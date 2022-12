Slovenski ženski skakalni tabor je danes odpotoval na drugo prizorišče letošnjega svetovnega pokala v Lillehammer, kjer se nadeja prvih stopničk sezone. Na uvodu v Wisli Slovenkam ni šlo po željah, a Nika Križnar verjame, da bo slabšemu začetku sledilo boljše nadaljevanje in dober konec.

"Prej ali slej spet na stopničkah"

"Pred Wislo smo bile na zelo visoki ravni, še nekaj smo dodale poletnim predstavam, tudi trening skoki v Planici pred Poljsko niso bili slabi, a ni se nam povsem izšlo. Na drugi tekmi sem sama sicer že malce vonjala stopničke, a ostala brez njih. Druge so bile boljše, a če sem iskrena, ne bi rekla, da je bila konkurenca tako močna, pač pa, da sem bila jaz malo 'šibka'. Ne bomo se odmikale od želje po stopničkah, verjamem, da bomo prej ali slej spet nazaj na njih. Verjamem, da je bil le slab začetek in da bo konec dober, sladek. Se že veselim Lillehammerja, tja grem mirna," pravi 22-letna skakalka, ki je tekmovalni premor izkoristila tako za popravke na skakalnici kot na dresu – oblikovali so dres z novim krojem, s katerim je zelo zadovoljna.

Nika Križnar je v Wisli s četrtim mestom poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev. Foto: SloSki

"Sama sem trenirala postavitev, preizkusila sem tudi opremo, veliko je bilo testiranja, kar se je izkazalo za zelo pozitivno. Sem optimistična glede prihodnjih tekmovanj. Mislim, da smo vse komaj čakale, da zapade sneg, zelo smo bile vesele, da smo lahko tudi v Planici že skakale na snegu. Vedno je bolje malce trenirati najprej doma, predvsem zaradi telemarka, saj pri prvih skokih na snegu vedno malo bolj 'tipam'," je Križnarjeva vesela, da je lahko še pred letom v Skandinavijo ob skokih na tleh občutila sneg.

Gleženj bo še nekaj časa čutila, a tudi to bo prestala

Skakalke bodo na olimpijskem prizorišču v soboto skakale na manjši (HS98), v nedeljo pa na večji skakalnici (HS140). "Na Lillehammer imam lepe in slabe spomine, če se spomnimo padca v ograjo, a to je že mimo (smeh, op. p.). Skakalnica tam je zelo lepa, imam pa raje veliko skakalnico, saj sem bolj navdušena nad poleti kot pa skoki. Gledam le pozitivno. Verjamem, da mi bo uspelo," je odločna trenutno šesta skakalka svetovnega pokala, ki ima še nekaj težav z gležnjem, ki si ga je zvila med poletno sezono. "Gleženj še malo čutim, nekaj časa bom še imela težave, saj sem vseskozi v pogonu in se gleženj ne more povsem spočiti. A tudi to bomo prestali."

"Težko je razložiti, kaj se je dogajalo v Wisli. Skakalci to razumemo, gre za občutke. Skačeš, se trudiš, a ne gre. V vrhunskem športu je tako, da so prisotna nihanja. Ne želim ničesar napovedovati, želim si le dobrih skokov," pravi Urša Bogataj. Foto: Vid Ponikvar

Ne želim ničesar napovedovati, želim si le dobrih skokov

Dvakratna olimpijska zmagovalka iz Pekinga Urša Bogataj je sezono začela z 18. in 12. mestom. Kot pravi, občutki niso bili pravi, v prihodnje pa si želi več konstantnosti. "Težko je drugim razložiti, zakaj ne gre, kaj se je dogajalo v Wisli. Skakalci to razumemo, gre za občutke. Skačeš, se trudiš, a ne gre. V vrhunskem športu je tako, da so prisotna nihanja. Nisem še tako konstanta, kot bi si želela biti, iščem še to konstanto. Ne želim ničesar napovedovati, želim si le, da bi tudi na tekmah prikazala kakšne dobre skoke. Če je skok dober, bo tudi rezultat lahko dober," pravi Bogatajeva.

Zaradi skromnejšega uvoda ne čuti dodatnega pritiska. "Ostajam mirna. Moja kariera je bila uspešna, ni se mi treba nikomur dokazovati, želim si le dobrih skokov," dodaja 27-letnica, ki s skakalno kariero usklajuje študij na fakulteti za šport. "Skoki, predavanja, učenje, skoki. Do konca imam še deset izpitov, upam, da uredim tudi to in da jih uspešno opravim."

Ob Križnarjevi in Bogatajevi bodo od Slovenk na Norveškem skakale še Ema Klinec, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič.

V petek jih čakajo kvalifikacije, v soboto prva tekma. Foto: Guliverimage

V petek kvalifikacije, v soboto prva tekma

V skupnem seštevku svetovnega pokala je v vodstvu avstrijska veteranka Eva Pinkelnig (160 točk), druga je Norvežanka Silje Opseth (136), tretja Avstrijka Marita Kramer (120). Najvišje od Slovenk je Križnarjeva, ki je na šestem mestu (86 točk).

Tekmovalke v petek čakajo kvalifikacije, v soboto popoldne prva tekma na manjši napravi, v nedeljo pa se bodo preselile na večjo, najprej opravile kvalifikacije, nato bo sledila posamična tekma.