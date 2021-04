Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če so napovedi zdravnika belgijske kolesarske ekipe Deceuninck-QuickStep Yvana Vanmola pravilne, se bo nizozemski šprinter Fabio Jakobsen, ki se je pred več kot osmimi meseci hudo poškodoval v ciljnem šprintu uvodne etape Dirke po Poljski, v nedeljo vrnil v tekmovalno areno. Nastopil naj bi na etapni dirki nižjega ranga Dirki po Turčiji (od 11. do 18. 4. 2021).

Deceuninck-QuickStep bo ena od le treh ekip svetovne serije na dirki, novico o nastopu Fabia Jakobsena pa naj bi potrdili na jutrišnji novinarski konferenci.

Štiriindvajsetletni nizozemski šprinter, ki si je 6. avgusta lani v Katovicah na Poljskem hudo poškodoval glavo, je v zadnjih osmih mesecih prestal serijo rekonstrukcijskih operacij in bolečega okrevanja, ob tem pa poskušal vzdrževati tudi kondicijo na kolesu. V začetku leta se je udeležil tudi ekipnih priprav.

Fabio Jakobsen v trenutku usodne nesreče Foto: zajem zaslona

Tudi Dylan Groenewegen, povzročitelj nesreče, odšteva dneve do prve dirke. Zaradi manevra med ciljnim šprintom na Poljskem, ga je disciplinska komisija pri Mednarodni kolesarski zvezi kaznovala z devetmesečno prepovedjo nastopanja. Prvič po prestani kazni bo nastopil na Dirki po Madžarski (od 12. do 16. 5.). Tam bo prvič po poškodbi dirkal tudi njegov moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Mike Teunissen.

Ker so bile za hude poškodbe Jakobsena krive predvsem zaščitne ograje, ob katere je trčil po tem, ko ga je Groenewegen med šprintom z menjavo smeri potisnil vanje, so pri UCI predpisali uporabo standardiziranih ograj. Enega od prototipov so v zadnjem tednu že predstavili na dirkah po Flandriji.