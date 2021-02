Nezemeljskih muk Nizozemca še ni konec

Čeprav je od nesreče minilo že skoraj pol leta, zdravstvenih tegob 24-letnega Fabia Jakobsena kar noče biti konec. Včeraj je prestal še eno operacijo, je sporočil na družbenih omrežjih, zraven pa objavil fotografijo, na kateri si hladi obraz.

Kot je pojasnil, so mu kirurgi v zadnjem nizu operacij v spodnjo in zgornjo čeljust namestili vsadke in sanirali brazgotine v ustih. Pred njim je teden dni počitka in okrevanja, nato pa upa, da bo spet sedel na kolo.

Jakobsen se je nedavno udeležil skupnih priprav svoje ekipe Deceuninck-Quick-step, kjer je kolesaril v turističnem ritmu, in ostaja brez odgovora, kako bo, če sploh bo, z nadaljevanjem njegove kariere.

Jakobsen se je poškodoval na Dirki po Poljski. Foto: zajem zaslona

Zaradi nesreče sprožil tožbo

Jakobsen je konec decembra v obsežnem intervjuju za nizozemski časnik AD razkril, da je zaradi nesreče, ki bo morda kriva za konec njegove zelo uspešne kariere, vložil tožbo, ki je zanj izhod v sili, če se mu ne uspe vrniti med najboljše.

Jakobsen za nesrečo ne krivi samo rojaka Dylana Groenewegna, ki je s spremembo linije v sprintu povzročil njegov padec, ampak ima zgodba precej širše razsežnosti.

"Veliko je odgovornih, za to, kar se je zgodilo. Od Dylana, njegove ekipe do organizatorjev in Mednarodne kolesarske zveze," je dejal Jakobsen, ki se boji, kaj bo storil, če se mu ne bo uspelo vrniti med najboljše.

"Ne bodo me plačevali, ker se jim smilim"

"Nihče si v ekipi ne želi gledati polomljenega kolesarja, ki si ne upa šprintati." Foto: zajem zaslona "Pogodbo imam do konca leta 2021 in lahko se zgodi, da bo ta moja zadnja, sploh če se do takrat ne izkažem. Nihče si v ekipi ne želi gledati polomljenega kolesarja, ki si ne upa sprintati.

Ne bodo me plačevali, ker se jim smilim," je prepričan mladi kolesar, ki si želi, da bi nekdo vendarle prevzel odgovornost za nesrečo in da bi se obnašanje sprinterjev v zaključkih etap spremenilo.

"Organizatorji naj poskrbijo za varnost"

"Tudi organizatorji morajo zagotoviti varne pogoje za tekmovalce," je še dodal in priznal, da v zaključkih etap ne bo več sprintal, če ne bo poskrbljeno za varnost in če ograje ne bodo primerne za organizacijo dirk. Prav nesreča na Poljskem je sprožila spremembo pravil Mednarodne kolesarske zveze, ki zahteva poenotenje zaščitnih ograj na dirkah, ki bodo morale po novem biti bolj stabilne in med seboj povezane.

Jakobsen je še dejal, da ničesar več ne bo jemal kot samoumevno in da ceni trenutke z družino. Pred nesrečo sta se želela s partnerko preseliti v Monako, a je zaradi nesreče to opustil in se preselil bližje staršem in starim staršem, ki jih lahko obiskuje vsak dan.

Groenewegen se na dirke vrača maja

Groenewegen, ki je zaradi nesreče dobil devetmesečno prepoved nastopanja na kolesarskih dirkah, naj bi se na tekmovanja vrnil maja, ko bo nastopil na Dirki po Madžarski.