Kdo je Brandon McNulty, Američan, ki se je izrošil v zadnji etapi Dirke po Baskiji, ki bi ga lahko pripeljala do največjega uspeha v karieri?

Kdo je Brandon McNulty, Američan, ki se je izrošil v zadnji etapi Dirke po Baskiji, ki bi ga lahko pripeljala do največjega uspeha v karieri?

Če bi bila Dirka po Baskiji, ki je ponudila prvo letošnje neposredno merjenje moči med Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, po predzadnji etapi iz kakršnegakoli razloga prekinjena, bi bil 23-letni Američan Brandon McNulty iz ekipe UAE največje presenečenje te preizkušnje. Bil bi zmagovalec dirke, s 23 sekundami naskoka pred Rogličem, vodilnim kolesarjem lestvice UCI.

Razmerje moči na štartu 5. etape: Brandon McNulty v rumeni majici vodilnega, Tadej Pogačar v pikčasti najboljšega na gorskih ciljih, Primož Roglič v zeleni majici najboljšega po točkah, Jonas Vingegaard v modri majici najboljšega mladega kolesarja in Ion Izaguirre, vodilni v seštevku najboljših kolesarjev iz Baskije. Foto: Guliverimage

Kljub temu, da Brandon McNulty bremena zadnje etape s sedmimi vzponi, v katero je vstopil s 23 sekundami prednosti pred Primožem Rogličem, ni zmogel in na koncu s slabimi osmimi minutami zaostanka dirko končal na 17. mestu, bi se pod tak potek dogodkov še enkrat podpisal.

"Malo smo razočarani, a če pomislim na vse, kar se je dogajalo, je kljub vsemu je za nami dokaj dober teden," je izjavil v pogovoru za kolesarski portal Cyclingnews.

"Če bi mi pred začetkom dirke rekli, da bom dve etapi končal med prvimi tremi in da bom nosil majico vodilnega, bi bil res zelo zadovoljen. Zadnji dan dirke se sicer ni razpletel, kot smo si želeli, ampak vse to se v kolesarstvu dogaja in vse prinaša izkušnje," je vendarle uspel izluščiti pozitivo iz dane situacije.

Odličen na kronometru

Kdo sploh je Brandon McNulty, 23-letnik iz Phoenixa v Arizoni, v katerega so pri UAE polagali tako veliko upanje, da so v vlogo njegovega pomočnika vpregli celo Pogačarja, enega najboljših kolesarjev na svetu in zmagovalca lanske Dirke po Franciji?

Američan je letos že nekajkrat opozoril nase, predvsem na kronometrih. Že večkrat je bil blizu vrhu, najbližje prav na kronometru prve etape Dirke po Baskiji, kjer je zaostal samo za Rogličem in to za pičli dve sekundi, medtem ko je kronometer Dirke po Kataloniji in dirki Pariz-Nica obakrat končal na 4. mestu.

Generacija 1998



Brandon McNulty je pripadnik generacije 1998, v kateri je kar nekaj odličnih kolesarskih imen. Od Tadeja pogačarja, Marca Hirschija in Mikkela Bjerga (vsi UAE), do Joãoja Almeide (Deceuninck - Quick Step), Roberta Stannarda (Team BikeExchange) in še bi lahko naštevali.

Očetu sledil na gorsko kolo

Tako marsikateri kolesar je tudi McNulty svojo športno pot začel na gorskem kolesu. Tudi njegov oče RJ McNulty je bil zagrizen gorski kolesar. Brandon je v otroških kategorijah zmagoval kot po tekočem traku. V starosti 11 in 12 let praktično ni poznal poraza.

Sčasoma se je preselil na cestno kolo. Po več zmagah na lokalnih dirkah v Belgiji leta 2014 ga je opazil Bo Knickman, menedžer ekipe LUX cycling in ga priporočil trenerju Barneyu Kingu, ki ga je vzel pod svoje okrilje.

