Anže Lanišek do novih stopničk, Kubacki ugnal Graneruda

Po dveh zmagah Halvorja Egnerja Graneruda na nemškem delu 71. novoletne turneje je Poljak Dawid Kubacki v Innsbrucku preprečil novo norveško zmago in končal Granerudove upe, da bi turnejo osvojil s štirimi zmagami. Za nov skok na zmagovalni oder je poskrbel drugi skakalec zime Anže Lanišek, ki je bil po polovici tekme drugi, po finalnem skoku v zahtevnih razmerah pa končal na tretjem mestu.

Preizkušnjo na Bergislu so predvsem v finalu zaznamovale zahtevne vetrovne razmere. Večina skakalcev je skakala ob vetru v hrbet, eden redkih, ki ga je poljubila sreča, je bil prav vodilni na turneji Granerud. Viking je po prvi seriji zasedal šele šesto mesto, v finalu pa ob vzgorniku skočil do daljave tekme 133 metrov in žirijo prisilil v znižanje zaleta za eno mesto.

Veter je po njegovem skoku spremenil smer, Granerudu vse do skoka drugega Laniška nihče ni prišel blizu. 26-letni Slovenec je v finalu zmogel 121,5 metra in za 2,9 točke zaostal za Norvežanom. Dawid Kubacki je v finalu izenačil Laniškovo daljavo, a imel iz prve serije dovolj veliko zalogo, da je ostal na prvem mestu. Slavil je s 3,5 točke prednosti.

Najboljša trojica tretje tekme novoletne turneje. Foto: Guliverimage

Lanišek: Želel sem si več

"Tretjega mesta sem še vedno zelo vesel, a želel sem si več. Bomo v Bischofshofnu to popravili. V zraku je bilo zelo napeto, bilo je kar veliko vetra od zadaj, a sem se boril, da sem dosegel tistih 121,5 metra," je po 26. slovenskih stopničkah na novoletnih turnejah v prvi izjavi za nacionalno televizijo dejal Lanišek.

Lanišek bo na zadnjo postajo potoval kot tretji skakalec turneje. Foto: Guliverimage

Na zadnjo postajo kot tretji skakalec turneje

Domžalčan se bo na zadnjo postajo novoletne turneje v Bischofshofen odpravil kot tretji skakalec turneje. Na tretjem mestu je namreč prehitel Poljaka Piotra Zylo. Za vodilnim Granerudom zaostaja 54,3 točke, drugi Kubacki pa 23,3 točke.

Timi Zajc je zasedel 11. mesto. Foto: Guliverimage

Hrgota: Popravili smo vtis iz Garmischa

Točke so osvojili vsi slovenski predstavniki. Po prvi seriji je kazalo na še boljši izkupiček – trije so bili med desetimi –, a sta sedmi Lovro Kos in deseti Timi Zajc v zahtevnih razmerah v finalu nazadovala. Zajc je končal kot 11, Kos kot 12. Peter Prevc je v finalu napredoval za dve mesti in zasedel 14. mesto, Žiga Jelar, ki je napredoval po diskvalifikaciji tekmeca v paru Clemensa Leitnerja, je v finalu pridobil sedem mest in bil 21., Domen Prevc pa je s 26. napredoval na 24 mesto.

"Po prvi seriji je kazalo še bolje, a kljub vsemu odlično tretje mesto Anžeta v zelo težkih razmerah v finalu. Tudi preostali fantje v prvi seriji odlično, v finalu je bilo nekaj napak, a bili so težki pogoji. Moramo biti zadovoljni s štirimi skakalci med 15. Popravili smo vtis iz Garmischa, lahko smo zadovoljni," pa je za RTV povedal glavni trener Robert Hrgota.

V četrtek kvalifikacije, v petek konec

Skakalci se bodo že danes preselili na zadnjo postajo novoletne turneje v Bischofshofen. Kvalifikacije tam bodo v četrtek ob 16.30, zadnja tekma turneje pa v petek ob isti uri.

