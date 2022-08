Jakobsen prvak, Mezgec do tretje najboljše slovenske uvrstitve na EP

Nizozemec Fabio Jakobsen je novi evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Po 209,4 km dolgi trasi od Murnaua do Münchna je v ciljnem sprintu zanesljivo ugnal Francoza Arnauda Demara in Belgijca Tima Merlierja. Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na šestem mestu.

Štiriintridesetletni Kranjčan je tako dosegel tretjo najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih za slovensko reprezentanco. Pred tem je bil Mezgec peti na EP v danskem Herningu, lani pa je ta uvrstitev uspela tudi Tadeju Pogačarju v italijanskem Trentinu.

Za 25-letnega Jakobsena je to prvi naslov evropskega prvaka, hkrati pa 37. zmaga v karieri. Za nizozemsko kolesarstvo je to prvi naslov po eni srebrni in eni bronasti kolajni. Nizozemci so s tem prekinili niz štirih zaporednih zmag Italijanov, ki so tokrat ostali brez kolajne.

Naredili smo odličen načrt

"Z reprezentančnimi kolegi, ki so tukaj, ne dirkamo prav veliko skupaj, a napravili smo odličen načrt. Vsi so opravili svoje delo in me pripeljali v odličen položaj. Z veliko hitrostjo sem prišel za Merlierjevo kolo, ki sem ga videl kot največjega tekmeca in ga nato iz zavetrja tudi prehitel. Presrečen sem z naslovom evropskega prvaka," je dejal Nizozemec.

"Z reprezentančnimi kolegi, ki so tukaj, ne dirkamo prav veliko skupaj, a napravili smo odličen načrt. Vsi so opravili svoje delo in me pripeljali v odličen položaj." Foto: Reuters

"Prvi klanec sem brez težav preživel, na drugem, strmem pa sem se kar mučil, saj to ni moj teren. A uspelo se nam je prebiti čez klanec, za nadaljevanje pa smo imeli odlično ekipo, ki je brez težav nadzorovala dirko. Prišli smo v super položaj, Danny van Poppel pa je še enkrat več dokazal, da je eden najboljših v teh sprinterskih vlakih," je še ekipo pohvalil Jakobsen.

Naslova na tekmovanju, ki v članski konkurenci poteka od leta 2016, zaradi težav s srcem ni branil Italijan Sonny Colbrelli, ki je lani v dvoboju za zmago ugnal Belgijca Remca Evenepoela.

Najboljša trojica. Foto: Reuters

Tratnik v cilju padel, a brez posledic

Preizkušnja je potekala po pričakovanem scenariju. Glede na traso, ki je odgovarjala sprinterjem, so ekipe z najboljšimi posamezniki dovolile pobeg dveh kolesarjev, tudi v nadaljevanju pa so zanesljivo odgovarjale na redke napade na dveh bolj izpostavljenih klancih in v zadnjem delu trase.

Po najbolj strmem vzponu po dobrih 90 km je poskušal tudi slovenski kolesar Jan Tratnik, a ni imel uspeha. Slovenska osmerica predvsem s Tratnikom na čelu kot motorjem ekipe je dirko odpeljala po pričakovanjih in delala za Mezgeca. V zaključku je 34-letni Kranjčan dobro kolesaril v gneči in na koncu zasedel šesto mesto.

Tratnik je v cilju padel, a na srečo brez večjih posledic, tako da bo lahko skupaj z Maticem Žumrom v sredo na EP zastopal Slovenijo še v vožnji na čas, so potrdili tudi v vodstvu slovenske ekipe.

Prvi del dirke pričakoval bolj agresivno vožnjo

"Tekma se je odvila po pričakovanjih, tudi ciljni sprint glavnine se je zgodil. Prvi del dirke sem pa pričakoval bolj agresivno vožnjo. Slovenska ekipa me je držala v ospredju in sem lahko varčeval z močmi. V zadnjem krogu pa sem se moral zadnje tri kilometre znajti sam," je tekmo strnil Mezgec.

Tudi to, da bo na koncu ostal brez pomoči reprezentance, je pričakoval. "Tedaj je bilo pomembno, kje bom. Če bi bil nekje blizu Jakobsena, bi bila na koncu tudi medalja dosegljiva. Vsi hočejo biti za kolesom prvega favorita, to je bil danes Jakobsen. Tudi nizozemska ekipa je dobro opravila svoje delo."

