo naslednjo. Najstarejši od bratov Prevc je spisal sanjsko zimo, v kateri je osvojil prestižno novoletno turnejo, postal svetovni prvak v poletih, osvojil mali kristalni globus v poletih, veliki kristalni globus kot skupni zmagovalec svetovnega pokala, se pohvalil z največ točkami v svetovnem pokalu, postavil rekord po številu zmag v eni sezoni … Poraz ob izgubi skupne zmage ga je tako podžgal, da je še bolj trdo delal, bil bolj zbran in posledično spisal neverjetno pravljico. In Tepeš je le dobil mir, čeprav ga je vse skupaj dodobra zaznamovalo.

Če se malce poigramo z dogodki iz preteklosti in pogledamo v bližnjo prihodnost, bi lahko podobno zgodbo spisal tudi nekdanji skakalec Roglič. Jasno, na kolesu in z zmago na dirki Tour de France. Čeprav ga je lanski poraz v Franciji dodobra zabolel, je hkrati pripomogel, da je še bolj zagrizel v delo v želji po lastni nadgradnji. V očeh mu piše, da lahko letos od njega pričakujemo povsem drugačno vožnjo na francoskih tleh. Že zdaj se lahko veselimo junijskih in julijskih dni, saj bosta spet dva Slovenca med favoriti za končno zmago na dirki vseh dirk, o čemer smo pred leti lahko le sanjali, zdaj pa lahko o tem glasno debatiramo. In kaj bi bilo lepše, kot če bi bila spet povsem na vrhu. In povsem nepomembno v kakšnem vrstnem redu. Naj zmaga Slovenec in naj se vsa Slovenija družno veseli slovenskega uspeha.