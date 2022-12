Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Timi Zajc je na treh trening skokih vknjižil 3., 4. in 13. mesto. Foto: Guliver Image

Smučarski skakalci in skakalke bodo v prihodnjih dneh tekmovali v nemškem Titisee-Neustadtu, kjer moško karavano že v petek zjutraj čakajo kvalifikacije in nato posamična tekma. Skakalci so že opravili tri trening skoke, na vseh je bil na prvem mestu Poljak Dawid Kubacki, Timi Zajc je bil na prvih dveh treningih tretji in četrti, Anže Lanišek pa na tretjem tretji.

Tekmovalno dogajanje v Nemčiji se bo začelo v petek, ko bodo kot prvi na delu smučarski skakalci. Ob 10. uri jih najprej čakajo kvalifikacije, ob 11.45 pa posamična tekma na veliki skakalnici.

Danes so že opravili tri trening skoke, prav na vseh treh je najvišje končal vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Dawid Kubacki. Na prvem je pristal pri 139,5 metrih, tik za njim je pristal Norvežan Halvor Egner Granerud, tretji pa je bil z daljavo prvega trening skoka 140 metrov Timi Zajc. Anže Lanišek je bil s skokom, dolgim 131,5 metra, 11., Žiga Jelar (133) 19., Lovro Kos (131) 22., Domen Prevc (129,5) 28., Peter Prevc (124,5) pa 32. Skakali so iz devetega in osmega zaletnega mesta.

Dawid Kubacki je bil najboljši v vseh treh trening serijah. Foto: Guliverimage

V drugi seriji za trening je Kubacki na prvem mestu končal z daljavo dneva 143 metrov, sledila sta mu Norvežana Daniel Andre Tande (141) in Granerud (136,5), takoj za prvo trojico se je zvrstil Zajc (139). Lanišek (135) je bil 8., Peter Prevc 133) 17., Kos (129,5) 25., Jelar (129,5) 28., Domen Prevc (119) pa 47. Skakali so iz devetega zaletnega mesta.

Anže Lanišek je bil na tretjem treningu tretji. Foto: Guliver Image Tudi tretji skok je najbolje uspel Kubackemu, ki je zmogel 138 metrov, drugi je bil Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal (135), ki se je izkazal tudi pri prvem in drugem skoku, tretji pa Lanišek (134,5).

Zajc je bil s 129,5 dolgim skokom 13., Jelar z isto daljavo 19., Peter Prevc (128) 20., Kos (124) 27., Domen Prevc (119,5) pa 41. Skakali so iz devetega in desetega zaletnega mesta.

Pri poljskem portalu skijumping.pl so izračunali še povprečen izračun vseh treh skokov, Kubacki bi zanesljivo zmagal (92,1 točke), drugo mesto je pripadlo Granerudu (86), tretje Sundalu (83,9), četrto in peto pa Zajcu (82,6) in Lanišku (81,6).

V soboto bodo združili moči, v nedeljo posamični tekmi

Skakalci in skakalke bodo v soboto moči združili na mešani ekipni tekmi, v nedeljo pa sledita še posamični tekmi v obeh konkurencah. Slovenke se bodo na tretji postaji svetovnega pokala prvič v sezoni poskušale zavihteti na zmagovalni oder. Nika Križnar je bila s četrtim mestom v Wisli najbližje stopničkam med Slovenkami. Bodo te v Nemčiji prvič v sezoni skočile na oder za zmagovalke? Foto: Sportida

"Kar turbulentno se je začela letošnja sezona. Zelo veliko sprememb, nekatere tekmovalke en dan med deset, drug dan jih ni. Veliko mešanja znotraj deseterice. Ponovno smo ostali brez stopničk, a ekipno ponovno tri tekmovalke med deset. Če bomo tako nadaljevali ... Na tem smo se že nahajali nekaj časa nazaj in potem so prišle tudi stopničke. Verjamem, da bodo tudi tokrat," je po koncu preteklega tedna dejal trener skakalk Zoran Zupančič.

Ta bo v Nemčiji računal na Niko Križnar, Uršo Bogataj, Emo Klinec, Niko Prevc, Katro Komar in Majo Vtič.