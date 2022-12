Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karavana smučarskih skakalcev se je na 71. novoletni turneji preselila iz Oberstdorfa v Garmisch-Partenkirchen. Danes so bile na sporedu kvalifikacije, dobil pa jih je izvrstni Poljak Dawid Kubacki. Ta je bil za 1,2 točke boljši od Anžeta Laniška, tretji izid pa je dosegel Timi Zajc. Vseh šest slovenskih skakalcev si je priborilo nastop na nedeljski tekmi.

Kubacki, ki je s 144 metri (leta 2021) tudi uradni rekorder olimpijske skakalnice v Garmischu, je s 140,5 metra dosegel daljavo dneva pred Zajcem (138,5 m), ki je bil tretji tudi v kvalifikacijah Oberstdorfa, in Laniškom (138 m).

"Lep zaključek starega leta, leta 2022. Vesel sem, da sem se po Oberstdorfu, ko sem bil malo bolj zategnjen, s črvom v glavi, sem se res sprostil. Skačem res sproščeno in tudi lepo," je bil zadovoljen Anže Lanišek.

Tudi Timi Zajc ni imel razloga za slabo voljo: "Vesel sem, da mi je spet uspel en lep skok, tako kot v Oberstdorfu. Zdaj upam, da se to ponovi tudi jutri."

Na novoletno tekmo, sicer drugo preizkušnjo 71. nemško-avstrijske turneje, so se uvrstili vsi slovenski skakalci.

Poleg Laniška in Zajca so bili v kvalifikacijah uspešni tudi Lovro Kos na 18. mestu, Žiga Jelar na 42., Peter Prevc na 43. in Domen Prevc na 48. mestu.

Razplet kvalifikacij je zadovoljil tudi glavnega trenerja slovenske izbrane vrste Roberta Hrgoto: "Lepe kvalifikacije za nami. Anže in Timi sta danes res lepo oddelala, verjamem, da sta uživala na skakalnici. Tudi Lovro, preostali trije potrebujejo še malce, da se najdejo, a mislim, da smo leto lepo zaključili. Veselim se že novega leta in prve tekme."

V prvi seriji sobotne tekme na izpadanje se bo pomeril en povsem slovenski par; Zajca bo skušal premagati Domen Prevc. Kosa bo izzival po novem Kazahstanec Danil Vasilijev, Jelar se bo pomeril z Nemcem Philippom Raimundom, Peter Prevc z Avstrijcem Danielom Tschofenigom, Lanišek pa bo meril moči z domačinom Luco Rothom.

Nedeljska tekma v GaPA-ju se bo začela ob 14. uri.

Slovenski pari v prvi seriji: Danil Vasilijev (Kaz) – Lovro Kos

Žiga Jelar – Philipp Raimund (Nem)

Peter Prevc – Daniel Tschofenig (Aut)

Luca Roth (Nem) – Anže Lanišek

Domen Prevc – Timi Zajc

Garmish-Partenkirchen, kvalifikacije:

Na treningih izstopala tudi Lanišek in Kos Lovro Kos je lani v Ga-Paju osvojil tretje mesto. Foto: Reuters Na prvem treningu je bil najbolj prepričljiv Norvežan Halvor Egner Granerud (138 metrov), drugo mesto je osvojil Kamil Stoch, odlično tretje pa Anže Lanišek (130 metrov). Timi Zajc je bil 9., Lovro Kos 11., Peter Prevc 27., Domen Prevc 29. in Žiga Jelar 51. Norvežan Halvor Egner Granerud je drugi trening izpustil, najboljši rezultat pa je postavil Avstrijec Manuel Fettner (136,5 metrov). Izmed Slovencev se je tokrat najvišje povzpel Lovro Kos (136) in osvojil tretje mesto, Anže Lanišek (135) pa je bil šesti. Kako so se uvrstili preostali Slovenci? Timi Zajc je bil 22. (125), Peter Prevc 23. (126,5), Žiga Jelar 33. (127), Domen Prevc pa 51. (116).

V Garmisch-Partenkirchnu je Slovenija pozdravila že tri zmage. Dvakrat je bil najboljši Primož Peterka (v letih 1997 in 2003), leta 2016 pa je prvo mesto osvojil Peter Prevc.

Primož Peterka je zmago na novoletni turneji v Garmisch-Partenkirchnu proslavljal kar dvakrat. Foto: Sportida

Na uvodni tekmi 71. novoletne turneje je bil najboljši Norvežan Halvor Egner Granerud, na stopničke pa sta se povzpela še Poljaka Piotr Žyla in Dawid Kubacki, sicer vodilni v seštevku svetovnega pokala. Njegov najbližji zasledovalec Anže Lanišek je v Oberstdorfu osvojil 10. mesto, s svojimi nastopi pa ni bil pretirano zadovoljen. Za najboljši slovenski rezultat je (podobno kot lani) poskrbel Lovro Kos, ki je bil sedmi. Točke so izmed Slovencev osvojili še Timi Zajc (18.), Peter Prevc (22.) in Žiga Jelar (28.), brez finala pa je ostal le Domen Prevc.

Nedeljska tekma v Garmisch-Partenkirchnu, uvodno dejanje v koledarskem letu 2023, se bo začela ob 13. uri.