Kaj pomeni biti v športu na vrhu in se mu potem težko spet približati, dobro ve slovenski skakalni šampion Peter Prevc. Išče in išče pot, da bi se približal najboljšim in našel mesto med elitno deseterico. Vse to ga vznemirja, zato bi bila kakšna uvrstitev med najboljše zanj v tem trenutku balzam. To bi bilo še toliko lepše, če bi se zgodilo na bližajoči se novoletni turneji.

Primož Peterka in Peter Prevc sta slovenska junaka, ki sta osvojila tako veliki kristalni globus kot prestižno novoletno turnejo. Starejšemu Peterki je celo dvakrat uspelo biti najboljši v svetovnem pokalu.

Pri skakalcih je naslednji vrhunec prav novoletna turneja, ki se tradicionalno začenja v Oberstdorfu, kjer bodo 28. decembra kvalifikacije, dan pozneje pa se bo uradno odprl boj za zlatega orla. Od slovenskih skakalcev je Anže Lanišek v tem trenutku osrednji kandidat, da nasledi predhodnika, saj je drugi v svetovnem pokalu in se lahko pohvali s tremi zmagami na uvodu v sezono. Ali ob dobrih predstavah Žabe kdaj podoživi sanjsko sezono 2015/16, ko mu je šlo vse kot po maslu? "Da bi podoživljal, to ne, a se dobro počutim ob njegovih predstavah," odgovarja najizkušenejši v slovenski skakalni vrsti.

"Vse bolj me muči"

Bolj se ubada s svojimi skoki, ki niso na ravni, da bi mu prinesli notranji mir. Na skakalnicah se išče in nekako ne more doseči, da bi ga poneslo v najboljšo deseterico, kar bi mu dalo dodatnega elana za lažje nadaljevanje. Vrti se okoli petnajstega mesta, najboljšo uvrstitev pa je zabeležil na zadnji postojanki v Engelbergu, kjer je bil preteklo nedeljo trinajsti.

Rad bi se veselil po nastopih. Foto: Guliverimage

"Tako nekako je zdaj. S tem se je treba sprijazniti. Delati moram, da bo šlo na bolje. Že kar nekaj časa delam, da bo šlo na bolje," pravi Peter in o tem, koliko ga to vse muči, dodaja: "Vse bolj me. V nedeljo, ko se po tekmah peljem domov in razmišljam, da je šlo vse mimo mene in nisem naredil nič pametnega, je občutek čuden. Do ponedeljka, torka spet najdem zagon, da je do naslednje tekme nato bolje. Takšen je cikel v smučarskih skokih."

Enkrat se mora odpreti ventil

Vse lovorike, ki jih je osvojil v sezoni 2015/16. Foto: Vid Ponikvar Zaveda se, da je sposoben skočiti dlje, vendar ve, da bo moral biti najprej konstanten na treningih, šele nato si bo lahko tudi na tekmah obetal vidnejših uvrstitev: "Na vsake toliko mi uspejo dobri skoki. Dva na trening, recimo. Na tekmah pa nekako še ne. To te potem muči. Že na treningih mora biti več skokov, da je potem na tekmah večja verjetnost za uspeh."

Skakalci dostikrat izpostavljajo, da včasih sploh ne vedo natančno, zakaj jim skoki tako dobro uspevajo, spet drugič, zakaj ne najdejo dobrih občutkov. Vendarle gre za delčke sekunde na zaletni mizi, ko morajo za dober skok vse izvesti brezhibno: "Težko je, da bi si natančno zapomnil skok, ker se stvari nenehno spreminjajo. Enkrat se malce drugače zbudiš, potem se spremeni nalet, zaletna smučina na primer špika v primerjavi s prejšnjim dnevom ... Če si v formi, te to prav nič ne zmoti. Če se loviš, te zmoti vsaka stvar."

O ciljih za novoletno turnejo zato težko govori. Pri sebi ve, da bi se lahko hitro zgodil zasuk v želeno smer, če bi mu steklo na skakalnici. Če bi se torej odprl ventil: "Enkrat se mora odpreti. Rad bi zadihal in ujel kakšen dober skok. Radi bi se prebil med deseterico in delal naprej."