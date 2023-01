Razlog za nasmeh #video

Vse bližje je osrednji zimski dogodek, ki ga bo organizirala Slovenija. Do začetka nordijskega svetovnega prvenstva v Planici nas loči še 40 dni, obeti s tekmovalnega vidika so lahko glede na dosežke slovenskih športnic in športnikov v nordijskih disciplinah dobri.

Verjetno ni treba podrobneje razlagati, da v nordijsko skupino zimskih športov spadajo smučarski skoki, smučarski teki in nordijska kombinacija, ki je sestavljena iz skokov in smučarskih tekov, in verjetno imajo ljubitelji teh disciplin že zabeleženo v svojih koledarjih, da bo Planica od 22. februarja do 5. marca gostila nordijsko svetovno prvenstvo.

Anže Lanišek je prvo ime v slovenski nordijski družini. Foto: Guliver Image

V slovenski nordijski družini od domačega prvenstva veliko pričakujejo. Od njih veliko pričakuje tudi javnost. Razumljivo, zakaj. Zaradi predstav, ki so jih kazali na uvodu v zimo.

V prvi vrsti je treba izpostaviti najbolj svetlečo zvezdo, ki prihaja iz skakalnih vrst. Anže Lanišek je drugi mož svetovnega pokala in bil na nedavno končani prestižni novoletni turneji na odličnem tretjem mestu.

Trdno osnovo za medaljo imajo v obeh skakalnih taborih

Pohvali se lahko s kar devetimi uvrstitvami na zmagovalni oder. Tekmece je pokoril trikrat, na treh različnih prizoriščih. Širok nasmeh na obrazu je imel v Ruki, Titisee-Neustadtu in Engelbergu. Za rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu, ki je trenutno v lasti Poljaka Dawida Kubackega, zaostaja za 108 točk. In ker je Anže pred dvema letoma v Oberstdorfu na srednji skakalnici osvojil bronasto medaljo, ima trdno osnovo, da razmišlja o medalji tudi pred slovenskimi navijači.

Ema Klinec je pred dvema letoma na srednji skakalnici v Oberstdorfu postala svetovna prvakinja. Foto: Guliverimage

Ni edini slovenski skakalec, ki bi lahko navdušil pred domačim občinstvom, saj so tudi preostali orli Peter Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos s posamičnimi skoki nakazali, da lahko najdejo stik z najboljšimi. Če bodo v pravem trenutku ujeli formo, bi lahko bili konkurenčni, kar bi bil dober obet tudi za ekipno tekmo.

Visoke cilje imajo prav tako v ženskem taboru. Skazila jih ni niti poškodba zlate olimpijke Urše Bogataj, ki je zaradi težav s križnimi kolenskimi vezmi že končala sezono. Zato pa sta v družbi najboljših Nika Križnar in Ema Klinec, ki imata vsaka po dve uvrstitvi na zmagovalni oder. Zadnja je bila dve leti nazaj osrednja slovenska junakinja na nemškem prizorišču, potem ko je na manjši napravi postala svetovna prvakinja. Nika je bila takrat na večji bronasta, obe bosta tudi letos spadali v ožji krog favoritinj za odličje.

Janus napovedal medaljo

Z Uršo bi bila realno dosegljiva tudi zlata medalja, ob njeni odsotnosti bo boj za skok na zmagovalni oder na ekipni preizkušnji predstavljal velik izziv.

Medaljo je za prvenstvo v Planici napovedal tudi Goran Janus, ki skrbi za nordijske kombinatorce. Emo Volavšek je zaradi odličnih predstav v pretekli sezoni postavil na pediastal. Osnova sta bili dve uvrstitvi na zmagovalni oder, potem ko je bila druga in tretja v Ramsau oziroma Schonachu. V tej zimi se vseskozi suka okoli sedmega mesta. Najvišje je bila spet v avstrijskem Ramsauu, kjer je skočila in pritekla do šestega rezultata. Če bo dodala še kaj metrov v zraku, bo lahko v dolini pod Poncami realno napadla odličje, kar bi bilo zgodovinsko za Slovenijo v tem športu.

Ema Volavšek bo skušala skočiti in priteči do medalje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še nedolgo nazaj so bili smučarski teki tisti, ki so imeli posebno veljavo v slovenski nordijski disciplini. Petra Majdič, Vesna Fabjan, Katja Višnar, Anamarija Lampič so bile gonilne sile. Medaljo z velikih tekmovanj ima tudi še vedno aktivna Eva Urevc, ki je bila pred dvema letoma v Oberstdorfu z Lampičevo bronasta v ekipnem šprintu. In prav ona je edino pravo slovensko železo v ognju za vidnejšo uvrstitev. V pozitivni meri je presenetila prav vse na nedavni novoletni turneji, kjer je odlične predstave kazala na razdaljah. Tudi sebe.

Rekordni Oberstdorf

V preteklosti smo jo bolj poznali kot šprinterko. Njena primarna disciplina je bil šprint v prosti tehniki, ki ga pa žal v Planici ne bo, saj se bodo dekleta v šprintu pomerila v klasičnem slogu. Za slovenski tekaški tabor je bil velik udarec, da se je po koncu lanske sezone za prestop v biatlon odločila Anamarija, ki bi bila sicer eno od glavnih slovenskih orožij za medaljo. V tekaški karieri je blestela tako v klasični kakor prosti tehniki, saj je nanizala štirinajst uvrstitev na zmagovalni oder, od tega se je lahko pohvalila s tremi zmagami, dvema v šprintu v klasičnem slogu.

Eva Urevc je prijetno presenetila z dobrimi nastopi in uvrstitvami na razdalji. Foto: Guliverimage

Ob pogledu na zadnje nordijsko svetovno prvenstvo bodo imeli slovenski športniki in športnice težko delo, če bodo želeli preseči letvico, ki so jo postavili takrat, ko so osvojili kar šest medalj. Kandidatov in kandidatk je sicer dovolj, vendar je vsem jasno, da se bo moralo poklopiti veliko stvari, če bodo želeli skočiti oziroma priteči do medalje s posebnim sijajem, ki so jih slovenski športniki in športnice od osamosvojitve naprej osvojili štirinajst.