Nove stopničke za Anžeta Laniška! Tokrat zaostal le za res izjemnim Poljakom.

Anže Lanišek, ki je v petek v Nemčiji vknjižil drugo zmago sezone in tretjo v karieri, je na skakalnici v Titisee-Neustadtu zablestel tudi danes na drugi posamični tekmi in se spet zavihtel na oder za zmagovalce. Tokrat je s 132,5 in 138,5 metri (284 točk) zaostal le za res izjemnim Poljakom Dawidom Kubackim (139,5/143 m - 309,7 t), na tretjem mestu pa je pristal Avstrijec Stefan Kraft (131/141,5 m – 283,1 t).

"Super vikend! Današnja tekma je za solidno osemko. Ni bilo vse, kot bi si sam želel, a stopničkam ne gledamo v zobe. Moramo biti zadovoljni," se je smejalo Lanišku, tretjemu po prvi seriji današnje tekme, ki se je tako razveselil svojih 17. posamičnih stopničk v svetovnem pokalu; od tega ima ob treh zmagah zdaj še deset drugih ter štiri tretja mesta.

Kubacki je bil danes korak pred konkurenco. Dobil je že kvalifikacije, z veliko prednostjo vodil tudi po prvi seriji, v finalu pa je nato 32-letnik vso konkurenco ugnal kar za 25,7 točke (za več kot 14 metrov) in slavil svojo tretjo zmago v sezoni na skupno šestih tekmah ter osmo v karieri. Foto: Guliverimage

Do novih točk svetovnega pokala so se prebili še trije Slovenci, Peter Prevc (256,9 t) je tekmo končal na 14. mestu, Lovro Kos (254,8 t) na 16. in Žiga Jelar (248,7 t) na 20. Timi Zajc in Domen Prevc sta tekmo končala že po prvi seriji na 32. in 34. mestu.

"Današnji dan je bil spet v redu. Normalno, brez presežkov. Skoki so bili solidni, tako kot rezultat. Manjka samo malo, da naredim preboj, da dobim kakšen meter več, da me ima zrak malo rajši," pa je svoje nastope ocenil najstarejši Prevc.

Trojica, ki je danes končala na zmagovalnem odru, je tudi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala na prvih treh mestih. Kubacki ima v rumeni majici 470 točk, Lanišek na drugem mestu 416, Kraft na tretjem pa 377. Lanišek je edini Slovenec med prvo petnajsterico, drugi najboljši v domači vrsti je Peter Prevc (83) na 19. mestu, Zajc (77) je 21.

Skakalci bodo prihodnji konec tedna tekmovali v Engelbergu, kjer jih čakata dve posamični tekmi.

Izidi, svetovni pokal, Titisee-Neustadt: 1. Dawid Kubacki (Pol) 309,7 točke (139,5 m/143 m)

2. Anže Lanišek (Slo) 284,0 (132,5/138,5)

3. Stefan Kraft (Avt) 283,1 (131/141,5)

4. Piotr Žyla (Pol) 274,3 (131,5/137)

5. Karl Geiger (Nem) 273,4 (132/138)

. Halvor Egner Granerud (Nor) 273,4 (133/132)

...

14. Peter Prevc (Slo) 256,9 (132,5/130)

16. Lovro Kos (Slo) 254,8 (130,5/131,5)

20. Žiga Jelar (Slo) 248,7 (128/130) - brez finala:

32. Timi Zajc (Slo)

34. Domen Prevc (Slo) Svetovni pokal, skupno (6/32): 1. Dawid Kubacki (Pol) 470 točk

2. Anže Lanišek (Slo) 416

3. Stefan Kraft (Avt) 377

...

19. Peter Prevc (Slo) 83

21. Timi Zajc (Slo) 77

28. Lovro Kos (Slo) 41

31. Žiga Jelar (Slo) 33

33. Domen Prevc (Slo) 23

... Pokal narodov: 1. Avstrija 1147

2. Norveška 1025

3. Poljska 972

...

4. Slovenija 798

...

V kvalifikacijah potrdil dobro formo

Anže Lanišek (134,5 m) je s tretjim dosežkom v kvalifikacijah potrdil odlično formo, Timi Zajc (134 m) je bil osmi, Peter Prevc (132 m) 12., Lovro Kos (129 m) 14., Žiga Jelar (129 m ) 18. in Domen Prevc (123,5 m) 40. Zmagovalec kvalifikacij je Poljak Dawid Kubacski (141 m), pred Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom (140,5 m).

Uresničile so se želje glavnega trenerja Slovencev Roberta Hrgote, ki je upal, da se bo za razliko od petka tokrat na tekmo uvrstilo vseh šest varovancev.

V petek 16. Žiga Jelar bo imel številko 33, Domen Prevc, ki je bil prekratek za petkovo tekmo, bo nastopil tik za njim, sledili bodo Lovro Kos (36), Peter Prevc (44), Timi Zajc (48) in Lanišek (63).

