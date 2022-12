Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota je optimističen pred začetkom prestižne novoletne turneje in verjame, da so njegovi varovanci sposobni poseči po visokih uvrstitvah. Osrednji slovenski adut je Anže Lanišek, pri katerem bo pomembno, da ohrani raven skakanja, ki jo je kazal pred prihodom v Oberstdorf, ko je nanizal tri zmage, izpostavlja prvi mož stroke.

Na začetku sezone je Anže Lanišek deloval zelo dobro, medtem ko so se preostali slovenski skakalci iskali in niso kazali konstantnih skokov, kot si jih želijo sami in tudi vi. Kaj jim manjka?

Anže deluje zelo dobro, tudi drugi so blizu. Morda izvedba na tekmi pri nekaterih ni taka, kot si želimo. Je pa vse skupaj lažje, če ti gre na treningu, saj je samo vprašanje časa, kdaj ti bo šlo tudi na tekmi. Moramo zavihati rokave, da se priključijo še preostali. Pri sebi se morajo umiriti, da potem pride tudi izvedba. Iti morajo korak za korakom, tekmo za tekmo. Sezona je dolga vsaj še tri mesece, z dvema vrhuncema. Najpomembneje je, da rezultata ne izsiljujemo, ampak gremo na tekmo kot na trening.

Anže Lanišek spada v ožji krog favoritov za skupno zmago na novoletni turneji. Foto: Guliverimage

Začenja se prestižna novoletna turneja. Lani so Anžeta Laniška vrgli iz tira zaradi vezi. Opažate, da tudi letos pogledujejo po opremi?

Prav gotovo želijo kaj videti. A kar zadeva opremo, smo na varni strani. Vsakemu ugaja drugačna nastavitev. Veseli me, da smo pri večini našli pravo.

Kako nanj gleda konkurenca, ker je sezono začel tako silovito in se podpisal tudi pod tri zmage?

S tem se ne obremenjujem. Upam, da se ga bojijo.

Ali se čuti pritisk, ker se danes začenja novoletna turneja? Vendarle ima posebno noto v smučarskih skokih.

Posebnega pritiska ni. Vsak pritisk je dobrodošel, ker pomeni, da imaš določena pričakovanja. Zdaj je pomembno samo to, da se ta pritisk usmeri v pozitivno energijo. Da je želja po dobrem rezultatu in se jo usmeri v izvedbo. Ko si enkrat v ritmu, niti nimaš toliko časa razmišljati o pritisku.

Kaj se je zgodilo pri Anžetu Lanišku, da je naredil preskok in že trikrat zmagal v tej sezoni ter je drugi v svetovnem pokalu za Dawidom Kubackim?

Predvsem je zelo pomembno, da se je že v pripravljalnem obdobju skakanje stabiliziralo. Skače na zelo visoki ravni. Če imaš to, lahko na tekmi dodajaš nianse. Težava je, če ti ne gre in moraš na tekmi zato spreminjati stvari. Posvečamo se enostavnim stvarem, občutke je treba negovati. S ponovitvami je vsakič lažje.

Timi Zajc je bil v kvalifikacijah v Oberstdorfu s tretjim mestom najboljši slovenski skakalec. Foto: Vid Ponikvar

Kakšne cilje imate za novoletno turnejo?

Na vsaki tekmi v sezoni želimo, če ne zmagati, pa biti najbližje vrhu. In nič drugače ni na novoletni turneji. Na tekmah želimo stabilnost. Lani od Lovra Kosa ni nihče pričakoval, a je bil do zadnjega v igri za stopničke, nato pa je žal padel. Verjamem v vse fante, da so lahko močni. Pomembno mi je, da se ne ustrašijo izziva in da ogrožajo tekmece. Prav tako si želimo, da Anže ohrani to raven skakanja, ki jo ima vso sezono. In da se drugi pridružijo. Bo pa zahtevno. Osem sokov je, dolga turneja bo.

Začela se je s kvalifikacijami v Oberstdorfu, na katerih je bil Timi Zajc tretji, Anžetu Lanišku pa se skok ni najbolj posrečil in je imel 12. dosežek.

Prve kvalifikacije so za nami. Kar zanimive. Malce se je spreminjalo z razmerami, a pomembno je, da smo naredili prvi stik s skakalnico. Eni malo bolje, drugi malo slabše. Imamo kar zanimive pare za današnjo tekmo. Začelo se je, skoki so bili solidni. Mislim, da točno vemo, kaj bomo do tekme še popravili, in se je že veselimo.

Novoletna turneja je zelo dolga in naporna. V kratkem času se bodo zvrstile štiri tekme. Ali boste iz taktičnega vidika morda tudi izpustili kakšen trening skok?

Po vsaki nemški tekmi bomo imeli dan premora. Do 2. januarja bo bolj psihološka obremenitev. Ko si enkrat v ritmu tekem, je treba poenostaviti stvari, iti iz skoka v skok, biti osredotočen nase. Stvar je, koliko te bodo zunanji dejavniki vrgli iz tira.