"Če si sam, moraš imeti tudi srečo, da ujameš pravi vlak"

Mezgec je, potem ko je bil že nekoliko zadaj v sprintu, prehitel deseterico kolesarjev in se približal prvim. "Na koncu je bil 180-stopinjski ovinek, bil sem preveč zadaj. Če si sam, moraš imeti tudi srečo, da ujameš pravi vlak. Vedno je upanje kot danes, da desni liniji sprinterjev zmanjka, da se za sekundo okleva, tedaj se izgubi kilometer ali dva hitrosti in se v koloni po levi pridobi, desna pa porabi veliko energije. To se danes ni zgodilo, čeprav smo se jim po levi nevarno bližali," je zadnje trenutke dirke opisal Mezgec.

Ocenil je, da so imeli specialisti za sprint veliko prednost. "Ko sprinterji začnejo s 1800 vati moči obračati pedala, je zelo težko. Specialisti so tudi uigrani, veliko klubskih kolegov je v različnih reprezentancah. V naši ekipi ni bilo specialistov, le Tilen Finkšt je, ampak on nastopa na manjših dirkah. Toda moram reči, da je naša ekipa zelo dobro opravila svoje delo."

Septembra SP v Avstraliji

V drugi polovici septembra bo v Avstraliji še svetovno prvenstvo. "Traso za SP smo videli le v reliefu, nismo bili še na njej. Pričakujem, da če se Matej Mohorič sestavi, bo zelo dober in mu lahko veliko pomagam. Tadej Pogačar je tudi v širšem krogu favoritov, čeprav je mogoče proga zanj celo malo prelahka. Ampak on je tako dober kolesar, da lahko veliko naredi. Mislim pa, da bo Wouta van Aerta težko presenetiti," je ocenil Mezgec.

"Mislim, da je vse v redu, tudi ni nekih pretiranih bolečin"

Tudi nesreča se je na dirki za Slovence razpletla dokaj dobro. Tratnik je namreč padel skoraj dobesedno na ciljni črti. "Malo smole je bilo, tik pred mano je kolesar zapeljal mimo mojega nosu v drugo smer in sem čez krmilo padel na glavo. Mislim, da je vse v redu, tudi ni nekih pretiranih bolečin. V karieri sem že z večjimi bolečinami in veliko večjimi posledicami vozil dobro in ne vidim težav, da ne bi bilo tudi v sredo na kronometru vse v redu," je ocenil Tratnik, ki je imel pod čelado nad očesom buško.

Na polovici tekme je dvignil ritem in številni mu niso mogli več slediti. "Mislim, da je bila to edina točka, kjer bi se lahko oblikoval pobeg in bi presenetili sprinterje. A reprezentance so imele tako oblikovane ekipe, da so to preprečile, ker so hotele sprint glavnine. Pokazalo pa se je tudi, da imam 'dobre' noge, to je pomemben podatek pred kronometrom," je ocenil Tratnik.

Selektor slovenske odprave Uroš Murn, to vlogo je prvič opravljal na sredozemskih igrah junija v Alžiriji, je na Bavarsko poleg Mezgeca odpeljal še Tilna Finkšta, Aljaža Jarca, Domna Novaka, Davida Pera, Jako Primožiča ter Žumra in Tratnika.

Tudi fantje iz celinskih ekip so ga presenetili

"Danes je bilo je tudi nekaj fantov iz celinskih ekip in so me tudi ti zelo prijetno presenetili. Pomembno je bilo, da si bil že v prvem krogu v ospredju, Jarc, Finkšt in Novak so bili na začetku tisti, ki so skrbeli za to, potem pa midva s Perom na koncu. Vedeli smo, da lahko Luka to lahko izkoristi in tudi je," je ekipo pohvalil tudi Tratnik.

Na EP bosta v sredo na vrsti vožnji na čas v Fürstenfeldbrucku v okolici Münchna tako za moške kot ženske, v nedeljo pa se bo cestni del kolesarskega prvenstva stare celine končal z žensko cestno preizkušnjo v središču Münchna.

"To je bila moja prva dirka po Touru, tam sem bil bolan zadnji teden in tudi potem ni bilo vse dobro in me je že začelo kar malo skrbeti. Zadnji teden pred EP sem se začel bolje počutiti in današnja dirka mi je dala še dodatno motivacijo. Tudi potrditev, da sem v formi in lahko računam na dober izid. Proge še nisem videl, jo bom še, po konfiguraciji pa ni tehnično zahtevna. Proizvajalec opreme je isti kot v klubu, kolo je tudi konkurenčno, tako da bo dober rezultat, če bodo noge prave, drugače pač ne," je pred kronometrom dodal Tratnik.