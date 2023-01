Sijajna Ema Klinec še enkrat zablestela, odlična tudi Nika Križnar

Sončni, a mrzli Sapporo je gostil še drugo tekmo smučark skakalk za točke svetovnega pokala v manj kot 20 urah razlike. Odlična je bila znova Ema Klinec, ki je v prvi seriji po doskoku pri 128 metrih prevzela vodstvo, a 106,1 točk je bilo dovolj na koncu za četrto mesto po prvi seriji. Nika Križnar je bila le dve mesti za njo, s 123 metri in 95,9 točkami si je šesto mesto delila z Norvežanko Anno Odine Stroem.

Ema Klinec je v drugi seriji iz četrtega skočila na drugo mesto. Foto: Guliverimage

V finalu je v dobrih vetrovnih razmerah nato enega boljših skokov na Okurajami prikazala Nika Križnar, ki je pristala pri 127.5 metrih, 217,6 točk pa jo je popeljalo do petega mesta. S 122 metri je bila nato ob precej slabših vetrovnih pogojih znova sijajna Ema Klinec, ki je z 227,3 točkami premagala tako sobotno zmagovalko Nemko Katharino Althaus kot Avstrijko Evo Pinkelnig in se še drugič v dveh dneh razveselila drugega mesta. Boljša je bila tokrat le Norvežanka Silje Opseth s 121 metri in 232,1 točkami, ki je vodila že po prvi seriji, tretje mesto je zasedla Eva Pinkelnig s 121 metri in 225,7 točkami, Katharina Althaus pa je bila na koncu četrta.

"Nov dan, nove stopničke. Super vesela sem za še eno potrditev dobrih skokov, dobrega dela. Zdaj pa samo še čakam da en ali pa dva skoka res zadanem. To je zdaj tako konstantno, da verjamem, da se bo prav kmalu zgodilo. Potrebno pa je biti potrpežljiv. Tudi v telemarku imam še malo rezerve, nekatere dobijo boljše ocene. A sem res zdaj super vesela in res se veselim nadaljnjih tekem," je po koncu dejala Klinčeva.

Zmagala je Silje Opseth. Foto: Sportida

Kaj pa ostale Slovenke?

Že v jutranjih kvalifikacijah na Okurajami je izpadla Nika Prevc, po prvi seriji pa je kazalo, da sta se poslovili še Maja Vtič, ki je s 94 metri zasedla 31. mesto, le 7 desetink za trideseterico in Katra Komar, ki je z 91.5 metri zasedla 36. mesto. Že kmalu po koncu serije je bila diskvalificirana Marita Kramer, kar je odprlo pot v finale Vtičevi na 30. mestu. Vtičeva je v finalu nastopila malce kasneje, saj je pozno izvedela, da bo lahko skakala, na koncu pa je s 93 metri ter skupno 94,3 točkami tako kot včeraj osvojila eno točko svetovnega pokala.

Nika Križnar je osvojila peto mesto. Foto: Guliver Image

"Super. Sapporo je bil vedno uganka, sploh ta skakalnica. Letos dvakrat stopničke. Danes druga Ema in peta Nika z res lepim drugim skokom. To je en del ekipe, medtem ko je drugi del ekipe danes malenkost razočaral. Mlada Nika Prevc je poizkušala narediti vse, popazila je na več napak, skok pa se ji ni izšel, kar ji ne gre zameriti, a res je ob tem naredila drugačno napako, ki jo je stala uvrstitve na tekmo. Katra danes pod pričakovanji, Maja Vtič pa je tudi nekako dobila podarjeno točko zaradi diskvalifikacije. Drugi skok je bil slab, ker je že bila spakirana za v hotel," pa je nastope svojih varovank pokomentiral glavni trener Zoran Zupančič.

V skupnem seštevku je Nika Križnar padla na peto mesto, tik za njo je Ema Klinec, vodi pa še naprej Eva Pinkelnig.