Vroči Lanišek v Innsbrucku blestel v družbi Petra Prevca in Kosa

Smučarski skakalci so se preselili v Avstrijo, kjer jih čakata še dve preizkušnji novoletne turneje. V torek so opravili kvalifikacije za sredin preizkus v Innsbrucku. Največ zadovoljstva so imeli v poljskem taboru, saj sta bila Dawid Kubacki in Kamil Stoch povsem na vrhu. Na tretjem mestu je bil razpoloženi Anže Lanišek, blestel je že na treningu. Peter Prevc in Lovro Kos sta se razveselila osmega in devetega mesta. V kvalifikacijah je imel smolo z vetrom vodilni v skupnem seštevku turneje štirih skakalnic Halvor Egner Granerud, ki pa je bil najboljši na prvem treningu.

Med slovenskimi skakalci je v kvalifikacijah prvi skočil Domen Prevc. S skokom, dolgim 115 metrov, se je uvrstil na tekmo, a je bilo kmalu jasno, da bo na sredini tekmi izzivalec. Sledil mu je Žiga Jelar, ki je dodal tri metre in pol, spet pa je bil nasmejan Peter Prevc, ki se je razveselil skoka, dolgega 121 metrov, s katerim je po svojem nastopu prevzel vodstvo, na koncu pa je to zadostovalo za osmo mesto.

Slovenski pari na sredini tekmi v Innsbrucku Rjoju Kobajbaši (Jap) - Timi Zajc (Slo)

Domen Prevc (Slo) - Stephan Leyhe (Nem)

Clemens Leitner (Avt) - Žiga Jelar (Slo)

Junshiro Kobajaši (Jap) - Lovro Kos (Slo)

Ali Muhammed Bedir (Tur) - Peter Prevc (Slo)

Erik Belshaw (ZDA) - Anže Lanišek (Slo)

"Danes je šlo precej bolje kot na nemškem delu turneje. Ne bom rekel, da je nemški del pozabljen. Veliko sem se naučil, prizemljilo me je. Z mirnejšimi mislimi grem lahko na jutrišnjo tekmo," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Peter Prevc.

Lovro Kos je skočil identično, a nekoliko zaostal za izkušenejšim reprezentančnim kolegom. Nastop pa se je ponesrečil Timiju Zajcu, ki je bil na treningu bistveno bolje razpoložen, v sredo pa bo v paru skakal z Rjojujem Kobajašijem, ki še vedno išče pravo formo.

Kot zadnji je od slovenskih orlov skočil Anže Lanišek, ki je vnovič pokazal, da je v odlični formi in zakaj je v skupnem seštevku svetovnega pokala na drugem mestu in četrti na turneji. V slabših vetrovnih razmerah se je s skokom, dolgim 121 metrov, zavihtel na tretje mesto, pred njega pa sta se uvrstila le Kamil Stoch in Dawid Kubacki. Vodilni v razvrstitvi turneje Halvor Egner Granerud je imel smolo z vetrom in šele 13. dosežek, zato pa je krepko odskočil od tekmecev pri prvem skoku na treningu.

Pravi polom je doživel nemški adut Karl Geiger, ki se sploh ne bo uvrstil na tekmo.

Granerud se ne ustavlja, Lanišek mu je bil pri prvem treningu najbolj za petami

Na prvem treningu tretje postojanke novoletne turneje v Innsbrucku je imel najboljši dosežek dozdajšnji junak novoletne turneje Halvor Egner Granerud, ki je osvojil prvi tekmi. Skočil je 128,5 metra in prehitel le našega Anžeta Laniška, ki je s 125 metri zaostal 4,8 točke. Skakalci so imeli enakovredne razmere, rahlo jim je pomagal vzgonski veter. Od naših skakalcev je dober skok uspel še Timiju Zajcu, ki je imel deveti dosežek

Rezultati 1. treninga

1. H. E. Granerud (Nor) 128,5 m/82,4 točke

2. A. Lanišek (Slo) 125/77,6

3. J. Hörl (Avt) 125 /74,6

4, D. Kubacki (Pol) 124/74,5

5. R. Johansson (Nor) 124,5/73,3

. K. Stoch (Pol) 124/73,3

…

9. T. Zajc (Slo) 128/72,1

15. L. Kos (Slo) 124,5/68,2

17. P. Prevc (Slo) 123/66,1

35. D. Prevc (Slo) 116/54,3

36. Ž. Jelar (Slo) 116,5/53,5

Trije slovenski orli med peterico na drugem treningu

V primerjavi s prvim treningom je imela večina skakalcev pri drugem skoku pred kvalifikacijami nekaj vetra v hrbet. Največ sreče je imel Avstrijec Stefan Kraft, ki je izkoristil nekaj vzgonskega vetra in skočil 129 metrov. Dawid Kubacki je v skoraj enakih razmerah skočil pol metra manj, nato so si sledili trije slovenski orli. Lovro Kos je imel s 122,5 metra tretji, Anže Lanišek s 124,5 metra četrti in Timi Zajc s 120,5 metra peti dosežek.

Vodilni v razvrstitvi novoletne turneje Halvor Egner Granerud je drugo serijo za trening izpustil, saj je bil v prvi z naskokom najboljši. Takrat se mu je na drugem mestu najbolj približal naš Lanišek, ki ohranja odlično formo.

Rezultati 2. treninga

1. S. Kraft (Avt) 129,5 m/74,5 točke

2. D. Kubacki (Pol) 128,5/72,8

3. L. Kos (Slo) 122,5/67,6

4. A. Lanišek (Slo) 124,5/66,5

5. T. Zajc (Slo) 120,5/64,2

...

13. P. Prevc (Slo) 121/61,1

21. Ž. Jelar (Slo) 116/54,1

25. D. Prevc (Slo) 114/51