Manjkala je pika na i, Lampičevo pa že vidijo tudi na stopničkah

Po pokljuškem svetovnem pokalu imajo prireditelji dogodka in vodstvo slovenske reprezentance razlog za zadovoljstvo. Ne popolno, a vendarle. Z rezultati slovenskih tekmovalk in tekmovalcev so v vodstvu panoge deloma zadovoljni, nam je povedal Tomas Globočnik, generalni sekretar organizacijskega odbora Pokljuke Tim Farčnik pa je bil presrečen predvsem zaradi vrnitve gledalcev.

Boljše rezultate je na letošnjih tekmah svetovnega biatlonskega pokala na Pokljuki dosegal moški del slovenske reprezentance, medtem ko so bila dekleta na čelu z nekdanjo zvezdnico smučarskega teka Anamarijo Lampič pred domačimi navijači manj prepričljiva. Jakov Fak je z 12. mestom na sprintu in 17. na zasledovanju poskrbel za najboljša slovenska izida pokljuškega konca tedna, do točk svetovnega pokala so se prebili še na Rudnem polju vedno odlični Miha Dovžan, pa tudi naša mlada upa Anton Vidmar in Alex Cisar. Dekleta, ob Lampičevi še Polona in Živa Klemenčič, so na sprinterski tekmi zaostala za pričakovanji in ostala tudi brez uvrstitve na zasledovalno tekmo, tako jim je ostala le še priložnost na nedeljskih tekmah mešanih štafet, pa jo je še tedaj Poloni Klemenčič zagodlo zdravje.

V mešanih parih je tako ob Dovžanu priložnost dočakala komaj 19-letna Kaja Zorč (bila sta 14.), v mešani štafeti pa so Rok Tršan, Lovro Planko, Živa Klemenčič in Anamarija Lampič tekmovanja zaključili na 12. mestu.

Z rezultatskega vidika ocena solidno. Ne pa vrhunsko.

"Manjkala je tista pika na i," je rezultatske dosežke slovenske reprezentance ocenil vodja panoge Tomas Globočnik. Foto: Grega Valančič/Sportida So dosežki slovenskih biatlonk in biatloncev torej zadovoljili vodstvo reprezentance? "Deloma da, deloma ne," nam je odgovoril Tomas Globočnik, vodja panoge biatlon pri SZS.

"Zadovoljni moramo biti z moškim sprintom in posledično zasledovanjem. Štirje tekmovalci v točkah. To se ni zgodilo že nekaj časa. Manjkala pa je tista pika na i. Z enim ali dvema zgrešenima streloma manj bi bil Jakov dvakrat v deseterici. Ampak to so samo izračuni, želje, zavedamo se, da je to resničnost. Pri dekletih pa Ana (Anamarija Lampič, op. p.) v teku ostaja tam, kjer je bila, in to veseli, kar zadeva streljanje, pa velikega razočaranja ni. Tega smo letos navajeni, to smo pričakovali. Postali dve dekleti pa ... to res ni bila Polonina Pokljuka, tudi v nedeljo zaradi slabšega počutja ni nastopila, vskočila je mlada Kaja Zorč, ki potuje tudi v Ruhpolding. Žive smo bili tudi vajeni višje, nekaj je bilo tudi domačega pritiska. Skratka, Pokljuko lahko z rezultatskega vidika ocenimo kot solidno, ni bila pa vrhunska. Želimo si, da bi bilo že v Ruhpoldingu bolje," je še povzel štiridnevno dogajanje.

