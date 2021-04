Ko je pogledal na telefon, ga je zadelo

Za nizozemskim kolesarjem Fabiom Jakobsenom, specialistom za šprinterske etape, je najtežje življenjsko obdobje. Ko ga je šestega avgusta lani rojak Dylan Groenewegen, sotekmovalec Primoža Rogliča pri moštvu Jumbo-Visma, s tveganim manevrom v zaključku šprinta v uvodni etapi Dirke po Poljski pri hitrosti 80 kilometrov na uro nehote zrinil ob slabo postavljene zaščitne ograde in je nemočen obležal na tleh, je kazalo na najhujše.

Le zahvaljujoč sotekmovalcu Florianu Sénéchalu, ki mu je s trezno reakcijo rešil življenje, in hitremu posredovanju zdravniške ekipe se lahko zahvali, da je sploh živ in da je danes spet na kolesu. Posledice padca in trčenja ob ograjo so bile namreč strahotne.

Ostal je skoraj brez vseh zob, s poškodbami glave, glasilk ...

Njegovo dakle Delore, zdaj zaročenka, je v enem od pogovorov opisala, da je, ko ga je prvič po padcu obiskala v bolnišnici prepoznala samo njegove obrvi. "Imel je povsem kvadratno glavo, bil je skoraj brez zob, imel je pobrito glavo, iz možganov pa mu je visela kanila (cevka za pretok zraka ali tekočine, op. a.)," je opisala videno podobo svojega partnerja.

Za Jakobsenom je serija zahtevnih posegov. Vir: Instagram/FabioJakobsen.

S podobnimi opisi je po prvem obisku postregel tudi alfa in omega ekipe Quickstep Patrick Lefevere … "Zelo sem šokiran. Z obraza so mu odstranili 130 šivov, ostal mu je samo en zob, potrebna bo operacija mehkega neba v ustih, še vedno ima omrtvičene glasilke," je takrat povzel zdravstveno stanje svojega varovanca.

Po seriji uspešnih rekonstrukcijskih operacij (v eni izmed njih so mu kost iz medenice presadili v čeljust, je Jakobsen zdaj že skoraj stari Jakobsen, vsaj na videz, medtem ko travme, povezane s padcem, najverjetneje ne bo nikoli zares prebolel.

Dirka po Turčiji, 1. etapa:

Strah bo verjetno ostal

Strah je občutil tudi na včerajšnji etapi po okolici mesta Konya (72.4 killometra), a le na začetku. "Moram priznati, da sem se na začetku, ko so šli kolesarji levo in desno in smo nekajkrat morali pritisniti na zavore nekoliko ustrašil, a drugič je bilo že skoraj domače, potem pa nisem več imel težav.

Foto: Guliverimage

Vztrajal sem celo na čelu glavnine, in vozil z Iljo Keissejem, ki nas je vlekel, ker sem želel uživati v tem, da vozim v ospredju in sem del ekipe. Deset kilometrov pred ciljem sem se sicer nekoliko izgubil, in ekipi nisem mogel pomagati v zaključku, a že to, da sem uspel končati dirko, mi daje samozavest, da bom v prihodnjih dneh še napredoval. Veselim se, da bom v prihodnjih etapah sotekmovalcem v še večjo pomoč in da bom užival v vsakem trenutku, ki ga bom preživel tukaj," je sporočil po dirki.

Foto: Guliverimage

Številni izrazi dobrodošlice

Sicer si bo prvo etapo Dirke po Turčiji zapomnil predvsem po izrazih dobrodošlice, ki so mu jo zaželeli kolesarji, in občutkih, ki so ga prevevali, ko si je zjutraj oblačil dres.

"Za mano je res čudovit dan. Že zjutraj, ko sem oblačil dres Deceuninck-QuickStepa, sem imel poseben občutek, ki ga je po toliko mesecih spremljanja mojih sotekmovalcev po televiziji, težko spraviti v besede. Rad kolesarim in rad imam dirke, zato sem vse skupaj res zelo pogrešal in sem neznansko vesel, da sem spet tukaj. Lepo je tudi, da mi je uspelo končati etapo," je zapisal.

Fabio Jakobsen o svojem povratku v karavano:

Jakobsen se v zaključni finiš, ki ga je dobil rojak Arvid de Kleijn (Rally Cycling), ni vmešaval, zadovoljen je bil že s tem, da je varno prikolesaril v cilj.

Presenečenje na telefonskem ekranu

A še eno presenečenje ga je čakalo po etapi, ko je pogledal na svoj mobilni telefon, kamor so se že ves dan zlivala sporočila kolesarjev in ljubiteljev kolesarstva z vseh koncev sveta. "Rad bi se zahvalil. Res je čustveno doživeti vso to podporo, ki sem je bil deležen na ta poseben dan," je zapisal povratnik v karavano.

Ponosen je na to, da mu je uspelo priti tako daleč. "Ko vidim, da so drugi skoraj tako veseli kot sem jaz, je nekaj posebnega in mi daje željo, da bi bil še boljši," je zapisal v sporočilu za uradno spletno stran moštva.

Jakobsem si želi, da bi z Dylanom Groenewegnom nekoč lahko pozabila na nesrečo na Dirki po Poljski. Foto: zajem zaslona

Kakšna dobrodošlica čaka Groenewegna?

Precej drugačna dobrodošlica bržkone čaka Groenewegna, ki se po devetih mesecih suspenza na dirke vrača maja, ko bo nastopil na Dirki po Madžarski. Jakobsenov moštveni kolega Remco Evenepoel je že pred časom napovedal, da se kolesarji Quickstepa z njim ne bodo pogovarjali, a upamo, da do ignoriranja ne bo prišlo.

Jakobsen je konec lanskega leta v intervjuju za časnik AD razkril, da mu je Groenewegen v času okrevanja poslal več sporočil in da je nanje odgovoril. Na poziv po srečanju iz oči v oči je dejal, da na to še ni pripravljen.

Dejal je še, da se zaveda, da mora Groenewgwn zaradi svojega dejanja požreti veliko gnojnice zaradi sporočil anonimnežev za tipkovnicami in takšna sporočila obsodil, ter si zaželel, da bosta poljsko nesrečno epizodo nekoč lahko pustila za sabo.

Napovedal je še, da sam v zaključkih etap ne bo več šprintal, če ne bo poskrbljeno za varnost in če ograje ne bodo primerne za organizacijo dirk.

