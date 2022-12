Ljubno in Beljak tudi v naslednji sezoni z novoletno turnejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubno in Beljak bosta tudi v sezoni 2023/24 gostila žensko različico novoletne turneje v smučarskih skokih. Za prireditev se po vzoru moške turneje zanimajo tudi prireditelji v Avstriji in Nemčiji, a je predsednica avstrijske zveze Roswitha Stadlober danes v Beljaku za tamkajšnjo agencijo povedala, da se to pred sezono 2024/245 ne bo zgodilo.