Čakajo stopničke Anamarije Lampič In kakšna pričakovanja ima vodstvo slovenske reprezentance v nadaljevanu zime? "Pri moških nekako pričakujemo to deseterico, uvrščanje med točke, pri Ani pa čakamo tudi stopničke," nam je povedal Globočnik. In pojasnil: "Ker če se ji obrne pravilno v streljanju, je s tem njenim tekom – ta je osnova, je tista podlaga v biatlonu – mogoče prav vse. Ničesar ne prejudiciramo, ničesar ne pričakujemo, le želimo si jih in vemo, da so mogoče. Polona, ko se zdravstveno povsem pobere, si opomore, lahko spet pride na rob tiste prve dvajseterice, tudi Živa čaka svoje prve točke. Celotna ekipa je na dobri ravni, vlada dobro vzdušje, na tem bomo gradili." Anamarija Lampič je slovenska kandidatka za stopničke. Le streljanje se ji mora posrečiti. Foto: Grega Valančič/Sportida V Ruhpoldingu Anamarija Lampič zagotovo še ne bo posegla po posamičnih stopničkah, v Nemčijo potuje izključno za nastop v ženski štafeti. Ta je pomembna za nabiranje točk v pokalu narodov in s tem v boju za dodatne slovenske kvote v svetovnem pokalu. Na najdaljši, 15-kilometrski posamični tekmi, ki bo poleg obeh štafet in skupinskega starta v programu Ruhpoldinga, Lampičeva še nima prav veliko možnosti. Tam namreč vsak zgrešen strel pomeni minuto pribitka, strelja pa se štirikrat. "Odtečem to lahko, ampak z rezultatskega vidika pa zame nima veliko smisla. To še ni izziv, ki bi se ga veselila, zagotovo pa tudi ta še pride na vrsto," nam je na Pokljuki povedala Lampičeva.

Pridih zime v "snežni oazi"

Vodstvo slovenske biatlonske vrste ter tekmovalci, tudi tuji, so bili navdušeni tudi zaradi pridiha zime na Pokljuki. Čeprav so nenavadno visoke temperature mehčale progo, so se pokljuški delavci zopet izkazali. "Razmere so za januar res nenavadne, a prireditelji so nam pripravili dobro progo," jih je pohvalila italijanska zvezdnica Dorothea Wierer, tretja s četrtkovega sprinta, tudi zmagovalka te tekme Elivra Öberg je po prihodu s Švedske, kjer je bilo minus deset stopinj Celzija, v domala spomladansko Srednjo Evropo doživela manjši šok: "Tole je res kar malo nenavadno, vendar je po vsej Srednji Evropi tako. Malo nas skrbi. To pač niso popolne razmere, želimo si zime, saj smo zimski športniki."

"Prireditelji so nam pripravili dobro progo," je na Pokljuki povedala italijanska zvezdnica Dorothea Wierer. Foto: Grega Valančič/Sportida

Globočnik je hvaležen za to "snežno oazo" v Sloveniji. "Večina, ki je prišla sem, se je čudila, da je sneg tudi ob progi, in to naraven," je dejal, medtem ko je bil generalni sekretar organizacijskega odbora Pokljuka Tim Farčnik presrečen predvsem zaradi vrnitve gledalcev na tekme. V štirih tekmovalnih dneh so jih pričakovali okoli 20 tisoč, sprijazniti so se morali z nekaj manj, ocenjujejo, da si je tekme ogledalo 15 tisoč ljudi.

Vrnili so se gledalci

“Nikoli ne bomo mogli konkurirati največjim prizoriščem," se zaveda Tim Farčnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Veseli smo, da so se po treh letih končno vrnili gledalci. Obisk je bil dober, tako v petek kot v soboto je bilo pravo navijaško vzdušje. Po treh letih sem dobil kar kurjo polt, ko smo v četrtek na prizorišču, ki je s svetovnim prvenstvom dobilo novo podobo, lahko končno pozdravili tudi gledalce. Če bi bilo v nedeljo vreme lepše, bi bilo na tem družinskem dnevu zagotovo še bistveno več gledalcev, ampak vremenska napoved je bila slaba, vreme se je tudi zares obrnilo in verjamem, da se prav zaradi tega marsikdo ni odločil, da pride na Pokljuko, sploh ne z otroki. Kljub vsemu smo zadovoljni, da smo izvedli vse tekme do konca, kar je najpomembnejše, in z optimizmom zremo naprej," si je oddahnil Farčnik.

"Nikoli ne bomo mogli konkurirati največjim prizoriščem"

V Mednarodni biatlonski zvezi (IBU) od prirediteljev tekem vsako leto zahtevajo več, Pokljuka pa zaradi umeščenosti v Triglavski narodni park (ZNP), oddaljenosti od velikih urbanih središč in svoje dokaj neokrnjene narave ne more tekmovati z največjimi biatlonskimi središči v Evropi. "Nikoli ne bomo mogli konkurirati največjim prizoriščem, kot so Anterselva, Ruhpolding, Oberhof in v zadnjih letih Nové Město. Vsaj po številu gledalcev ne, po ravni storitev, ki jih nudimo vsem, ki soustvarjajo ta biatlon, pa želimo ponuditi nekaj več. To na nek način razumejo tudi pri IBU," pravi Farčnik. Poudarja, da so si trajnostno naravnanost "zapisali kar v DNK", obljublja tudi, da bodo v prihodnje še bolj složno sodelovali z okoljevarstveniki in vodstvom TNP.

V Ruhpoldingu kljub zgodnji pomladi tekme niso ogrožene. Za zdaj. Tekme svetovnega pokala v biatlonu ta teden v nemškem Ruhpoldingu za zdaj niso ogrožene, čeprav imajo prireditelji veliko težav zaradi pretoplega vremena, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tekme, ki bodo sledile preizkušnjam prejšnji konec tedna na Pokljuki, bodo v Nemčiji potekale od srede do nedelje. "Precej slabo je in kar srce me boli, ko vidim, da se narava že prebuja, kot da je že pomlad. Bojimo se za tekme in prav žalostno je videti vse skupaj," je potožila olimpijska prvakinja Denise Herrmann-Wick pred domačimi tekmami. Prireditelji so sredi zelene narave pripravili progo za tekaški del preizkušenj, a so si pomagali s snežnimi zalogami iz skladišč, saj letošnjega snega ni. 🇩🇪💥 #Biathlon Le programme complet de l'étape de Ruhpolding. 🔽https://t.co/n561qs0NhV

📸 Nordic Focus Photo Agency pic.twitter.com/UQ3N7nLZfW — Nordic Magazine (@NordicMag) January 9, 2023 V tem delu Nemčije ta čas le dežuje, spomladanske temperature pa onemogočajo zasneževanje. V Ruhpoldingu upajo, da bo proga zdržala šest tekem, čeprav vremenska napoved ni spodbudna: dež in temperature do osem stopinj Celzija, poroča STA. Slovenske barve v Ruhpoldingu bodo branili Jakov Fak, Miha Dovžan, Alex Cisar, Toni Vidmar, Lovro Planko, Rok Tršan, v ženski vrsti pa Anamarija Lampič, Polona in Živa Klemenčič, Kaja Zorč, kot rezerva pa na Bavarsko potuje tudi mlada Lena Repinc. "Res si želimo startati z žensko štafeto, zato imamo ta 'back-up'. Zamenjava je mogoča samo Lena Repinc – Kaja Zorč," nam je povedal Globočnik.

Naslednjič šele čez dve leti, toda ...

IBU je že potrdila koledar svetovnega pokala za naslednja tri leta, Pokljuka ga bo po novem gostila na vsaki dve, naslednja tekmovanja na Rudnem polju bodo tako med 10. in 16. marcem leta 2025. Tudi marec je za Pokljuko nenavaden termin, a takrat je na planoti 1.300 metrov nad morjem snega na pretek. Na splošno za zdaj Pokljuka nima prevelikih težav s snegom – kljub temu, da zelene zime prirediteljem zimskih športnih dogodkov po Evropi povzročajo vse več preglavic. To prednost utegne torej izkoristiti tudi za kakšno nenačrtovano prirejanje tekem.

Letos si je biatlonske tekme na Pokljuki ogledalo 15 tisoč navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Že lani, ko smo imeli odprto evropsko prvenstvo za mlajše člane, smo prevzeli eno dodatno tekmo pokala IBU za mlajše člane, tudi naslednji teden bomo tu gostili pokal IBU, se pravi kažemo trdno odločenost, da kadarkoli se ponudi priložnost, smo mi pripravljeni sodelovati in organizirati tekme. Če se bo v naslednjih treh letih, ko je koledar že sprejet, ponudila tudi kakšna priložnost, da gostimo tekmo svetovnega pokala zaradi morebitnih ugodnih razmer pri nas, bomo na to vsekakor pripravljeni. In to je tudi zdaj na nek način v zavesti Mednarodne biatlonske zveze. Ta spoštuje to, da takrat, ko je treba, priskočimo na pomoč, in verjamem, da se nam bo ta usluga vrnila tudi s kakšno tekmo na višji ravni, ko bo to mogoče," upa Farčnik.

