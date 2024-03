Italijan najhitrejši v Novi Gorici, Finkšt znova na stopničkah

V razgibanem zaključku s štirimi krogi v Novi Gorici je sicer prišlo do sprinta manjše skupine, a je le malo do tretje zaporedne zmage na slovenskih tleh zmanjkalo Poljaku Marcinu Budzinskemu. Zmagovalca nedeljske VN slovenske Istre in torkove VN Brda-Collio so ujeli vsega 25 m pred ciljem, zaradi česar je Poljak ostal brez mesta na odru za zmagovalce na četrtem mestu.

Največ moči je imel v sprintu Mattia Negrente, ki je tesno ugnal rojaka Lorenza Confortija (VF Group-Bardiani CSF-Faizane).

Tretje mesto je tako kot lani pripadlo Tilnu Finkštu. "Kasneje, ko smo šli proti malim krogom, ki so zelo tehnični, je bilo kar napeto. Vsak položaj v skupini je bil pomemben pred klancem v krogu. Fantje so opravili super delo, bili smo v osredju. Tudi s tretjim mestom smo lahko zadovoljni," je po dirki v spletnem prenosu Slovenske turistične organizacije dejal Finkšt.

Tilen Finkšt je bil tretji na VN Nove Gorice in Vipavske doline tudi lani. Foto: Sportida

Organizator današnje dirke je bil tako kot v torek novogoriški kolesarski klub mebloJOGI Pro Concrete. Kolesarji so se iz Kromberka najprej podali v Vipavsko dolino, kjer je bilo na vrsti pet razgibanih krogov, nato pa so se odpravili na pot v Novo Gorico, kjer so jih čakali še štirje krajši, šestkilometrski krogi z vzponom na Rafut.

Na startni listi je bilo pet slovenskih ekip ter skupno 23 domačih kolesarjev. Le Finkšt je končal v najboljši deseterici.

V nedeljo bo za konec četverčka marčevskih enodnevnih mednarodnih dirk na slovenskih tleh na vrsti še velika nagrada Adrie Mobila v okolici Novega mesta. Lansko zmago bo branil prav 26-letni Finkšt.