Izidi, Innsbruck: 1. Dawid Kubacki (Pol) 265,2 (127 m/121,5)

2. Halvor Egner Granerud (Nor) 261,7 (123 m/133)

3. Anže Lanišek (Slo) 258,8 (127/121,5)

4. Stefan Kraft (Avt) 255 (129,5 m/125)

5. Kamil Stoch (Pol) 249,2 (127/121)

...

11. Timi Zajc (Slo) 230,7 (122,5/111,5)

12. Lovro Kos (Slo) 227,9 (125,5/118,5)

14. Peter Prevc (Slo) 226,7 (117/117,5)

21. Žiga Jelar (Slo) 211 (112,5/117,5)

24. Domen Prevc (Slo) 208,8 (118/113,5)

... Vrstni red 71. novoletne turneje (3/4): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 877,8

2. Dawid Kubacki (Pol) 854,5

3. Anže Lanišek (Slo) 823,5

4. Piotr Žyla (Pol) 807,5

...

10. Lovro Kos (Slo) 769,6

15. Timi Zajc (Slo) 734,4

22. Peter Prevc (Slo) 573,3

25. Žiga Jelar (Slo) 546,1

26. Domen Prevc (Slo) 540,1

... Svetovni pokal, skupno (11/32): 1. Dawid Kubacki (Pol) 870

2. Anže Lanišek (Slo) 742

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 696

...

16. Timi Zajc (Slo) 161

17. Lovro Kos (Slo) 155

20. Peter Prevc (Slo) 135

29. Žiga Jelar (Slo) 83

31. Domen Prevc (Slo) 57

... Pokal narodov: 1. Avstrija 1978

2. Poljska 1798

3. Norveška 1668

4. Slovenija 1458

...

Kako je bilo v prvi seriji?

Vseh šest slovenskih skakalcev se je v drugo serijo uvrstilo med zmagovalce dvobojev. Najbolje je kazalo Anžetu Lanišku, ki je bil z daljavo 127 metrov izvrsten drugi. Pred njega je skočil le vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Dawid Kubacki, ki je imel 6,9 točke prednosti. Tretji je bil še en Poljak Kamil Stoch, ki je za našim skakalcem zaostajal 2,5 točke, četrti Marius Lindvik še dodatno desetinko več. Po prvi seriji sta bila od slovenskih skakalcev med najboljšo deseterico še Lovro Kos (7.) in Timi Zajc (10.).

Vodilni v skupnem seštevku turneje in zmagovalec uvodnih dveh preizkušenj Halvor Egner Granerud je po prvem polčasu zasedal šesto mesto.

V prvi seriji je imel le Domen Prevc vlogo izzivalca. V dvoboju na izpadanje je meril moči z Nemcem Stephanom Leyhejem. Daljava 118 metrov je bila dovolj, da je postal zmagovalec dvoboja in je na koncu dneva osvojil nove točke svetovnega pokala.

Na papirju je imel najtežjega nasprotnika Zajc, a je v bistveno boljši formi kot japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši. Nastopila sta v prvem paru in s skokom, dolgim 122,5 metra, ga je brez težav premagal.

Z njegovim bratom Junširom se je pomeril deveti v kvalifikacijah Kos in s skokom, dolgim 125,5 metra, suvereno opravil nalogo. Žiga Jelar si je zrl iz oči v z Avstrijcem Clemensom Leitnerjem, vendar je z daljavo 112,5 metra izgubil dvoboj. A mu je vendarle uspelo, saj so Leitnerja naknadno zaradi nepravilnega dresa diskvalificirali.

Peter Prevc, osmi v kvalifikacijah, sicer ni imel težav s Turkom Bedirjem, a je v težjih razmerah v zraku naredil doskok pri 117 metrih, kar je zadostovalo za 16. mesto.

Rezultati poskusne serije 1. H. E. Granerud (Nor) 129,5 m/79,5 točke

2. D. Kubacki (Pol) 127/76

3. T. Zajc (Slo) 126,5/70,4

4. A. Lanišek (Slo) 122/69,4

. K. Stoch (Pol) 123,5/69,4

…

10. L. Kos (Slo) 121,5/62,6

17. P. Prevc (Slo) 118/58,5

20. D. Prevc (Slo) 119/56,3

30. Ž. Jelar (Slo) 116/52,3