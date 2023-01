Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedem let je bilo potrebnih, da se je slovenski skakalec spet zavihtel med elitno trojico na prestižni novoletni turneji. Anže Lanišek je bil gonilna sila. Iz leta v leto stopica višje in videti je, da se ob izkušnjah, ki jih na njegovi poti ni manjkalo, veliko nauči. Ob takšnem nadaljevanju lahko le pričakujemo, kdaj se mu bo vse sestavilo tako, kot si želi. Da ima noge za tovrsten podvig, je dokazal že večkrat, v tej zimi pa naravnost blesti. Dobrodošlo je, da se z visokimi mesti spogledujejo tudi preostali slovenski orli, ki potrebujejo še kakšen dodaten potisk, da bodo našli priključek k najboljšim.

"Končno" je verjetno beseda, ki je bila v mislih glavnega trenerja slovenske skakalne reprezentance Roberta Hrgote po koncu prestižne novoletne turneje. Anže Lanišek je bil skupno na tretjem mestu, med petnajsterico sta bila še Lovro Kos in Timi Zajc, povsem ob koncu pa je krila široko razprl še šampion Peter Prevc.

Lanišek je na turnejo prišel kot eden od velikih favoritov za skupno zmago. Z Dawidom Kubackim sta blestela na uvodu sezone. Poljak je do prihoda v Oberstdorf zmagal štirikrat, Žaba trikrat. Pritisk je bil na uvodu turneje štirih skakalnic pri našem orlu nekoliko prevelik, kar se je poznalo na skakalnici. Manjkala je sproščenost. V nadaljevanju se je dvignil in spet začel kazati svoj razkošen repertoar z začetka zime, v kateri je z osmimi uvrstitvami na zmagovalni oder zasluženo na drugem mestu.

Videti je, da potrebuje tovrstne izkušnje, da napreduje v karieri. V preteklosti se je že večkrat zgodilo podobno. In vedno je zrasel in naredil korak naprej. Lani je na primer na turnejo prišel kot četrti v svetovnem pokalu, vendar ga je napad na "njegove" vezi vrgel iz tira, da ni bil tako sproščen, kot je želel biti. Na koncu je osvojil 16. mesto. Letos se mu je "zalomilo", kljub vsemu je osvojil odlično deseto mesto le na uvodu v Oberstdorfu, nato pa v velikem slogu poletel do končnega tretjega mesta.

Dober obet pred domačim prvenstvom v Planici

Spomnimo se lahko tudi, kako je z velikimi pričakovanji odšel na olimpijske igre v Peking, kjer se nato ni našel. Sam je poudaril, da je bil "zategnjen". Dobrodošlo je, da vedno najde izhod iz takšnih položajev, kar ga je naredilo bistveno bolj trdnega skakalca. Konstantnega. Skakalno raste iz tedna v teden in pričakujemo lahko, da se mu bo enkrat sestavilo, kot si želi. In bo osvojil katero od posamičnih zlatih medalj na največjih dogodkih, svetovni pokal ali zlatega orla. Morda pa se mu sestavi že na domačih tleh v Planici, kjer bo prihodnji mesec nordijsko svetovno prvenstvo.

Foto: Vid Ponikvar

Na turneji je cilj številnih skakalcev, da jim na vseh štirih prizoriščih uspe osem skokov, kar je dokaz o zmožnosti konstantnega skakanja. In to je trden temelj za prihodnost. Kosu je že drugič zapored uspel tovrstni podvig, prvič pa Zajcu. Prav zadnji bi lahko bil "skriti" slovenski adut na prvenstvu v Planici, saj je že večkrat pokazal, da je lahko povsem v stiku z najboljšimi, vendar je še preveč nihanja.

Peter Prevc po dolgem času nasmejan v izteku skakalnice

Lepo je bilo videti uživati našega šampiona Petra Prevca. Če je še na nemškem delu turneje trpel, se v Garmisch-Partenkirchnu sploh ni uvrstil med dobitnike točk, sta mu avstrijski skakalnici narisali nasmešek na obrazu. Pravzaprav si ga je sam. Končno bi lahko rekli, da je našel mirnost, ki jo je kronal s sedmim mestom v Bischofshofnu. Če izvzamemo letalnice, je to njegova najboljša uvrstitev po 28. novembru 2021, ko je bil v Ruki šesti. Predvsem je pomembno, da je pri sebi dobil potrdilo, da lahko pregrizne uvrstitve okoli 15. mesta, ki so mu dodobra načenjale samozavest.

Po začetnih težavah z gležnjem se je dvigovati začel tudi Žiga Jelar, a se mu turneja ni izšla po željah. Pričakovanja so bila večja, zato je bil razumljivo razočaran. A je tudi pri njem na zadnji postojanki posijal sončni žarek, ki mu bo lahko dal energijo za nadaljevanje sezone. Foto: Guliver Image

V vrtincu pa se vrti Domen Prevc, ki nikakor ne najde stika z najboljšimi. Selektor Hrgota mu zaupa vse od začetka in mu daje priložnost, vendar mu ne uspe najti tistega, kar bi ga zadovoljilo. Sedemkrat se je na 11 tekmah uvrstil med dobitnike točk, najvišji uvrstitvi pa sta le 16. in 18. mesto, kar zagotovo ne zadosti njegovih apetitov. Zlasti ne pri nekom, ki se lahko pohvali s petimi zmagami v svetovnem pokalu in skupnim petim mestom, ki je bilo v sezoni 2016/17.

Pred skakalci je zdaj še kar nekaj prizorišč do začetka domačega nordijskega prvenstva v Planici, ob pogledu na imena prizorišč pa lahko pričakujemo, da bodo slovenski orli do takrat še razveseljevali, saj so se v preteklosti dobro znašli v Zakopanah, Saporu, letalnici na Kulmu, Willingenu ...