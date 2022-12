Velika zmaga Anžeta Laniška!

Slovenski skakalec Anže Lanišek je zablestel na tekmi svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu, preskočil vse tekmece in se razveselil tretje zmage v karieri ter druge v sezoni. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Poljak Dawid Kubacki in Nemec Karl Geiger. Med dobitnike točk sta se od slovenskih skakalcev zavihtela še Timi Zajc in Žiga Jelar, ki sta imela imeni zapisani pod 12. oziroma 16. rezultat.

Kakšen dan za slovenske skoke. Anže Lanišek je že v kvalifikacijah nakazal, da bo v Titisee-Nesutadtu kandidat za stopničke. Videti je bilo, da je Dawid Kubacki v svojem svetu, vendar je imel Poljak kot zmagovalec kvalifikacij slabše razmere v prvi seriji in zasedal peto mesto. Lanišek se v prvo ni pustil zmesti neugodnemu vetru in skočil na odlično drugo mesto. Za vodilnim Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom je zaostajal za vsega 1,5 točke.

V igri je bila zmaga, njegova druga v tej sezoni, potem ko je bil na najvišji stopnički odra za zmagovalce že v Ruki. Kubacki je v drugo napadel s 144 metri. Kazalo je, da bi se lahko povzpel povsem na vrh, dokler ni na vrsto prišel naš Lanišek. Žaba je skočil izvrstno in s 141 metri za 1,3 točke prehitel Poljaka, nato se je pogled uperil proti vrhu skakalnice, kjer je na rampi sedel Granerud.

Foto: SloSki

Norvežanu v drugo ni uspelo ponoviti skoka iz prve serije in je s 135 metri celo padel na peto mesto, kar je bil znak, da je Lanišek postal veliki zmagovalec in se razveselil tretje zmage v karieri. "Spremljati prvo serijo je bilo res čudno, a še vseeno sem skušal ostati zbran na svoje skoke in se ne preveč obremenjevati s tem. V finalu sploh nisem videl Graneruda, ko je skočil, ker sem se že preoblačil. Meni je Žiga rekel, da sem zmagal, nisem vedel točno ali je ali ni. Lani sem bil drugi. Če je to rana, potem ne vem, ne bi rekel, da je to obliž. Je pa lepo, da iz drugega mesta pridem na prvega," je po zmagi povedal slovenski junak.

V skupnem seštevku s 370 točkami ostaja vodilni Kubacki, ki ima 34 točk prednosti pred Laniškom (336 točk), tretji je Avstrijec Stefan Kraft (317).

Od slovenskih skakalcev sta se med dobitnike točk zavihtela še Timi Zajc in Žiga Jelar. Zajc, ki je bil v kvalifikacijah četrti, je bil na tekmi nato dvanajsti, Jelar šestnajsti.

Ponesrečen dan pa so imeli Peter Prevc, Lovro Kos in Domen Prevc. Pred nastopom slovenskega šampiona so se razmere v zraku občutno spremenile. Pomoč vetra je uplahnela, kar je bil razlog, da se ni uvrstil v drugo serijo, za katero je bil prekratek tudi Kos. Najmlajši od bratov Prevc je bil preslab že v kvalifikacijah in se sploh ni uvrstil na tekmo.

Tekma, Titisee-Neustadt

Preberite še: