Konec je smučarskoskakalne sage Sophie Sorschag. Avstrijka je aprila za Kronenzeitung dejala, da so jo v avstrijskem taboru izključili iz reprezentance, zaradi česar je začela iskati novo državo, za katero bi v prihodnosti tekmovala. Na drugi strani so pri avstrijski zvezi trdili drugače, in sicer da jo želijo zadržati v reprezentanci, a da je sama zaprosila za izpisnico in odhod v tujino.

To je tudi prejela in se podala na lov za novim državljanstvom. Pred meseci se je omenjalo, da bi kariero lahko nadaljevala kot predstavnica Estonije, Bolgarije, Švedske, morda Poljske, pri poljskem mediju skijumping-pl so ugibali, ali bi se zaradi slovenskih korenin lahko povezovala tudi s slovensko reprezentanco, a stvari so se zasukale v drugo smer.

"Senzacionalna novica"

Olimpijski Komite Kosova je v četrtek na svojem družbenem omrežju sporočil, da bo Korošica, ki trenira pod okriljem Jureta Radlja, tekmovala za Kosovo: "Iz Smučarske zveze Kosova (FSK) je prišla senzacionalna novica. FSK je dosegel dogovor s smučarsko skakalko Sophie Sorschag, ki bo na mednarodnih tekmovanjih od zdaj zastopala Kosovo."

Ob tem so dodali, da je bil dogovor med vodilnimi pri zvezi in ekipo Sorschagove dosežen v četrtek v Ljubljani.

V letošnji sezoni je v svetovnem pokalu zagotovo ne bo

Beljačanka je leta 2021 postala ekipna svetovna prvakinja. Foto: Sportida 24-letnica zaradi pravil Mednarodne smučarske zveze (FIS) letos v svetovnem pokalu, pa tudi svetovnem prvenstvu, ne bo smela nastopiti.

"Vsako spremembo državljanstva nam je treba sporočiti do konca maja, v nasprotnem primeru tisto sezono ni mogoče sodelovati. Poleg tega mora imeti oseba novo državljanstvo najmanj šest mesecev," so besede generalnega sekretarja FIS Michela Viona povzeli pri skispringen.com.

Beljačanka je leta 2021 skupaj s Chiaro Kreuzer, Danielo Iraschko-Stolz in Marito Kramer postala ekipna svetovna prvakinja.

Na individualnih tekmah svetovnega pokala je bila najvišje na sedmem mestu, ekipno pa se je veselila zmage.