Leta 2015 je dokazal, da postaja mojster za vožnje na čas. Na etapni dirki Valley of the Sun se je na kronometru zmagal kar s cestnim kolesom, vozil pa je s povprečno hitrostjo kar 48 kilometrov na uro. Istega leta je postal mladinski državni prvak v vožnji na čas in bil odličen tretji med mladinci na svetovnem prvenstvu v Richmondu.

Trener: Priprave so mejile na 'zlorabo otrok'

Z uspehi je nadaljeval tudi leta 2016, ko je ubranil naslov ameriškega prvaka med mladinci, in zmagal na etapnih dirkah Tour de l'Abitibi in Trofeo Karlsberg. V Dohi je postal še svetovni mladinski prvak v kronometru, pred prvim zasledovalcem si je nabral kar 35 sekund prednosti.

Njegov trener je v enem od intervjujev v šali izjavil, da so bile njune priprave na svetovno prvenstvo tako brutalne, da so že nekoliko mejile na zlorabo otrok.

Trener je namreč želel, da se Brandon temelijto pripravi na zahtevne vremenske pogoje na prizorišču, zato je treniral tudi na trenažerju v zaprti garaži, kjer sta simulirala temperaturo zraka 38 stopinj Celzija in 90-odstotno vlažnost. Kot da to ne bi bilo dovolj, se je Brandon po treningu moral 'kuhati' še v savni.

Leta 2016 je v Dohi oblkel mavrično majico svetovnega mladinskega prvaka v kronometru. Foto: Guliverimage

Prvo 'profi' leto si pri padcu zlomi kolk

Leto pozneje je Brandon McNulty podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo. Kljub ponudbam iz ekip svetovne serije se je za odločil za ameriško ekipo kontinentalnega ranga Rally Cycling, kjer se je počiutil kot doma.

Istega leta je postal ameriški državni prvak v kronometru v kategoriji do 23 let in svetovni podprvak v tej starostni skupini, kar je neverjetno, glede na to, da si je le nekaj mesecev prej pri padcu na dirki Volta ao Alentejo zlomil kolk.

Leta 2018 se je ekipa Rally preobrazila v prokontinentalno, McNulty pa je dobil priložnost na Dirki po Kaliforniji, kjer je kraljevsko etapo končal na odličnem 4. mestu, dirko pa sklenil na skupno 7. mestu, s tremi minutami in pol zaostanka za zmagovalcem Eganom Bernalom.

Lani se je v ekipi Emiratov pridružil Tadeju Pogačarju in Janu Polancu. Foto: Guliverimage

Istega leta je nastopil tudi na dirki Tour de l'Avenir, dirki Prihodnosti oziroma takoimenovani Dirki po Franciji za mlade kolesarje in polprofesionalce, kjer je v gorski etapi zaostal samo za Kolumbijcem Ivánom Sosom, in dokazal, da se dobro znajde tudi na klancih.

Prva profesionalna zmaga

Predlani je dočakal svojo prvo profesionalno zmago. Na Dirki po Siciliji je dobil predzadnjo etapo in takrat prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku dirke. Naslednji dan ga je potrdil s 4. mestom v gorski etapi s ciljem na Etni.

Lani je prestopil še eno pomembno stopnico v svojem razvoju. Pridružil se je Pogačarju in Janu Polancu v ekipi Emiratov in dočakal svojo prvo priložnost na tritedenski dirki.

Na Dirki po Siciliji je leta 2019 dočakal svojo prvo profesionalno zmago. Foto: Guliverimage

Poslali so ga na Dirko po Italiji, ki jo je končal na zelo dobrem 15. mestu, na dveh etapah je bil povsem blizu vrha.

V 10. etapi je zaostal samo za Petrom Saganom in bil tretji na kronometru v 14. etapi, takoj za aktualnim in nekdanjim svetovnim prvakom v tej disciplini Filippom Ganno in Rohanom Dennisom.

Giro ima v mislih tudi letos in kot je že napovedal, si želi vsaj med prvih deset. Glede na to, da se je v Baskiji zelo enakovredno kosal z velikani etapnih dirk, bo po tihem bržkone želel še višje.

