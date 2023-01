Potem ko je Halvor Egner Granerud zmagal na obeh tekmah nemškega dela 71. novoletne turneje, mu je tretjo zaporedno zmago na turneji in s tem možnost, da bi prvi vrhunec sezone osvojil s pokrom zmag, preprečil vodilni skakalec svetovnega pokala Dawid Kubacki.

Poljak je na tekmi na Bergislu, ki je, sploh finale, potekala v zahtevnih vetrovnih razmerah, Norvežana premagal za 3,5 točke.

Granerud je po prvi seriji zasedal šele šesto mesto, v finalu pa imel najboljše pogoje in bil eden redkih srečnežev, ki so imeli pomoč vetra. Razmere je dobro izkoristil, skočil do 133 metrov, kar je bila daljava tekme, po njegovem skoku - skakal je z devetega zaletnega mesta - so nalet za zadnjo peterico, med katero sta bila tudi Anže Lanišek in Kubacki, - znižali za eno mesto, pa čeprav je veter obrnil smer. Tako Lanišek kot Kubacki sta skočila skoraj 12 metrov manj od Norvežana, a slednji je imel dovolj zaloge iz prve serije, da ga je prehitel.

Najboljša trojica tekme v Innsbrucku. Foto: Guliverimage

Stöckla zmotil zaključek prve serije

In če so se nekateri spraševali, zakaj znižanje po finalnem skoku Graneruda, je trenerskega šefa Norvežanov Alexandra Stöckla zmotilo dogajanje ob koncu prve serije. Njegov varovanec Granerud, ki je v paru skakal na sredini serije, je skočil z devetega naleta, pozneje so ga znižali na osmo, tik pred zadnjim parom, v katerem sta se pomerila Kubacki in Stefan Hula, pa so nalet znižali še za eno mesto, na sedmega. Vsako znižanje za eno mesto je skakalcu prineslo 4,3 dodatne točke.

Stöckl meni, da je Kubacki zmagal prav zaradi dodatnega znižanja naleta. "Da se odločijo za znižanje za dodatno mesto samo za Kubackega, se mi zdi čudno. Prejeli so zelo lepo darilo. Tega ne razumem povsem. Menim, da je Granerud tu izgubil zmago," je bil v pogovoru za norveški NRK jezen avstrijski skakalni strokovnjak.

Stöckl ne vidi smisla v znižanju naleta ob koncu prve serije. Znižanja ob koncu finala se ni dotaknil ... Foto: Guliverimage

"Ob tem dejanju nisem bil jezen le jaz, pač pa tudi drugi trenerji, z izjemo trenerja Poljakov, seveda. Vprašati morate žirijo, zakaj so se odločili, da nalet spustijo še za eno mesto," je bil nejevoljen Stöckl.

Hrgota: Morda odločitev žirije v finalu ni bila prava ... "Po prvi seriji je kazalo še bolje, a kljub vsemu odlično tretje mesto Anžeta v zelo težkih razmerah v finalu. Morda odločitev, da znižajo nalet v finalu za zadnje, ni bila prava, ker je Granerud eden najmočnejših in v lepih pogojih, res ni bilo potrebe ... A Anžetu je v težkih razmerah uspel lep skok," pa je dogajanje ob koncu finala, v katerem so po Granerudovem skoku znižali nalet, za RTV komentiral trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Norvežan hvalil Kubackega

Granerud je bil ob trenerjevih besedah zadržan: "Skok, ki ga je Kubacki izvedel v prvi seriji, je moral biti naravnost fantastičen. S sedmega naleta je ob rahlem vetru v hrbet skočil 127 metrov (Granerud je v prvi z devetega naleta ob vzgorniku pristal pri 123 metrih, op. a.). Ko izvedeš takšen skok, si zaslužiš zmago."

Thurnbichler: Če ne bi znižala žirija, bi ga jaz

Avstrijec na trenerskem čelu poljski skokov Thomas Thurnbichler pravi, da bi sam posegel po znižanju naleta na sedmo mesto, če tega ne bi naredilo že vodstvo tekmovanja. Foto: Guliverimage Na opazko Stöckla se je odzval tudi glavni trener Poljakov, prav tako Avstrijec Thomas Thurnbichler, ki meni, da je bil za Kubackega sedmi nalet idealen. "Če naleta ne bi znižala žirija, bi za znižanje zaprosil sam. Dawid je v poskusni seriji z osmega naleta ob vetru v hrbet in v trening dresu skočil 128 metrov. Zanj je bil sedmi nalet idealen," je po peti zmagi svojega varovanca v sezoni dejal Thurnbichler.

In obrazložitev vodje tekmovanja žirije Stefana Wolfa? "Naš prvi cilj je varnost športnikov. Nismo želeli tvegati. Kubacki je bil ta dva dneva najboljši skakalec v Innsbrucku. Nismo želeli tvegati, da bi skočil predaleč, zato smo se odločili za znižanje," je za NRK odločitev žirije komentiral Wolf.

Granerud na zadnje prizorišče z lepo prednostjo

Novoletna turneja se bo nadaljevala že v četrtek, ko bodo na zadnjem prizorišču v Bischofshofnu ob 16.30 kvalifikacije. Zadnja tekma turneje bo v petek ob isti uri.

Granerud ima po treh četrtinah tekmovanja lepo prednost, pred Kubackim vodi 23,3 točke, tretji Lanišek zaostaja 54,3 točke.