Iz čudnega ptiča se je prelevil v zlatega orla #video

Halvor Egner Granerud je v pravem trenutku prišel v vrhunsko formo in deklasiral tekmece v boju za zlatega orla na prestižni novoletni turneji. Tako kot Petru Prevcu pred sedmimi leti je tudi njemu zmanjkala ena zmaga do velikega pokra štirih zmag. Našemu šampionu jo je zagodel veter v Oberstdorfu, Norvežanu pa v Innsbrucku, kjer je njegov trener Alexander Stöckl bentil nad odločitvijo žirije.

Češnje na torti res ni bilo, a je Granerud spisal posebno pravljico in se zapisal med skakalne legende. Redki se lahko pohvalijo z zmago na turneji štirih skakalnic.

Njegov norveški predhodnik, ki mu je uspel veliki met, je bil pred šestnajstimi leti Anders Jacobsen, ki je zmagal le v Innsbrucku. To je enajsta tovrstna lovorika za norveške skakalce, pod tri se je podpisal Bjørn Wirkola.

In kdo sploh je Halvor Egner Granerud? Na Norveškem so ga, preden je postal odličen skakalec, poznali kot pravnuka norveškega književnika Thorbjørna Egnerja, ki je v sedemdesetih letih preteklega stoletja zaslovel predvsem s pravljicami, ob katerih so odraščali številni norveški otroci. Na podlagi enega od njegovih del so v devetdesetih zasnovali zabaviščni park v bližini Kristiansanda.

Skočil gol, tri leta pozneje v tandemu ...

Granerud je v svetovnem pokalu debitiral decembra 2015, na domači tekmi v Lillehammerju, a bil diskvalificiran. Prve točke svetovnega pokala je osvojil v sezoni 2016/17, ko je bil na novoletni turneji v Oberstdorfu 28.

Na naslovnice je prihajal že takrat, ko ni bil znan po vrhunskih dosežkih. Prvič ga je javnost opazila marca 2013. Na skakalnici Midtstubakken v Oslu je namreč skočil popolnoma gol. Njegov skok so prijatelji objavili na YouTubu. Preden so ga zaradi sporne vsebine umaknili, je imel že pol milijona ogledov.

Ni bilo malo takšnih, ki so zahtevali, da mu za več let prepovedo skakanje, vendar je na njegovo stran stopil menedžer norveške skakalne ekipe Clas Brede Brathen.

Tri leta pozneje je poskrbel za novo potegavščino. Mladost je norost, pravijo. V paru z Richardom Haukedalom sta na znamenitem Holmenkollnu skočila v tandemu. Med njima je bilo le nekaj metrov. "Treningi po dolgih letih postanejo nekoliko dolgočasni, potrebovala sva malce več adrenalina," je takrat za norveške medije dejal Granerud.

... s tekaškimi smučmi delal salto in se poškodoval

Očitno ga pred tem ni izučila nesreča, ki se mu je zgodila marca istega leta. Na zasebni zabavi po koncu sezone se je namreč poškodoval. Pravzaprav je izzival nesrečo. Po naporni sezoni so si norveški skakalci privoščili zabavo na snegu, ki je bila nekdaj njihova tradicija. Spuščali so se po skakalnici, ki so jo naredili sami, ob tem pa izvajali različne trike.

Granerud ne bi bil Granerud, če ne bil pri 19 letih izvedel nekaj posebnega. Na skakalnico se je podal kar s tekaškimi smučmi, po odrivu naredil salto naprej, pristanek pa ni bil prijeten. Padel je in se poškodoval. Na pregledu v bolnišnici so nato ugotovili, da si je prebodel desno pljučno krilo.

Pri 2:32 lahko vidite, kako je Granerud padel

Skakalci so priznali, da so ob vragolijah tudi popivali: "Popil sem nekaj piva in pojedel klobase z žara, vendar nisem veliko popil." "Kolikor je meni znano, je to zasebna zabava skakalcev po sezoni. To, kar se je zgodilo Halvorju, je posledica tega, da je bil nekdo preveč pogumen. Iz vsake izkušnje se nekaj naučiš," je takrat dejal športni direktor Brathen.

K sreči to ni vplivalo na potek njegove kariere in kmalu je začel kazati širok razpon skakalnih kril. Iz čudnega ptiča se je prelevil v zlatega orla. Vse skupaj je krepko nadgradil v sezoni 2020/21, ko se je katapultiral na vrh in v Planici v izteku Letalnice bratov Gorišek visoko v zrak dvignil veliki kristalni globus za najboljšega skakalca v svetovnem pokalu. Lani je bil četrti, v tej zimi pa spet kaže zobe. Prvo osrednjo nalogo je opravil z odliko in prvič v karieri skočil do zlatega orla, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa sta pred njim le Dawid Kubacki in naš Anže Lanišek, ki sta bila na turneji drugi in tretji.

Ob takšnem nadaljevanju lahko pričakujemo, da bo 26-letnik vroč tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, na katerem bodo imeli Norvežani visoke cilje.