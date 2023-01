Mladi slovenski biatlonec do velikega uspeha

Odličen uspeh slovenske reprezentance je v Forni Avoltriju s četrtim mestom dopolnil Aljaž Omejc, ki je zaostal 40,3 sekunde. Na 30. mestu je končal Ruj Grošelj Simič, dve mesti za njim pa Martin Jensko.

"Zelo sem vesel. Proga ni bila niti pretežka niti prelahka. Tudi konkurenca ni bila slaba. Tekel sem v redu, en strel sem zgrešil, ampak nič zato. Vseeno sem zelo zadovoljen s tekmo," je v cilju dejal Trojer.

Zbiranje zlata začela Nika Prevc

To je druga medalja za Slovenijo na letošnjem zimskem olimpijskem festivalu. V ponedeljek je bila Nika Prevc zlata na posamični tekmi smučarskih skakalk na normalni skakalnici v Planici.

Ženski sprint na 6 km bo na sporedu ob 13.30. Slovenske barve bodo zastopale Manca Caserman, Ela Sever, Nina Pogačnik in Viktorija Mežnar.

Slovenska mešana reprezentanca v curlingu je v ponedeljek zvečer odigrala še svojo drugo tekmo. Po porazu proti Turčiji je klonila tudi proti Švedski z 1:10.

Smučarski tekači so danes tekmovali še na 7,5 km prosto posamično, kjer je do svoje druge zmage prišel Italijan Gabriele Malti pred rojakom Federicom Pozzijem in Švedom Hugom Nilssonom. Od slovenskih tekačev je bil spet najboljši Bor Petrovič na 33. mestu (+1:42,1). Lovrenc Karničar je bil 35., Philip Yazbeck Lavrič Pregelj 42. in Žan Jevšinek 48.

Po končanih smučarskih skokih so pred tekaškim delom na dobrem izhodišču za medalje tudi nordijski kombinatorki in kombinatorca. V ženski konkurenci Urša Vidmar zaseda drugo, Zala Mihelčič pa peto mesto. Pri moških sta Urban Zajec in Gregor Kadivec na tretjem oziroma četrtem mestu. Ženski smučarski tek na 4 km se bo začel ob 14. uri, medtem ko bodo moški na 6 km startali eno uro pozneje.

