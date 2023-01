Slovenci na prvi ekipni tekmi sezone tik pod stopničkami

Smučarski skakalci so se v Zakopanah pomerili na prvi ekipni tekmi te sezone svetovnega pokala, slovenska četverica Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek pa je končala na četrtem mestu. Zmagali so Avstrijci pred Poljaki in Nemci.

Smučarskimi skakalci so se tako pomerili na prvi ekipni tekmi nove sezone. V odličnem vzdušju ob skakalnici v Zakopanah, na katere imajo v slovenskem taboru lepe spomine, saj so Anže Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos lani tam na ekipni tekmi zmagali in za več kot 65 točk prehiteli najbližje zasledovalce Nemce, se jim tokrat ni izšlo za stopničke.

Po prvi seriji na petem mestu

Glavni trener Robert Hrgota je tudi tokrat v boj poslal ista orožja, naša četverica pa je bila že po prvi seriji daleč od boja za zmago na petem mestu. Lovro Kos je bil po prvem poskusu na petem mestu, Peter Prevc pa je po skoku, dolgem 131,5 metra, Slovenijo dvignil mesto višje. Timi Zajc je imel nato nekaj smole z vetrovnimi razmerami, kar je pomenilo, da je slovenska četverica pred nastopom Anžeta Laniška na petem mestu za vodilno ekipo zaostajala že 36,3 točke. Lanišek je nato za konec slovenskih nastopov v prvi seriji skočil 135 metrov in slovensko vrsto nekoliko približal odru za zmagovalce.

Petru Prevcu sta danes uspela dva odlična skoka. Foto: Guliverimage

Stopničke danes nedosegljive

V drugi seriji je Kos precej dodal svojemu dosežku iz prve serije in prehitel Norveško, Prevc pa je prednost še povišal. Vseeno je zaostanek za Nemčijo pred zadnjima skokoma znašal 11,8 točke. Zajc je obdržal okoli deset točk naskoka pred Norvežani, a se je zaostanek za Nemčijo povišal na 24,1 točke. V zadnji seriji tekmovanja je Lanišek v zahtevnih vetrovnih razmerah skočil dobro, a so bile stopničke nedosegljive z zaostankom 26,7 točke za Nemci.

Na oder za zmagovalce so se poleg njih povzpeli še Avstrijci in Poljaki. Prvi so v zadnji seriji prek Stefana Krafta ohranili le točko naskoka pred domačini, za katere je Kubacki sicer zbral drugi največ točk med posamezniki. Prvi je bil v tem pogledu Norvežan Halvor Egner Granerud, tretji pa Lanišek, poroča STA.

V pokalu narodov ima zdaj Avstrija na vrhu 2576 točk. Slovenija je četrta s 1878 osvojenimi točkami. Vmes sta še druga Poljska (2274) in tretja Norveška (2012).

Zakopane, ekipna tekma, izidi: 1. Avstrija 1151,5

(Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Manuel Fettner, Stefan Kraft) 2. Poljska 1150,5

(Kamil Stoch, Piotr Žyla, Pawel Wasek, Dawid Kubacki) 3. Nemčija 1144,4

(Markus Eisenbichler, Philipp Raimund, Karl Geiger, Andreas Wellinger) 4. Slovenija 1117,7

(Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) 5. Norveška 1113,4

6. Finska 1015,5

7. ZDA 873,3

8. Češka 778,4 Pokal narodov: 1. Avstrija 2576

2. Poljska 2274

3. Norveška 2023

4. Slovenija 1878

...

V nedeljo še posamična tekma

Skakalce v nedeljo čaka še posamična tekma. Vstopnico si je zagotovilo vseh sedem Slovencev, tudi debitant Rok Masle. Kvalifikacije so pripadle Avstrijcu Danielu Tschofenigu.

Najboljši Slovenec je bil Lanišek na tretjem mestu, Peter Prevc je bil 6., Zajc in Kos 8., Jelar 22., Masle 34., Domen Prevc pa 42.

Preberite še: