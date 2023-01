Nad Pokljuko padel zastor, Lampičeva navdušila s fantastičnim tekom

V nedeljo sta bili na Pokljuki na sporedu še zadnji dve tekmovanji. Kot prva je bila na sporedu tekma mešanih parov, kjer sta tekmovala Miha Dovžan in Kaja Zorč. Na koncu sta bila 14., zmagala sta Norvežana, druga sta bila Francoza, tretja pa Švicarja. Nato so se pomerile še mešane štafete, kjer je Slovenija v postavi Rok Tršan, Lovro Planko, Živa Klemenčič in Anamarija Lampič zasedla 12. mestom, potem ko je v zadnji predaji Lampičeva kljub kazenskemu krogu pridobila kar sedem mest. Zanesljive zmage so se veselili Francozi.

V mešanih štafetah so v slovenski ekipi dobili priložnost Rok Tršan, Lovro Planko ter Živa Klemenčič in Anamarija Lampič. Za Slovenijo je začel Tršan in sicer brez zgrešenega strela, a z eno popravo svojo predajo končal na 13. mestu. Za njim je Planko (1+5) izgubil nekaj mest, Slovenija je zdrsnila na 17., še bolj pa je domača ekipa nazadovala po nastopu prve tekmovalke. Klemenčič (2+10) je po streljanju padla na 22. mesto, v teku pa nato le nekoliko izboljšala položaj in predala kot 19.

V zadnji predaji pa je slovensko vrsto vodila sveža biatlonka Lampič. Ta je na prvem streljanju pokrila vse tarče in strelišče zapustila kot 17., na drugem pa tri strele zgrešila, morala še v kazenski krog in strelišče zapustila kot 18. Na koncu pa je v teku spet ogromno pridobila, prehitevala tekmico za tekmico in tekmo končala na 12. mestu (+ 5:04,7). Lampičeva je v teku za kar 39 sekund prehitela Denise Herrmann, Elviro Öberg pa za kar 56 sekund.

Julia Simon je v zadnji predaji potrdila zmago Francije. Foto: Grega Valančič/Sportida

V ospredju so se za zmago sprva borili Italijani, Francozi in Švicarji, a je imela Švedska v zadnji izmeni Elviro Öberg, ki je svojo ekipo vrnila v boj za stopničke. Na koncu so bili Francozi Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Anais Chevalier-Bouchet in Julia Simon najboljši, 24,6 sekunde so zaostali Italijani Didier Bionaz, Tomasso Giacomel, Dorothea Wierer in Lisa Vittozzi, 47,2 sekunde pa tretji Švedi Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Mona Brorsson in že omenjena Elvira Öberg.

Jakov Fak se je odločil, da v nedeljo ne bo tekmoval.

V mešanih štafetah Slovenca 14.

V mešanih parih sta slovenske barve branila Miha Dovžan in Kaja Zorč. Dovžan, ki je začel tekmo, je na prvem streljanju zadel vseh pet strelov in s strelišča odšel kot tretji. Na drugem streljanju je Miha Dovžan trikrat zgrešil. Pri popravljanju je dva strela zadel, eno pa znova zgrešil. To je pomenilo, da je moral naš tekmovalec v kazenski krog. V nadaljevanju je šla na progo mlada Kaja Zorč, ki je po svoji prvi preizkušnji pristala na 18. mestu.

Kaja Zorč Foto: Grega Valančič/Sportida

Miha Dovžan je v drugi predaji spet zelo dobro streljal leže, potem ko je zadel vseh pet strelov. S hitrim streljanjem je pridobil tri mesta in v svoj zadnji krog šel kot 15. Dovžan je zelo dobro streljal še v stoje, spet je zadel vseh pet tarč in se prebil na 13. mesto.

Kaja Zorč na zadnjem streljanju najbolje opravila svoje delo

V drugem nastopu leže je 19-letna Kaja Zorč trikrat zgrešila. Imela je tri poprave, izkoristila je dve, kar je pomenilo, da je šla enkrat v 75 metrov dolg kazenski krog. V drugem nastopu stoje je streljala najbolje, saj je zadela vseh pet strelov in odšla s strelišča kot 15. Na koncu sta naša tekmovalca zasedla 14. mesto.

Landmark Tandrevold in Vetle Sjastad Christiansen, zmagovalca mešanih parov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Norveška biatlonca Ingrid Landmark Tandrevold in Vetle Sjastad Christiansen, ki doslej na tekmah svetovnega pokala na Pokljuki nista posegla po najvišjih mestih, sta vseeno zanesljivo zmagala na tekmi mešanih parov.

Norvežana sta v težkih razmerah z vetrom in dežjem zanesljivo opravila s konkurenco, druga sta bila Francoza Antonin Guigonnat in Lou Jeanmonnot (+41,0/0+6), tretja pa Švicarja Niklas Hartweg in Amy Baserga (49,6/0+8).

Slovenca Dovžan in Zorc sta v konkurenci 24 mešanih parov zasedla 14. mesto (3:22,4/3+11).

* Izidi, biatlon, Pokljuka, mešani pari:

1. Norveška 38:54,1 minute (0+5)

(Vetle Sjaastad Christiansen/Ingrid Landmark Tandrevold)

2. Francija +41,0 (0+6)

(Antonin Guigonnat/Lou Jeanmonnot)

3. Švica 49,6 (0+8)

(Niklas Hartweg/Amy Baserga)

14. Slovenija 3:22,4 (3+11)

(Miha Dovžan/Kaja Zorč)

