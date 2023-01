Smučarski skakalci so leto, kot veleva tradicija, odprli v Garmisch-Partenkirchnu, kjer jih je na prvi dan novega leta pričakala množica navijačev. Nemški prav veliko razlogov za zadovoljstvo niso imeli, najboljši Nemec Andreas Wellinger je končal šele na osmem mestu, so bili pa lahko zato toliko bolj veseli v slovenskem taboru. Za nove stopničke, že sedme v letošnjem tekmovalnem obdobju, je poskrbel drugi skakalec sezone Anže Lanišek.

V prvi seriji se je podpisal pod daljavo serije, 140,5 metra, in zgolj za 0,6 točke zaostajal za vodilnim skakalcem turneje Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom (140), slabih sedem točk za Vikingom je bil vodilni skakalec zime Poljak Dawid Kubacki. Vrstni red med prvo trojico je ostal nespremenjen tudi po koncu finala. Trio, ki je skakal z zaletnega mesta nižje kot konkurenca, je dokazal, da je korak pred ostalimi.

Tako 26-letni Slovenec kot Kubacki sta imela v finalu veter v hrbet - kot večina skakalcev vso tekmo -, Granerud pa je imel v finalu še največ sreče z vetrom, prejel celo nekaj dodatka, poletel do 142 metrov in vknjižil še drugo zmago na turneji. Lanišek je pristal pri 137 metrih in za Granerudom zaostal 6,4 točke. Kubacki je s skokom, dolgim 138,5 metra, nekoliko stopil zaostanek za "žabo", a z 9,3 točke zaostanka končal kot tretji.

Četrti Manuel Fettner je zaostal že več kot 24 točk.

"Verjamem, da bo že v Innsbrucku drugače"

"Lepo sem spet skakal. Danes je bil malo močnejši Granerud, a verjamem, da bo že v Innsbrucku drugače. Enostavno mi moč daje podpora (družina in najbližji, op. a.), ki jo imam, ta je fenomenalna. S takšno podporo je precej lažje delovati. Zelo sem hvaležen, da sem v položaju, kakršnem sem, da lahko tudi napadam," je po novih stopničkah v sezoni za nacionalni televizijo dejal Lanišek.

"Veseli me, da je v obeh skokih odlično opravil svoje delo. V prvi seriji sem mislil, da bo šlo še dlje. Prvi skok je bil zelo lep, eden boljših to sezono, tudi druga serija podobno. Veseli nas, da je nazaj, da skače dobro. Tudi Lovro in Timi, morda malo težav v prvi seriji, a v finalu bolje. Ti trije res dobro funkcionirajo, verjamem, da lahko še stopnjujejo. Obe skakalnici, ki prihajata v Avstriji, sta jim všeč. Tudi za preostale tri verjamem, da so bližje, kot kažejo rezultati," pa je po tekmi za RTV dejal glavni trener Robert Hrgota.

Kos in Zajc v finalu napredovala

V finale so se uvrstili še trije slovenski skakalci. Tako Lovro Kos kot Timi Zajc sta v finalu skočila bolje kot v prvi seriji in napredovala. Kos s 135,5 metra dolgim skokom s 16. na 13. mesto, Zajc pa s 134 metri z 19. na 14. mesto. Domen Prevc je v finalu nazadoval za mesto in na 29. ujel dve točki.

Brez točk sta ostala Žiga Jelar (108) na 34. in Peter Prevc (103,2) na 39. mestu.

Selitev v Avstrijo

Skakalna karavana se bo po tekmi preselila v Avstrijo, natančneje v Innsbruck, kjer bodo v torek ob 13.30 kvalifikacije, v sredo ob 13.30 pa tekma.

Novoletna turneja, Garmisch-Partenkirchen (M):

Smučarski skakalci pravkar tekmujejo na drugi postojanki 71. nemško-avstrijske turneje štirih skakalnic. Kvalifikacije je dobil najboljši smučarski skakalec to zimo Dawid Kubacki, tretji z uvodne tekme v Oberstdorfu. Poljak je zgolj za 1,2 točke ugnal Anžeta Laniška na drugem mestu, tretji pa je bil TImi Zajc, ki je za Kubackim zaostal za 4,1 točke.

Na novoletno tekmo so se uvrstili vsi slovenski skakalci. Poleg Laniška in Zajca so bili v kvalifikacijah uspešni tudi preostali Slovenci. Lovro Kos je končal na 18. mestu, Žiga Jelar na 42., Peter Prevc na 43. in Domen Prevc na 48. mestu.

Fettner najdaljši v poskusni seriji

Skakalci so pred tekmo opravili s poskusno serijo. Najdaljši skok, 142,5 metra, je uspel Avstrijcu Manuelu Fettnerju. Tik za njim, 0,7 točke, je z meter krajšim skokom končal Norvežan Halvor Egner Granerud. Takoj za njima pa najboljša skakalca zime Dawid Kubacki in Anže Lanišek, ki sta skakala z dveh zaletnih mest nižje in doskočila pri 133,5 oziroma 135 metrih. Zaostala sta 1,7 oziroma 2,6 točke. Timi Zajc je bil 7. (137), Lovro Kos 11. (132,5), Žiga Jelar 24. (128,5), Domen Prevc 26. (128), Peter Prevc pa 28. (125).

Novoletna turneja, po prvi tekmi:



1. Halvor Egner Granerud (Nor) 312,4 točke

2. Piotr Žyla (Pol) 299

3. Dawid Kubacki (Pol) 294,9

4. Karl Geiger (Nem) 293,6

5. Stefan Kraft (Avt) 292

...

7. Lovro Kos (Slo) 280,7

10. Anže Lanišek (Slo) 267,4

18. Timi Zajc (Slo) 247,9

22. Peter Prevc (Slo)243,4

28. Žiga Jelar (Slo) 227,1