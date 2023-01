Težave za poljskega šampiona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslednja postojanka svetovnega pokala v smučarskih skokih so Zakopane, kjer si domačini veliko obetajo od poljskih skakalcev. Nekaj zdravstvenih težav pa ima zvezdnik Kamil Stoch. Slovenska reprezentanca bo lahko v prihodnji periodi v ogenj pošiljala sedmerico skakalcev.

Poljaki so v tej sezoni spet vroči. Dawid Kubacki je vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, na nedavno končani novoletni turneji je bil drugi za Halvorjem Egnerjem Granerudom, v pokalu narodov so druga ekipa za Avstrijo, Piotr Zyla in Kamil Stoch pa sta v svetovnem pokalu na petem oziroma devetem mestu.

Organizatorji pričakujejo, da bodo Zakopane pokale po šivih in se bo tradicionalno zbralo ogromno privržencev smučarskih skokov. V kakšnem stanju bo na domačih tleh skakal zvezdnik Stoch, še ni znano.

Kot poroča Interia Sport, ima trikratni olimpijski prvak zdravstvene težave. "Kamil ima težji potek gripe, ki je v tem času pogosta. Zbolel je takoj po vrnitvi iz Avstrije. Šibak je," je dejal zdravnik poljske reprezentance Aleksander Winiarski.

Veliko si od tekem v Zakopanah obetajo tudi v slovenskem taboru, saj imajo v svojih vrstah vročega Anžeta Laniška, drugega v svetovnem pokalu in tretjega na turneji štirih skakalnic. V naslednji periodi bo lahko selektor Robert Hrgota na tekme peljal sedem skakalcev, saj je Žak Mogel pretekli konec tedna v Planici priskakal dodatno kvoto.

Zakopane so bile v preteklosti že srečen kraj za slovenske orle. Primož Peterka se je veselil dveh zmag, po eno pa Rok Urbanc in Anže Semenič. Prav tako se lahko Slovenija pohvali s tremi zmagami na ekipnih tekmah. In tudi v soboto bo tovrstna preizkušnja, v nedeljo pa še posamična.