Norvežan razred zase, Fak izgubil pet mest, Cisar zadel vseh 20 tarč

Navijači so v jutranjih urah nerazumljivo dolgo čakali na organiziran prevoz do Rudnega polja. Foto: Bralec

Foto: Bralec

V jutranjih urah se je na Bledu zgodil manjši zaplet glede avtobusnega prevoza na Pokljuko. Številni navijači, med njimi je bilo po besedah našega sogovornika, ki ni želel biti imenovan, največ Nemcev in Francozov, ki so nerazumljivo dolgo čakali na organiziran prevoz na Rudno polje.Kot nam je povedal sogovornik, je bil prevoz na biatlonske tekme na Pokljuki pred epidemijo covid-19 vedno zgledno organiziran, zato ga je začudilo, da je letos drugače. Kot je dodal, so se nad slabo organizacijo pritoževali predvsem nemški navijači, ki so vajeni reda.V uri in 20 minutah, kolikor je stal v vrsti, sta se po navijače pripeljala samo dva avtobusa, ljubiteljev biatlona pa je bilo precej več. Kot je še dodal, je več slovenskih navijačev ob 11.15 klicalo na info številko in se pozanimalo, kaj se dogaja, nakar so organizatorji na pot poslali tri dodatne avtobuse, ki so nekoliko razbremenili situacijo.Za odziv smo se obrnili na, generalnega sekretarja organizacijskega odbora Pokljuka. "Da, prišlo je do manjšega krča, nekateri navijači so morali malo dlje čakati. Obisk je bil danes celo večji, kot smo pričakovali. Vsi so na dogovorjena mesta prišli istočasno in je prišlo do manjših zamud, organizatorji smo reagirali z dodatnimi avtobusi, vsi navijači so prispeli na Pokljuko, jasno pa je, da nam je žal, da je prišlo do tega zapleta," se v izjavi za Sportal odzval Farčnik.