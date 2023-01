Toliko Slovencev še ni bilo na vrhu, pogled usmerjen proti debitantu

Ob 16. uri bodo skakalci sprva v Zakopanah dvakrat skočili na treningu, ob 18. uri bodo sledile kvalifikacije za nedeljsko posamično preizkušnjo, medtem ko bo v soboto na vrsto ekipna tekma.

Prav kvalifikacije bodo tudi poligon za vstop na sobotno ekipno preizkušnjo, od katere v slovenskem taboru veliko pričakujejo.

V preteklosti so se slovenski orli dobro znašli v tem poljskem skakalnem središču, saj so trikrat zmagali na ekipni tekmi, Primož Peterka, Rok Urbanc in Anže Semenič pa so stali na najvišji stopnički odra za zmagovalce tudi na posamični tekmi.

Rok Masle je mož, ki je Sloveniji priskakal dodatno kvoto, kar pomeni, da bomo prvič v tej sezoni na delu videli sedem slovenskih skakalcev, sam pa se bo premierno pomeril v karavani svetovnega pokala.

Mesto na tekmi si bodo poskušali zagotoviti še Domen Prevc, Žiga Jelar, Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in naš prvi mož v sezoni Anže Lanišek, ki bije bitko za veliki kristalni globus. Za vodilnim Poljakom Dawidom Kubackim zaostaja 108 točk.