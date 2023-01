Anamarija Lampič ni bila kandidatka za tekmo. "Tu so vendarle štiri streljanja."

Miha Dovžan, ki je v petek na Rudnem polju dosegel najboljši sprinterski izid kariere (22. mesto), je danes obžaloval nenatančnost v prvi predaji, v tej je bil brezhiben pri streljanju leže, stoje je moral v kazenski krog. "Ja res je, pri prvem streljanju stoje sem naredil preveč napak, pa tudi moj položaj ni bil pravi, ampak sem zato na svojem drugem streljanju nekako popravil. To je tak format tekme, da je treba iti na vse ali nič, ustreliti je treba hitro in imeti nekaj sreče. Tudi popravljati sem hotel hitro, ker je kazenski krog kratek in če se preveč zamudiš s popravami, se lahko zaostanek hitro poveča," je 28-letni tekmovalec iz Gorij razlagal v cilju. V svoji drugi predaji je bil na strelišču brezhiben, vseh deset tarč je pokril tudi izjemno hitro.

Bolezni zdesetkale ženske vrste, Kaja Zorč edina izbira

Ob Dovžanu bi morala danes nastopiti Polona Klemenčič, a je zbolela. "Malo smo to pričakovali že včeraj, saj že takrat Polona ni bila čisto v redu. Vedel pa sem, da bo, če bo prišlo do zamenjave, vskočila Kaja, saj trenutno ni nobene druge. Mislim, da je bila Kaja dobra odločitev," je še povedal Dovžan. Vskočila je komaj 19-letna Kaja Zorč, potem ko sta za covid-19 pred Pokljuko zboleli še Lena Repinc in Kaja Marič, je bila edina opcija. Anamarija Lampič in Živa Klemenčič sta namreč predvideni za tekmo mešanih štafet.

Devetnajstletna Kaja Zorč je vskočila v zadnjem hipu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Anamarija za mešane pare ni bila nikoli opcija, saj so tu štiri streljanja in je vendarle boljše, da tekmuje ena, ki ima s streljanjem malenkost več izkušenj," je še povedal Gorjan. Ta se je srečno izognil padcu v prvem krogu današnje tekme. "Ja, tamle v ovinku se je zgodilo, pod snegom so ledene plošče in ti smučko hitro odnese. Pred mano sta zapela en Nemec in še nekdo, jaz pa sem se uspel izogniti."

Šele zjutraj izvedela, da bo tekmovala

"Tekaško sem kar zadovoljna, strelsko bi lahko bilo malo boljše, ampak če pogledam tekmo v celoti, sem lahko še kar zadovoljna. Kakšne treme ni bilo, o tem niti nisem imela časa razmišljati, saj sem šele danes zjutraj izvedela, da bom nastopila. Naročeno mi je bilo samo, naj oddelam tako, kot znam. Tako kot smo trenirali celo leto," je povedala 19-letna Kaja Zorč, ki je sicer v svetovnem pokalu debitirala že v prejšnji sezoni, predvsem v štafetah, a ima tudi že en posamičen nastop na najvišji ravni, sprint v Oberhofu, na katerem je bila 74.

S svojim streljanjem ni bila najbolj zadovoljna. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanesljivo zmago je slavila norveška štafeta z Ingrid Landmark Tandrevold in Vetlejem Sjastadom Christiansenom. V težkih razmerah z vetrom in dežjem sta za 41 sekund ugnala francosko dvojico Antonin Guigonnat - Lou Jeanmonnot, tretje mesto je zasedla švicarska naveza Niklas Hartweg - Amy Baserga.

Anamarija Lampič bo ob Živi Klemenčič, Roku Tršanu in Lovru Planku nastopila na današnji tekmi mešanih štafet, v kateri vsakega tekmovalca čakata le dva strelska postanka.

