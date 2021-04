Mladi Britanec močnejši od Rogličevega kolega, Nizozemka praznovala prezgodaj

Zmagovalec enodnevne belgijske dirke Brabantska puščica je 21-letni britanski kolesar Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je po 201,7 prevoženega kilometra od Leuvena do Overijseja v ciljnem sprintu ugnal Rogličevega moštvenega kolega pri Jumbo-Vismi, domačina Wouta Van Aerta. Še veliko bolj dramatičen je bil zaključek ženske dirke, kjer so o zmagi odločali milimetri.

Thomas Pidcock je bil najmočnejši v ciljnem sprintu letošnje Brabantske puščice, domači adut Wout Van Aert v rahel ciljni klanec 21-letniku iz Leedsa ni bil kos, tretje mesto pa je zasedel Pogačarjev moštveni kolega iz UAE Emirates, Italijan Matteo Trentin. Trojica je nekaj kilometrov pred ciljem ušla tekmecem, ki pa so se ji v zadnjih nekaj sto metrih preizkušnje že nevarno približali, ko so Pidcock, Van Aert in Trentin taktizirali pred zaključnim sprintom. Pidcock je prišel do svoje prve zmage med profesionalci v cestnem kolesarstvu.

#BPmen 🇬🇧 First British rider to win our race! 💪🏼 Congrats @Tompid on your magnificent power explosion in the last couple of meters! #BP21 pic.twitter.com/CvgTuvuq6v — De Brabantse Pijl (@DeBrabantsePijl) April 14, 2021

"Vedel sem, kakšen sprinter je van Aert, a hkrati sem se zavedal, da to ni bil klasičen sprint, da je bil tik pred njim še klanec in da ga lahko premagam. Vseeno pa lahko potrdim, da sem presenečen, da mi je uspelo," je bil na cilju zadovoljen zmagovalec, ki je na prestolu zamenjal Juliana Alaphilippa. Francoza tako kot zmagovalca dirke leta 2019 Nizozemca Mathieuja van der Poela (lani sta bila prvi in drugi) ni bilo na startu, poroča STA.

Slovenske barve sta na dirki branila Luka Mezgec (BikeExchange) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious), zasedla sta 33. in 37. mesto, v cilj sta pripeljala v skupini 53 sekund za zmagovalcem. Oba sta bila pomočnika, Mohorič Italijanu Sonnyju Colbrelliju, Mezgec pa Michaelu Matthewsu.

Dramatičen zaključek ženske dirke

Še bolj dramatičen je bil zaključek 127,3-kilometrske ženske dirke, ki se je začela v Lenniku, končala pa prav tako v Overijseju. Tudi tam je bil ključen ciljni sprint, o zmagovalki pa je odločal foto finiš. Nizozemka Demi Vollering (SD Work) in Američanka Ruth Winder (Trek-Segafredo) sta bili najhitrejši in ko je Volleringova v cilju že dvignila roke v znak zmagoslavja ter uspeh praznovala s sotekmovalkami, je izvedela, da je bila Winderjeva hitrejša. Sodniki so šele po ogledu videoposnetka potrdili, da je Američanka ciljno črto prečkala nekaj milimetrov pred Nizozemko.

Never celebrate a photo-finish until you know you've definitely won the race 😳



Demi Vollering's celebrations at Brabantse Pijl were cut short by Ruth Winder 📸#BP21 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 14, 2021

Na dirki sta nastopili dve Slovenki. Špela Kern (Massi – Tactic) je bila 43. (+ 1:05), Urška Žigart (BikeExchange) pa 88. (+11:11).

