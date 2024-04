Tilen Finkšt po ciljnem sprintu glavnine takoj za deseterico, ugnal tudi Cavendisha

Finkšt je bil v dresu Adrie Mobil udeležen v ciljnem sprintu glavnine, ki ga je prepričljivo dobil 27-letni Jakobsen. Zanj je to 46. zmaga v karieri in prva letos. Drugo in tretje mesto sta osvojila Belgijca Sasha Weemaes (Bingoal WB) in Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck).

Na dirki sicer nastopa tudi sloviti britanski sprinter Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), ki pa je končal šele na 15. mestu.

"Jakobsen gets back on top!" 🙌



Fabio Jakobsen times his final sprint perfectly to take the victory in the opening stage at the Tour of Turkey! 🥇#TUR2024🇹🇷 pic.twitter.com/j4wMJk2oXw — Eurosport (@eurosport) April 21, 2024

Po Turčiji kolesarita še dva Slovenca v ekipi Adrie Mobil, Anže Skok in Aljaž Turk. Ob njiju so v zasedbi še Hrvat Nicolas Gojković, Srb Đorđe Đurić in Turek Ramazan Yilmaz.

Dirka bo dolga osem etap, konec bo prihodnjo nedeljo. V ponedeljek bo na sporedu razgibana etapa od Kemerja do Kasa (190,6 km).