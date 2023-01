Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnji zimski olimpijski festival evropske mladine OFEM gosti Furlanija - Julijska krajina, večina tekmovanj poteka v Italiji, smučarske skoke pa gosti Planica.

Nika Prevc je z najdaljšim skokom prve serije (91,5 metra) vodila že po polovici tekmovanja, a nedaleč za njo je bila Švicarka Sina Arnet (zaostajala je 2,8 točke), tretje mesto pa je zasedala Čehinja Anezka Indrackova.

Vrstni red na vrhu je tudi po finalu ostal nespremenjen. Prevčevi je uspel daleč najdaljši skok (95,5 metra), tako da je Arnetovo (88,5) na koncu prehitela za 23,3 točke, Indrackova (88) pa je na tretjem zaostala 34,1 točke.

Tik pod zmagovalnim odrom je končala Francozinja Lilou Zepchi, nato pa so se med petim in sedmim mestom zvrstile še tri Slovenke - Taja Bodlaj, Tinkara Komar in Katarina Pirnovar.

Skakalke v Planici čakata še ekipna (sreda) in mešana ekipna tekma (petek).

Olimpijski festival evropske mladine, Planica, posamična tekma:

