Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski skakalec te zime Anže Lanišek je znova stopil na zmagovalni oder. Po sobotni zmagi na tekmi v Engelbergu v Švici je danes na istem prizorišču osvojil tretje mesto. To so njegove 19. zmagovalne stopničke v svetovnem pokalu. Lanišku se nastop v prvi seriji ni povsem posrečil, je bil pa zato toliko boljši v finalu, kjer je z daljavo dneva (142 metrov) s šestega napredoval na tretje mesto. Zmagal je Poljak Dawid Kubacki, vodilni v svetovnem pokalu, pred Avstrijcem Manuelom Fettnerjem, zmagovalcem kvalifikacij. Med najboljših 15 sta se prebila še dva Slovenca, Lovro Kos z 11. mestom in Peter Prevc s 13.

Dawid Kubacki je novo zmago, že četrto v sezoni, skupno pa deveto v karieri slavil zahvaljujoč odlični predstavi zlasti v prvi seriji, ko si je nabral veliko prednost pred zasledovalci. V finalu je 32-letni Poljak skočil kar 6,5 metra manj kot 26-letni Lanišek, a je bilo vseeno dovolj za novo zmago, s katero je še povečal prednost v skupni razvrstitvi pokala.

Lanišek je v finalni seriji dosegel daljavo dneva 142 metrov. Foto: Guliverimage

Avstrijec Manuel Fettner (297,2 točke), zmagovalec kvalifikacij, je z drugim mestom na današnji tekmi pri 37 letih prišel do uspeha kariere.

"Moja forma je super! Ne vem, če je to življenjska ali ne, bomo še videli. Sicer pa je bila spet lepa tekma. Škoda prve serije, ko sem bil malo preveč agresiven čez prelet in sem precej izgubil, tam sem se danes oddaljil od boja za zmago. V drugi seriji pa sem pokazal, da znam skočiti in sem skušal napadati, kar mi je dobro uspelo," je po današnji tekmi zadovoljen povedal Lanišek, ki se bo na prvi vrhunec sezone podal z lepo popotnico uspehov v svetovnem pokalu.

V finalu je nastopilo pet Slovencev. Lovro Kos (263,5) je tekmo končal na 11. mestu, Peter Prevc (258,1) je bil 13., Žiga Jelar (256,9) 16., Domen Prevc (239,6) pa 21. Brez točk je danes ostal Timi Zajc, ki se mu ni uspelo prebiti med trideseterico.

Med kvalifikacijami že vse 'spakiral'

Kos, ki so se mu kvalifikacije povsem ponesrečile, se je na tekmi oddolžil, saj jo je končal kot drugi najboljši Slovenec tik na robu deseterice. "Med kvalifikacijami sem že vse 'spakiral', pospravil sem čevlje, torba je tudi že šla v kot. Nato pa sem videl, da je bil na mojo srečo in njegovo žalost Wasek (Pawel, poljski skakalec, op. p.) diskvalificiran," je današnjo pot do uspeha opisal 23-letni skakalec ljubljanske Ilirije.

"Ko sem dobil še eno priložnost, sem si rekel, da je treba nekaj popraviti. Šel sem gor in sem to tudi naredil. Res se mi je lepo izšlo. Zelo sem zadovoljen z današnjim dnem in s celotnim vikendom," je dodal Kos.

"Engelberg je za nami, dvakrat sem se uvrstil med dobitnike točk. Danes sem dosegel solidno 13. mesto. Tekma je bila zahtevna, razmere so se malo spreminjale, a na to ne smem gledati. Najprej moram izboljšati svojo tehniko, da se bomo potem lahko pogovarjali o vetru," pa je po nastopu dejal 30-letni kapetan reprezentance Peter Prevc.

Z nastopi svojih varovancev je bil zadovoljen tudi glavni trener Robert Hrgota. "Anže spet na stopničkah. Res je v drugo pokazal vrhunski skok. Manjša napaka v prvi seriji ga je danes stala boja za zmago, ampak trenutno res kaže visoko raven skakanja. Veseli me, da si lahko mogoče kdaj privoščimo kakšno manjšo napako pri Anžetu, pa še vseeno pristane na zmagovalnem odru," je o Lanišku dejal Hrgota, ki je bil zadovoljen tudi s preostalimi skakalci.

"Lovro je napredoval in skoraj ujel deseterico. Tudi Žiga in Peter, ki je napredoval od včeraj. Današnji osmoljenec je nedvomno Timi, ki v res težkih razmerah žal ni imel sreče, ni imel možnosti. Generalno gledano, je za nami zelo lep vikend in vrhunski rezultati Anžeta," je dodal.

Smučarski skoki, Engelberg (M):



1. Dawid Kubacki (Pol) 300,4 točke (141,5/143 m)

2. Manuel Fettner (Avt) 297,2 (138/138)

3. Anže Lanišek (Slo) 293,7 (135/142)

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 293,1 (135/137,5)

5. Piotr Žyla (Pol) 292,3 (139,5/134)

...

11. Lovro Kos (Slo) 263,5 (131,5/131,5)

13. Peter Prevc (Slo) 258,1 (127,5/131)

16. Žiga Jelar (Slo) 256,9 (133/128)

21. Domen Prevc (Slo) 239,6 (123/128)

33. Timi Zajc



Svetovni pokal, skupno (8/32):



1. Dawid Kubacki (Pol) 650 točk

2. Anže Lanišek (Slo) 576

3. Stefan Kraft (Avt) 467

...

19. Peter Prevc (Slo) 108

21. Timi Zajc (Slo) 106

27. Lovro Kos (Slo) 77

28. Žiga Jelar (Slo) 70

30. Domen Prevc (Slo) 48



Pokal narodov:



1. Avstrija 1.475

2. Poljska 1.297

3. Norveška 1.221

4. Slovenija 1.110

Po prvi seriji

V spremenljivih vetrovnih razmerah pod goro Titlis je bil Lovro Kos (136,7 točke) po prvi seriji na 11. mestu, Žiga Jelar (133,8) je 13., Peter Prevc (130,9) 14., finale pa si je kot zadnji, 30., priskakal tudi Domen Prevc (119,7).

Brez točk je v slovenski vrsti ostal Timi Zajc (113), ki je bil na koncu 33.

Zdaj sledi božični premor, nato pa skakalce že čaka prvi vrhunec sezone – novoletna turneja štirih skakalnic.

Fettner najboljši v kvalifikacijah

Kvalifikacije je dobil Avstrijec Manuel Fettner pred Nemcem Karlom Geigerjem. Vodilni v svetovnem pokalu Poljak Dawid Kubacki je bil šesti, Anže Lanišek, ki je v svetovnem pokalu drugi in za Kubackim zaostaja le za 34 točk, pa deseti.

Na tekmo se je prebilo vseh šest slovenskih orlov na startni listi. Poleg Laniška še Timi Zajc z 12. dosežkom kvalifikacij (129,5 metra, 139,1 točke), Žiga Jelar s 15. (131,0 metra, 135,8 točke), Peter Prevc je bil v kvalifikacijah 26. (122,5 metra, 124,5 točke), njegov mlajši brat Domen Prevc 31. (112,0 metra, 107,2 točke) in Lovro Kos 50. (101,0 metra, 77,6 točke), ki je v prvi seriji močno popravil vtis.

Lovro Kos je v prvi seriji močno izboljšal uvrstitev iz kvalifikacij, kjer je bil 50. Foto: Guliverimage

Zadnji test pred novoletno turnejo

To je zadnja tekma svetovnega pokala pred prvim vrhuncem sezone, 71. novoletno turnejo, ki se bo 28. decembra začela v Oberstdorfu. Slovenske skakalce prihodnjo sredo čaka še državno prvenstvo v Planici.

Preberite še: