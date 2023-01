Vetrovno nedeljsko dopoldne v Zakopanah je organizatorjem individualne tekme smučarskih skakalcev povzročilo nemalo preglavic. Poskusno serijo so odpovedali, tekma je bila pod vprašajem, a do 16. ure se je ozračje le umirilo in preizkušnja se je začela ob predvideni uri. Veter je spreminjal smer in dodobra ukrojil razplet tekmovanja, katerega veliki osmoljenec je bil domači adut Dawid Kubacki.

Vodilni skakalec svetovnega pokala je po polovici vodil, nato pa imel v finalu najslabše pogoje med vsemi. A veter je bil znotraj koridorja, tako da je dobil zeleno luč za skok. V zahtevnih razmerah, prejel je kar 20 točk dodatka, je zmogel 124 metrov in na koncu za 1,1 točke zaostal za zmagovalcem Halvorjem Egnerjem Granerudom.

Norvežan je bil po prvem skoku tretji, v finalu pa s kar 141 metrom dolgim skokom v precej bolj ugodnih vetrovnih pogojih (3,4 dodatka) skočil na vrh zmagovalnega odra.

Thomas Thurnbichler pravi, da bi, v dobro športa in tekmovalca, Dawida Kubackega v finalu še enkrat poslal z zaletne rampe in počakal na nekoliko boljše razmere. Foto: Guliverimage

Če bi bil sam na Sedlakovem mestu, bi reagiral drugače

Poljaki po tekmi razumljivo niso bili zadovoljni z videnim. Trener Thomas Thurnbichler je izpostavil, da bi žirija, ciljal je predvsem na pomočnika direktorja tekme Boreka Sedlaka, lahko reagirala drugače.

"Res, da je bil veter v koridorju, da so bili pogoji v mejah dovoljenega, a menim, da se včasih lahko odločiš v dobro športa, tekmovalca. Če bi bil sam na njegovem mestu, bi se odločil drugače, Dawida bi poslal z zaletnega mesta in ob vetru 1,5 metra na sekundo v hrbet nekoliko počakal. Takšna bi bila moja odločitev. A to je njegova služba, on odloča, veter je bil znotraj koridorja, tako da ... Odločil se je, kot se je," so besede Avstrijca na poljskem trenerskem stolčku povzeli pri poljskem Onetu.

Želel je, da bi vsaj enkrat slišali himno

"Želel sem, da bi poljski navijači vsaj enkrat slišali himno. Dvakrat smo bili zelo blizu. David je bil v nedeljo neverjeten. Ne vem, ali obstaja še kakšen tekmovalec, ki bi v takih razmerah skočil 124 metrov. Bila je res zahtevna tekma, smo pa vsaj bili na stopničkah," je dodal Thurnbichler.

Kubacki in rojak Kamil Stoch med čakanjem finalnega razpleta, ki se je končal po norveških željah. Foto: Guliverimage

Kubacki: Nisem imel vpogleda v razmere, a očitno je bilo regularno

"Sam nimam vpogleda v situacijo pred svojim skokom. Kot vem, je moral biti veter v koridorju, da je lahko zasvetila zelena luč, sicer je ne bi bilo. Se je pa veter res drastično spreminjal, kar se je videlo tudi po vetrovnih pribitkih in odbitkih. Nekdo je dobil +20 točk, drugi +8, nekdo pa je bil povsem blizu ničle ali celo prejel odbitek," pa je misli po nedeljski tekmi strnil 32-letni poljski skakalec.

Kubacki ima v skupnem seštevku 1.010 točk, drugi je po zmagi Granerud z 896 točkami, tretji pa včeraj četrti Anže Lanišek (872).

Med petkom in nedeljo tri tekme v Saporu

Smučarski skakalci se bodo zdaj preselili na Japonsko, kjer jih med petkom in nedeljo čakajo tri posamične tekme. Thurnbichler bo v Saporo odpeljal Kubackega, Kamila Stocha, Piotra Žylo, Pawla Waska in Aleksandra Zniszczola.