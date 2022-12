Norvežan spisal pravljico, v vetrovni loteriji dva Slovenca med 10

Pod Senčno goro v Oberstdorfu je uvodna tekma 71. novoletne turneje smučarskih skakalcev minila v zahtevnih vetrovnih razmerah. Najbolj jim je bil kos Norvežan Halvor Egner Granerud. Razigrani Skandinavec se je izkazal že v kvalifikacijah in poskusni seriji, nato pa navdušil še v obeh serijah in najbližjega zasledovalca prehitel za več kot 13 točk! Najvišje uvrščeni Slovenec, v finale se jih je uvrstilo pet, je bil tako kot lani Lovro Kos. Osvojil je sedmo mesto, med najboljših deset se je zavihtel tudi Anže Lanišek, ki je zadržal drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala.

Uvodno dejanje prestižnega nemško-avstrijskega športnega spektakla je pripadlo Norvežanu. Halvor Egner Granerud je v teh dneh v imenitni formi. Najboljši je bil že v sredo v kvalifikacijah, dan pozneje je najprej izstopal v poskusni seriji, nato pa še v obeh serijah. V prvi je "poletel" kar 142,5 metra, poskrbel za daljavo dneva in le za meter zaostal za rekordom skakalnice, ki si ga že 19 let lasti njegov rojak Sigurd Pettersen. Zbral je 312,4 točke.

Halvor Egner Granerud je bil v Oberstdorfu razred zase. Razveselil se je 15. zmage v karieri. Foto: Reuters

Skandinavcu sta na stopničkah v Oberstdorfu, kjer je tekmo spremljalo več kot 25 tisoč ljubiteljev smučarskih skokov, delala družbo Poljaka Piotr Žyla (299) in Dawid Kubacki (294,9), vodilni smučarski skakalec v tej sezoni svetovnega pokala.

Novoletna turneja, Oberstdorf (M):



1. Halvor Egner Granerud (Nor) 312,4 točke (142,5/139 m)

2. Piotr Žyla (Pol) 299 (132,5/137)

3. Dawid Kubacki (Pol) 294,9 (140,5/136)

4. Karl Geiger (Nem) 293,6 (136,5/134)

5. Stefan Kraft (Avt) 292 (133,5/138)

...

7. Lovro Kos (Slo) 280,7 (125,5/133,5)

10. Anže Lanišek (Slo) 267,4 (119,5/129)

18. Timi Zajc (Slo) 247,9 (122,5/121)

22. Peter Prevc (Slo) 243,4 (119/118)

28. Žiga Jelar (Slo) 227,1 (114/118,5)

Brez finala: 39. Domen Prevc

Kos: Očitno je, da mi ta skakalnica leži

Anže Lanišek je v finalu popravil uvrstitev za tri mesta in končal tekmo v Oberstdorfu kot deseti. Šestindvajsetletnik je s skupno 602 točkama zadržal drugo mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala za Poljakom Kubackim, ki jih ima 710. Foto: Reuters Med dobitnike točk svetovnega pokala se je uvrstilo pet Slovencev. Vsi so v prvi seriji premagali svojega tekmeca, najbolj zvenečega je imel 23-letni Lovro Kos, ki je bil boljši od dobitnika zlatega orla in velikega kristalnega globusa v prejšnji sezoni, Japonca Rjojuja Kobajašija.

Kos je bil najboljši Slovenec v Oberstdorfu že lani, ko je osvojil šesto mesto. Tokrat je bil mesto nižje. "Po dveh skokih na treningu sem se končno malo sprostil in zdaj je vse lažje. Očitno pa je, da mi leži tudi ta skakalnica Schattenberg. Začetek je dober, moj cilj na turneji pa je, da se štirikrat uvrstim med dobitnike točk," je za TV Slovenija dejal najboljši slovenski smučarski skakalec na uvodni preizkušnje 71. Novoletne turneje. Kos je v finalu pridobil eno mesto, skupno je osvojil 280,7 točke.

V drugo sta še več mest pridobila njegova rojaka Anže Lanišek in Timi Zajc. Lanišek, ki je v Novoletno turnejo vstopil kot drugi najboljši skakalec v svetovnem pokalu in je v tej sezoni na najvišji stopnički stal že trikrat, se je s 13. mesta prebil na rep najboljše deseterice, Zajc, ki je bil v kvalifikacijah s tretjim mestom najboljši Slovenec, pa se je s 25. prebil na 18. mesto. Nekdanji dobitnik zlatega orla Peter Prevc je osvojil 22. mesto, Žiga Jelar pa je bil 28.

V Oberstdorfu so vladale zahtevne vetrovne razmere, tako da se je tekma malce zavlekla. Foto: Reuters

V prvi seriji se je zalomilo le Domnu Prevcu. Izgubil je dvoboj s tekmecem iz Avstrije, na koncu pa končal tekmo na 39. mestu.

Prvič po letu 2020 sproščeno zabavno vzdušje v mestu Prvič po začetku koronske pandemije so športniki na festivalu smučarskih skokov doživeli zabavno vzdušje. Že dolgo pred nastopom prvega skakalca so navijači slavili po ulicah oziroma uličicah sicer umirjenega mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Več kot 25 tisoč ljubiteljev smučarskih skokov v mestu z 10 tisoč prebivalci je pomenilo izredne razmere. Godbe na pihala pred gostilnami, oder na prostem in celo policija so poskrbeli za zabavno vzdušje: iz zvočnikov velikega policijskega kombija na železniški postaji so zadoneli pop-glasba in znani hiti. Vir: STA

Prva serija - razplet parov s slovenskimi skakalci: Lovro Kos : Rjoju Kobajaši (Jap) - zmagovalec Kos

Antti Aalto (Fin) : Peter Prevc - zmagovalec Prevc

Jukija Sato (Jap) : Anže Lanišek - zmagovalec Lanišek

Žiga Jelar : Clemens Leitner (Avt) - zmagovalec Jelar

Domen Prevc - Manuel Fettner (Avt) - zmagovalec Fettner

Junširo Kobajaši (Jap) : Timi Zajc - zmagovalec Zajc

Halvor Egner Granerud je izstopal že v sredo na kvalifikacijah, najboljši rezultat je dosegel tudi v poskusni seriji. Foto: Reuters

Karavana smučarskih skakalcev se seli v Garmisch-Partenkirchen, kjer jih v nedeljo, 1. januarja, ob 14. uri čaka druga tekma 71. turneje štirih skakalnic. Kvalifikacije se bodo začele v soboto, na zadnji dan koledarskega leta 2022, ob 14. uri.

Svetovni pokal, skupno (9/32):



1. Dawid Kubacki (Pol) 710 točk

2. Anže Lanišek (Slo) 602

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 516

...

18. Timi Zajc (Slo) 119

19. Peter Prevc (Slo) 117

21. Lovro Kos (Slo) 113

29. Žiga Jelar (Slo) 73

31. Domen Prevc (Slo) 48



Pokal narodov:



1. Avstrija 1.617

2. Poljska 1.478

3. Norveška 1.376

4. Slovenija 1.197