Ljubitelji kolesarstva v nedeljo na nizozemski klasiki Amstel Gold Race, ki bo doživela že 55. izvedbo, ne bomo videli na delu zadnjega zmagovalca. Mathieu van der Poel, ki je leta 2019 uprizoril neverjeten zaključek, bo tokrat izpustil kolesarjenje na domačih tleh, saj bo več pozornosti v tem letu namenil tudi gorskemu kolesu, s katerim bi rad na poletnih olimpijskih igrah osvojil zlato medaljo.

Razplet zadnje izvedbe Amstel Gold Race

Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) je naslednji v vrsti, ki bo dobil ogromno pozornosti. Francoz je vendarle znan kot kolesar za tovrstne dirke, čeprav mu je ljubša belgijska klasika Liege-Bastogne-Liege, na kateri je bil lani v izvrstnem položaju, se prehitro veselil zmage, veliki zmagovalec je nato postal Primož Roglič, sam pa je bil celo diskvalificiran.

Wout van Aert bi rad zasijal

Slovenski šampion, ki je nedavno v velikem slogu osvojil Dirko po Baskiji, se bo premierno preizkusil na dirki Amstel Gold Race, verjetno pa več pričakuje od nastopa prihodnjo nedeljo, ko bo na sporedu dirka Liege-Bastogne-Liege, katere junak je postal lani. 21. aprila bo kolesaril še na Valonski puščici. A v njegovi ekipi tudi na domačih tleh stavijo nanj, čeprav je videti, da bi lahko imel tokrat osrednjo kapetansko vlogo Wout van Aert in bil on tokrat v pomoč moštvenemu kolegu. A so kolesarji tisti, ki naredijo svojo dirko, zato je v zraku več taktičnih različic in scenarijev.

Bo Roglič tokrat pomagal moštvenemu kolegu Woutu van Aertu? Foto: A.S.O./ Alex Broadway

"Pomlad bi rad zaključil v slogu. Mislim, da so noge še vedno dobre. Na Brabantski puščici sem se boril za zmago, vendar se šprint ni iztekel po mojih željah. V nedeljo bom imel ob sebi kolesarje, ki so nastopili na Dirki po Baskiji. Na dirki bomo imeli močno zasedbo in komaj čakam, da se vse skupaj začne," je sprva dejal van Aert.

Širok nabor favoritov

Nato se je dotaknil kapetanske vloge: "S Primožem bova začela dirko enakovredna. V šprintih sem običajno hitrejši (smeh, op. a.), a lahko on dlje časa zdrži v dirki. Odvisno bo od taktike. Zelo dobro se dopolnjujeva. Zelo sem motiviran."

Med tistimi, ki bi se lahko spogledovali z zmago, so med drugimi še Maximilan Schachmann, Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski, Michael Matthews, Wilco Kelderman, Alejandro Valverde, Warren Barguik, Soren Kragh Andersen, Jakob Fuglsang in Tom Pidcock, ki je nedavno osvojil Brabantsko puščico.

Na Nizozemski klasiki bo nastopil tudi Jan Tratnik (Bahrain Victoriuos). Foto: Peter Podobnik/Sportida

Svojo priložnost bi lahko iskal tudi Matej Mohorič (Bahrain Victoriuos), na štartu pa bodo od Slovencev še njegov moštveni kolega Jan Tratnik, Jan Polanc (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Team BikeExchange). Na Nizozemskem ne bomo videli na delu junaka lanskega Toura Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki bo nastopil na obeh belgijskih klasikah ob koncu aprila.

Kar dvanajstkrat bodo prekolesarili Cauberg

In kakšna trasa, ki bo dolga 219 kilometrov, čaka kolesarje? Tokrat bo nekoliko drugačna, vozili bodo v krogih. Sprva bodo morali opraviti z dvanajstimi v dolžini 16,8 kilometra. V tem času bodo naredili več kot tri tisoč višinskih metrov. V vsakem krogu bodo morali opraviti s tremi krajšimi klanci, ki bodo vselej delali selekcijo med najboljšimi. Prvi je Geulhemmerberg (en kilometer/petodstotni povprečni naklon), Bemelerberg (900 metrov/4,5-odstotni naklon) in Cauberg (800 metrov/6,5-odstotni naklon z maksimalnim naklonom 12 odstotkov).

Julian Alaphilippe je na tovrstnih klasikah vselej favorit. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

V trinajstem krogu bo trasa nekoliko drugačna. Njena dolžina bo 16 kilometrov, vsebovala bo "le" vzpona Geulhemmerberg in Bemelerberg, ki bo nekaj več kot sedem kilometrov pred ciljem.

"Mislim, da bo letošnja dirka še bolj nervozna kot sicer. Lahko jo primerjamo s tistimi na svetovnih prvenstvih. Zahtevala bo veliko energije in koncentracije. Klanci, ki so na trasi, bodo naredili dirko težko. Malo časa bo za regeneracijo, kar bo težko. Kar dvanajstkrat bomo prekolesarili Cauberg, kar pove vse," se je dotaknil nedeljske dirke aktualni svetovni prvak Alaphilippe, ki je leta 2019 izgubil boj za skupno zmago na največji nizozemski dirki.